END. x Umbro: nuova collezione maglie minimalista

Aggiornato il :

|

Di : Davide Caruso

La nuova Jersey Collection di END. x Umbro è minimal
Una nuova capsule celebra la cultura del tifo, i pub come luoghi sociali e l’identità urbana: END. e Umbro presentano una serie di maglie che narrano storie di città e comunità.

Il concept della END. x Umbro Football Jersey Collection

La collaborazione unisce heritage calcistico e stile di strada. L’idea è semplice: trasformare ricordi collettivi in indumenti quotidiani. Le maglie cercano la forma più pura del rito del tifoso.

Stile, ispirazioni e palette cromatica

Il progetto sceglie una palette monocromatica per ridurre il calcio all’essenziale. Linee anni ’90 incontrano tagli moderni. Il risultato è un mix che funziona in tribuna e in strada.

Dettagli estetici e riferimenti

  • Stemma disegnato ad hoc per ogni città.

  • Grafica dei sponsor rielaborata con un approccio minimal.

  • Particolari Umbro d’archivio reinterpretati.

  • Tessuti pensati per un look tecnico ma quotidiano.

Le cinque città al centro della capsule

Ogni divisa è una piccola mappa affettiva. Le scelte grafiche parlano la lingua del posto e rinforzano il senso di appartenenza.

Newcastle

Un richiamo alla cultura operaia e ai cori di fila. Lo stemma richiama simboli locali rivisitati in chiave pulita.

Glasgow

Toni scuri e segni grafici che rimandano ai pub e alle comunità di quartiere. La maglia è una dichiarazione di identità.

Manchester

Fusione tra nostalgia e contemporaneità. Linee nette e riferimenti ai rituali cittadini del calcio.

Londra

Taglio metropolitano, dettagli sottili che ricordano la scena dei pub e dell’underground urbano.

Milano

Minimalismo sartoriale e cura del dettaglio. La maglia parla sia la lingua dello sport che della moda di strada.

Cosa rende unica questa capsule

  • Approccio narrativo: ogni pezzo racconta una storia urbana.

  • Versatilità: indossabile sia allo stadio sia in contesti everyday.

  • Ricerca storica: elementi d’archivio reinterpretati con rispetto.

  • Produzione limitata: pensata come oggetto di culto per chi vive le città.

Data di lancio e modalità d’acquisto

La collezione sarà disponibile in esclusiva online su END. Launches a partire da venerdì 21 novembre 2025. L’uscita non è solo un drop, ma un invito a indossare una parte di cultura urbana.

