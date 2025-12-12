END. x Umbro: nuova collezione maglie minimalista

Una nuova capsule celebra la cultura del tifo, i pub come luoghi sociali e l’identità urbana: END. e Umbro presentano una serie di maglie che narrano storie di città e comunità.

Il concept della END. x Umbro Football Jersey Collection

La collaborazione unisce heritage calcistico e stile di strada. L’idea è semplice: trasformare ricordi collettivi in indumenti quotidiani. Le maglie cercano la forma più pura del rito del tifoso.

Stile, ispirazioni e palette cromatica

Il progetto sceglie una palette monocromatica per ridurre il calcio all’essenziale. Linee anni ’90 incontrano tagli moderni. Il risultato è un mix che funziona in tribuna e in strada.

Dettagli estetici e riferimenti

Stemma disegnato ad hoc per ogni città.

Grafica dei sponsor rielaborata con un approccio minimal.

Particolari Umbro d’archivio reinterpretati.

Tessuti pensati per un look tecnico ma quotidiano.

Le cinque città al centro della capsule

Ogni divisa è una piccola mappa affettiva. Le scelte grafiche parlano la lingua del posto e rinforzano il senso di appartenenza.

Newcastle

Un richiamo alla cultura operaia e ai cori di fila. Lo stemma richiama simboli locali rivisitati in chiave pulita.

Glasgow

Toni scuri e segni grafici che rimandano ai pub e alle comunità di quartiere. La maglia è una dichiarazione di identità.

Manchester

Fusione tra nostalgia e contemporaneità. Linee nette e riferimenti ai rituali cittadini del calcio.

Londra

Taglio metropolitano, dettagli sottili che ricordano la scena dei pub e dell’underground urbano.

Milano

Minimalismo sartoriale e cura del dettaglio. La maglia parla sia la lingua dello sport che della moda di strada.

Cosa rende unica questa capsule

Approccio narrativo: ogni pezzo racconta una storia urbana.

ogni pezzo racconta una storia urbana. Versatilità: indossabile sia allo stadio sia in contesti everyday.

indossabile sia allo stadio sia in contesti everyday. Ricerca storica: elementi d’archivio reinterpretati con rispetto.

elementi d’archivio reinterpretati con rispetto. Produzione limitata: pensata come oggetto di culto per chi vive le città.

Data di lancio e modalità d’acquisto

La collezione sarà disponibile in esclusiva online su END. Launches a partire da venerdì 21 novembre 2025. L’uscita non è solo un drop, ma un invito a indossare una parte di cultura urbana.

