Ghost in the Shell: Brain Dead celebra i 30 anni con capsule

Per i trent’anni di Ghost in the Shell, il brand creativo Brain Dead lancia una capsule che riporta in vita il linguaggio cyberpunk della saga. L’operazione unisce moda, cinema e fan culture in eventi dal tono quasi cinematografico.

Un ponte tra moda e cinema per celebrare un’icona anime

La collaborazione non è solo un’operazione commerciale. È un omaggio alla tradizione del franchise. La capsule si inserisce nel contesto della prima grande mostra su Ghost in the Shell a Tokyo, ospitata negli spazi futuristici di Tokyo Node. L’iniziativa crea un dialogo diretto fra l’immaginario del manga e la sensibilità sperimentale di Brain Dead.

Capi e grafiche: dettagli che parlano il linguaggio cyberpunk

Il design pesca dal manga di Shirow Masamune e lo rielabora con la cifra estetica di Brain Dead. Il risultato è un mix di riferimenti retrò e soluzioni contemporanee.

Bomber jacket : taglio pulito, inserti e dettagli tecnici.

: taglio pulito, inserti e dettagli tecnici. Tapestry blanket : tessuto intrecciato dal sapore urbano e teatrale.

: tessuto intrecciato dal sapore urbano e teatrale. Graphic tee : nuove illustrazioni alternate a ristampe iconiche.

: nuove illustrazioni alternate a ristampe iconiche. Camicia a maniche corte : cura sartoriale e materiali scelti.

: cura sartoriale e materiali scelti. Shirt all-over print in edizione limitata: pattern completi che trasformano il capo in un’affermazione visiva.

in edizione limitata: pattern completi che trasformano il capo in un’affermazione visiva. Sticker pack: accessorio che estende l’universo visivo della capsule.

Eventi dal vivo: proiezioni e lanci come première

Per dare visibilità alla collezione, Brain Dead ha organizzato proiezioni speciali del film anime del 1995. Le serate assumono la forma di reali eventi culturali. Il pubblico è invitato a vivere la release come un appuntamento collettivo.

Location principali negli Stati Uniti: Portland, Los Angeles, New York e Seattle.

Proiezioni che accompagnano il drop dei capi.

Vendita fisica prevista durante gli eventi selezionati.

Strategia di lancio e disponibilità globale

La distribuzione segue un modello ibrido. I pezzi sono accessibili sia in loco sia online. Questa scelta rispecchia lo spirito della capsule, tra esclusività e apertura al pubblico globale.

Vendita fisica: durante le proiezioni e all’interno della mostra di Tokyo.

Vendita online: sul sito ufficiale di Brain Dead , con disponibilità globale.

, con disponibilità globale. Data importante: la collezione arriva online martedì 3 febbraio.

Il valore culturale: perché questa capsule conta

La collaborazione va oltre il merchandising. Riporta l’attenzione su temi chiave del franchise. Tecnologia, identità e estetica urbana tornano al centro del dibattito contemporaneo.

Mostra e risonanza internazionale

La mostra a Tokyo consolida la presenza del progetto nel luogo di origine della saga. Allo stesso tempo, le proiezioni negli Stati Uniti moltiplicano il coinvolgimento dei fan. Il risultato è una presenza transnazionale che parla a più pubblici.

