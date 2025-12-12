END. x Umbro: nuova collezione maglie minimalista

Una nuova capsule celebra la cultura del tifo, i pub come luoghi sociali e l’identità urbana: END. e Umbro presentano una serie di maglie che narrano storie di città e comunità.
Il concept della END. x Umbro Football Jersey Collection
La collaborazione unisce heritage calcistico e stile di strada. L’idea è semplice: trasformare ricordi collettivi in indumenti quotidiani. Le maglie cercano la forma più pura del rito del tifoso.
Stile, ispirazioni e palette cromatica
Il progetto sceglie una palette monocromatica per ridurre il calcio all’essenziale. Linee anni ’90 incontrano tagli moderni. Il risultato è un mix che funziona in tribuna e in strada.
Dettagli estetici e riferimenti
- Stemma disegnato ad hoc per ogni città.
- Grafica dei sponsor rielaborata con un approccio minimal.
- Particolari Umbro d’archivio reinterpretati.
- Tessuti pensati per un look tecnico ma quotidiano.
Le cinque città al centro della capsule
Ogni divisa è una piccola mappa affettiva. Le scelte grafiche parlano la lingua del posto e rinforzano il senso di appartenenza.
Newcastle
Un richiamo alla cultura operaia e ai cori di fila. Lo stemma richiama simboli locali rivisitati in chiave pulita.
Glasgow
Toni scuri e segni grafici che rimandano ai pub e alle comunità di quartiere. La maglia è una dichiarazione di identità.
Manchester
Fusione tra nostalgia e contemporaneità. Linee nette e riferimenti ai rituali cittadini del calcio.
Londra
Taglio metropolitano, dettagli sottili che ricordano la scena dei pub e dell’underground urbano.
Milano
Minimalismo sartoriale e cura del dettaglio. La maglia parla sia la lingua dello sport che della moda di strada.
Cosa rende unica questa capsule
- Approccio narrativo: ogni pezzo racconta una storia urbana.
- Versatilità: indossabile sia allo stadio sia in contesti everyday.
- Ricerca storica: elementi d’archivio reinterpretati con rispetto.
- Produzione limitata: pensata come oggetto di culto per chi vive le città.
Data di lancio e modalità d’acquisto
La collezione sarà disponibile in esclusiva online su END. Launches a partire da venerdì 21 novembre 2025. L’uscita non è solo un drop, ma un invito a indossare una parte di cultura urbana.
Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.