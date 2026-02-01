Ghost in the Shell: Brain Dead celebra i 30 anni con capsule

Per i trent’anni di Ghost in the Shell, il brand creativo Brain Dead lancia una capsule che riporta in vita il linguaggio cyberpunk della saga. L’operazione unisce moda, cinema e fan culture in eventi dal tono quasi cinematografico.
Un ponte tra moda e cinema per celebrare un’icona anime
La collaborazione non è solo un’operazione commerciale. È un omaggio alla tradizione del franchise. La capsule si inserisce nel contesto della prima grande mostra su Ghost in the Shell a Tokyo, ospitata negli spazi futuristici di Tokyo Node. L’iniziativa crea un dialogo diretto fra l’immaginario del manga e la sensibilità sperimentale di Brain Dead.
Capi e grafiche: dettagli che parlano il linguaggio cyberpunk
Il design pesca dal manga di Shirow Masamune e lo rielabora con la cifra estetica di Brain Dead. Il risultato è un mix di riferimenti retrò e soluzioni contemporanee.
- Bomber jacket: taglio pulito, inserti e dettagli tecnici.
- Tapestry blanket: tessuto intrecciato dal sapore urbano e teatrale.
- Graphic tee: nuove illustrazioni alternate a ristampe iconiche.
- Camicia a maniche corte: cura sartoriale e materiali scelti.
- Shirt all-over print in edizione limitata: pattern completi che trasformano il capo in un’affermazione visiva.
- Sticker pack: accessorio che estende l’universo visivo della capsule.
Eventi dal vivo: proiezioni e lanci come première
Per dare visibilità alla collezione, Brain Dead ha organizzato proiezioni speciali del film anime del 1995. Le serate assumono la forma di reali eventi culturali. Il pubblico è invitato a vivere la release come un appuntamento collettivo.
- Location principali negli Stati Uniti: Portland, Los Angeles, New York e Seattle.
- Proiezioni che accompagnano il drop dei capi.
- Vendita fisica prevista durante gli eventi selezionati.
Strategia di lancio e disponibilità globale
La distribuzione segue un modello ibrido. I pezzi sono accessibili sia in loco sia online. Questa scelta rispecchia lo spirito della capsule, tra esclusività e apertura al pubblico globale.
- Vendita fisica: durante le proiezioni e all’interno della mostra di Tokyo.
- Vendita online: sul sito ufficiale di Brain Dead, con disponibilità globale.
- Data importante: la collezione arriva online martedì 3 febbraio.
Il valore culturale: perché questa capsule conta
La collaborazione va oltre il merchandising. Riporta l’attenzione su temi chiave del franchise. Tecnologia, identità e estetica urbana tornano al centro del dibattito contemporaneo.
Mostra e risonanza internazionale
La mostra a Tokyo consolida la presenza del progetto nel luogo di origine della saga. Allo stesso tempo, le proiezioni negli Stati Uniti moltiplicano il coinvolgimento dei fan. Il risultato è una presenza transnazionale che parla a più pubblici.
