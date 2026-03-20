Sanremo 2027: Stefano De Martino conduttore e direttore artistico

La serata all’Ariston si è trasformata in un passaggio di scena inatteso ma misurato. In diretta televisiva Carlo Conti ha ufficializzato il nome che guiderà il Festival di Sanremo nel 2027, cambiando il volto della prossima edizione e aprendo un nuovo capitolo per la storica manifestazione.

Annuncio in diretta: il nome scelto per Sanremo 2027

Dal palco dell’Ariston è arrivata la conferma che circolava da ore. Stefano De Martino è stato indicato come il prossimo conduttore e il direttore artistico del Festival di Sanremo 2027.

L’annuncio è stato pronunciato da Carlo Conti durante la serata. La comunicazione ha seguito le indiscrezioni emerse nelle ore precedenti e ha segnato il passaggio ufficiale di responsabilità per la kermesse musicale.

Un passaggio storico: la consegna del testimone

Quella di questa sera non è una semplice successione. Per la prima volta il presentatore in carica ha effettuato il passaggio del testimone al suo successore direttamente in diretta dal palco del Festival.

Un gesto simbolico che inaugura una modalità inedita di transizione.

Visibilità immediata per il nuovo responsabile artistico.

Atmosfera calibrata, tra rispetto per la tradizione e sguardo al futuro.

Le parole di Conti e la reazione di De Martino

Nei giorni precedenti Carlo Conti aveva anticipato che non sarebbe stato alla conduzione nella prossima edizione. Durante la mattinata aveva promesso un annuncio sul futuro del Festival.

Alla notizia, Stefano De Martino ha raccolto l’incarico con tono deciso e riconoscente. Ha ricordato l’abitudine di confrontarsi con Conti e la volontà di mettersi al lavoro senza clamore.

De Martino ha salutato il pubblico e ha espresso la sua intenzione di affrontare il compito con umiltà e impegno.

Cosa comporta il doppio ruolo: conduzione e direzione artistica

Assumere contemporaneamente le funzioni di presentatore e di direttore artistico comporta responsabilità ampie. Il direttore artistico definisce linee creative e scelte musicali.

Selezione degli ospiti musicali e delle serate tematiche. Scelte di scenografia e casting dei partecipanti. Coordinamento con la produzione televisiva e la Rai.

Il ruolo richiederà equilibrio tra intrattenimento e identità culturale del Festival.

Immediati sviluppi e reazioni attese

L’annuncio apre la fase delle trattative e delle scelte operative per la prossima edizione. Nei prossimi giorni sono attese conferme sui collaboratori e sul format.

Possibili nomi di giuria o di co-conduttori.

Prime indiscrezioni su temi e ospiti musicali.

Reazioni del pubblico e dei protagonisti del mondo dello spettacolo.

Parole chiave e contesto

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