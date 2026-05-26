Paul Smith designer britannico: oltre la moda, le sue collezioni iconiche

Paul Smith ha trasformato il guardaroba britannico in una galleria mobile. Dietro il suo stile c’è una visione che fonde grafica, musica e cultura pop, capace di rendere ogni capo un messaggio visivo riconoscibile.
Moda e grafica: un linguaggio visivo riconoscibile
Negli anni l’approccio di Paul Smith ha sempre privilegiato l’immagine. Fin dagli esordi a Nottingham, il suo negozio era più di una boutique.
Quel piccolo spazio funzionava come un laboratorio creativo. Accostava abiti a dischi, stampe e oggetti trovati nei mercatini. Così nacque un’estetica che unisce colore e ironia.
La sua formazione da osservatore di poster rock e copertine di dischi ha contribuito a fare della camicia una piccola tela. Ogni stampa diventa quindi un elemento narrativo.
Innovazioni sui tessuti: stampe fotografiche e righe iconiche
Paul Smith ha introdotto stampe fotografiche sui tessuti prima che diventassero una tendenza diffusa. Ha usato immagini quotidiane per raccontare la vita di tutti i giorni.
Tra i suoi esperimenti, camicie decorate con immagini di cibo o packaging hanno trasformato il quotidiano in moda.
Nel 1997 sono nate le Signature Stripes. Quel motivo a righe è oggi uno dei segni distintivi del brand.
- Reinterpretazione del tweed e delle righe classiche.
- Uso del colore come elemento strutturale.
- Equilibrio fra pittura astratta e design funzionale.
Lo studio come archivio: collezionismo e fonti d’ispirazione
Lo studio nel cuore di Covent Garden è una sorta di archivio personale. Qui oggetti e immagini coesistono e generano nuove idee.
Un biglietto trovato per strada o una cartolina d’epoca possono scatenare una collezione. La pratica del collezionismo è centrale nel suo processo creativo.
Collaborazioni che attraversano mondi
Paul Smith ha lavorato con musicisti, brand sportivi e case automobilistiche. Le partnership mostrano la versatilità del suo linguaggio estetico.
Musica e icone
- David Bowie: progettazione di copertine ed edizioni speciali.
- Rolling Stones: sinergie tra estetica sartoriale e cultura rock.
Marchi e nuovi territori
- Oakley e progetti sportivi che fondono performance e stile.
- Ahluwalia, esempi di scambio creativo con giovani designer.
- Barbour: la collezione “Paul Smith loves Barbour” unisce heritage e colore.
Il dialogo con il mondo dell’automobile continua. Al Japan Mobility Show 2025 Paul Smith presenta un nuovo progetto con MINI, in collaborazione con il BMW Group.
L’anteprima sarà svelata al BMW Group Keynote il 29 ottobre 2025 alle 09:55 JST, nella West Exhibition Hall. Il lavoro con MINI dimostra come il design di Paul Smith possa ridisegnare anche gli oggetti più funzionali.
Investire sui talenti: la Paul Smith Foundation e la Fashion Residency
La Paul Smith Foundation sostiene nuovi designer con programmi pratici e mentoring. La Fashion Residency è ospitata nello Studio Smithfield a East London.
Il programma aiuta i creativi a costruire modelli di business sostenibili. Offre spazio, risorse e connessioni internazionali.
Partecipanti 2025/26
- Masha Popova — designer ucraina
- Harri — designer dall’India
- Petra Fagerström — designer svedese
- Joyce Bao — designer cino-americana
- Renata Brenha — designer brasiliana
- Eden Tan — stilista
Per la prima volta il programma include una collaborazione con il Council of Fashion Designers of America (CFDA). Questo apre la porta a un designer statunitense nella residency.
Applicare lo stile oltre gli abiti
La cifra creativa di Paul Smith non si limita ai capi. Si estende agli oggetti e alle campagne visive.
Progetti come edizioni speciali di album o partnership con marchi iconici trasformano l’estetica in esperienza.
In ogni collaborazione emerge la stessa pratica: osservare, combinare e reinterpretare la cultura visiva per creare qualcosa di nuovo.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.