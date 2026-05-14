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ASICS: niente skincare, solo movimento per una pelle più sana

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Di : Davide Caruso

Secondo ASICS non serve nessuna skincare, solo un po’ di movimento
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ASICS entra nel dibattito sul beauty con una provocazione netta: la luminosità autentica nasce dal movimento, non da una crema in vetrina.

La campagna che mette al centro il bagliore post-allenamento

Con “Get The Glow” il marchio sportivo punta sui volti pochi minuti dopo lo sforzo fisico. Non ci sono filtri né ritocchi. Solo persone vere.

Le immagini mostrano pelle calda, sorrisi spontanei e quell’aria di fiducia che segue una corsa o un allenamento intenso.

Dati e ricerche: quanto conta il glow nella conversazione pubblica

Il tema della luminosità è esploso negli ultimi mesi.

  • Ricerche online sul glow aumentate del 43%.

  • Discussioni social su metodi rapidi per il glow cresciute del 375%.

  • La skincare occupa in media 22 minuti al giorno per molte donne.

  • Il mercato globale della cosmetica ha raggiunto i 162 miliardi di dollari.

  • Il 74% delle persone segue routine mattutine e serali con più passaggi.

Il messaggio di ASICS: bellezza che si sente, non si applica

Secondo il brand bastano sessioni brevi per avvertire benefici sul mood.

Le ricerche interne citano che 15 minuti di attività fisica possono migliorare l’umore e aumentare la sensazione di benessere.

Così il glow diventa esperienza corporea, non solo effetto cosmetico.

Volti reali e testimonial sportivi: autenticità in primo piano

La campagna include atleti e persone comuni. Tra loro la tennista Zeynep Sönmez.

Lei racconta come lo sport le abbia sempre dato energia e una luce interiore difficile da simulare.

Strategia di marketing: perché ASICS punta sullo sport nel mondo beauty

Entrare nel dibattito beauty senza lanciare prodotti è una scelta audace.

Differenziazione nel mercato

  • Si sottrae valore alla promessa estetica tradizionale.

  • Si enfatizza l’esperienza piuttosto che l’ingrediente miracoloso.

Connessione con il pubblico

  • Immagini non ritoccate creano fiducia.

  • Il messaggio parla a chi cerca benessere, non solo apparenza.

Come si traduce la creatività in contenuti

La narrazione visiva privilegia scatti spontanei e clip post-allenamento.

I canali social mostrano volti sudati, capelli scomposti e sorrisi naturali.

Il risultato è un’immagine del glow più umana e meno costruita.

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