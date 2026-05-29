Il signore delle mosche: mondo devastato dai ragazzini

Jack Thorne porta in televisione Il signore delle mosche, rileggendo il romanzo di William Golding attraverso l’occhio della televisione contemporanea. La serie, disponibile in Italia su Sky e NOW, mette al centro i ragazzi che si confrontano con assenza di adulti, paura e responsabilità. Thorne mescola fedeltà al testo e sensibilità moderna per interrogare la violenza maschile e la capacità di tenerezza dei giovani.

Un adattamento fedele ma pensato per la serialità

Thorne ha scelto di restare vicino allo spirito del libro di Golding, trasformando quel racconto in quattro episodi focalizzati. La serialità permette di esplorare ogni personaggio con maggiore profondità. Per lo sceneggiatore, la televisione oggi può essere locale e specifica, eppure parlare al mondo intero.

La sua intenzione è chiara: rispettare il nucleo originale pur sfruttando il tempo narrativo e la lingua della TV. Questo approccio lascia spazio a scene dilatate e a momenti di intimità che il cinema, in un’unica proiezione, faticherebbe a mostrare.

Trama e mappa dei protagonisti

Al centro rimane l’idea semplice e crudele del libro: un gruppo di ragazzi britannici sopravvive a un incidente aereo su un’isola deserta. Senza adulti, i ragazzi costruiscono una comunità e inventano regole. A un certo punto, però, emergono fazioni e la coesione salta.

Ralph (Winston Sawyers): il leader eletto, portavoce dell’ordine.

(Winston Sawyers): il leader eletto, portavoce dell’ordine. Piggy (David McKenna): la voce razionale e riflessiva del gruppo.

(David McKenna): la voce razionale e riflessiva del gruppo. Simon (Ike Talbut): più introverso, osservatore sensibile.

(Ike Talbut): più introverso, osservatore sensibile. Jack (Lox Pratt): carismatico e pericoloso, catalizzatore del caos.

La conchiglia resta il simbolo della democrazia infantile: chi la tiene in mano può parlare. Il conflitto si articola attorno al fuoco di segnalazione, al rifugio e alle scelte morali che i ragazzi si trovano a compiere.

Come sono costruiti gli episodi: voci singole per raccontare il gruppo

Ogni episodio esplora la prospettiva di un ragazzo diverso. Così si costruisce un mosaico di emozioni: paura, idealismo, rabbia, e anche atti di affetto inattesi. Questo punto di vista multiplo aiuta a restituire la complessità di personaggi che altrimenti rischierebbero di restare archetipi.

La serie non vuole ridurre la storia a un unico messaggio. Piuttosto insiste sulla molteplicità di comportamenti possibili quando l’ordine sociale viene meno.

Dietro le quinte: Langkawi, casting e verosimiglianza

Le riprese si sono svolte a Langkawi, in Malesia, dopo la lavorazione di Adolescence in Inghilterra. Il set isolano ha imposto ritmi e condizioni che hanno influito sul prodotto finale. Thorne riconosce che i due progetti si sono contaminati a vicenda.

I giovani interpreti sullo schermo erano in totale quaranta. Molti avevano già provato per i ruoli principali di Adolescence. Il regista Mark Munden ha spesso privilegiato il realismo, lasciando spazio a momenti non scritti e a continue interazioni spontanee.

Una scena raccontata dallo staff mostra ragazzi intenti a giocare con lumache marine sulla spiaggia. Non era pianificata: è stata catturata come in un documentario, e poi inserita nella narrazione.

Le sfide del lavoro con minorenni

Concentrazione su lunghe riprese all’aperto.

Mantenere la continuità emotiva in scene collettive.

Trasformare la spontaneità in momento narrativo utile.

Violenza, influenza e la doppia natura dei ragazzi

Thorne arriva da Adolescence, serie che aveva acceso il dibattito sulla radicalizzazione nella cosiddetta manosphere. Per questo lavoro non ha cercato di moltiplicare la crudeltà. Al contrario, ha voluto mostrare come gli stessi ragazzi capaci di violenza possano anche provare affetto e cura reciproci.

Un’immagine ricorrente è un episodio in cui Jack resta paralizzato su una scogliera. Roger e Morris lo raggiungono spaventati e si dimostrano preoccupati per lui. È una scena che mostra quanto la brutalità e la tenerezza possano coesistere nello stesso gruppo.

Temi sociali: cosa ci dice la storia oggi

Golding scrisse il romanzo in un’epoca segnata da estremismi. Thorne vede paralleli con il nostro presente. Per lui, i bambini riflettono quello che gli si insegna. Se crescono in un clima di odio, rischiano di replicarlo.

La domanda centrale: quale esempio stiamo dando alle prossime generazioni? Thorne porta questa riflessione anche dalla sua esperienza personale, pensando al figlio Elliot, descritto come «un concentrato d’amore».

Scelte narrative e fortuna della versione tv

L’idea di dedicare un episodio a ciascun ragazzo consente di sondare armi interiori, paure e memorie che li formano. La tensione tra istinto e ragione diventa così palpabile.

Più tempo per i dettagli psicologici.

Scene di gruppo riprese con occhio documentaristico.

Sfondo geografico che amplifica isolamento e pericolo.

Reazioni previste e confronto con precedenti adattamenti

Il romanzo ha già visto trasposizioni cinematografiche e ispirazioni come Yellowjackets. Questa nuova versione punta su fedeltà e introspezione, senza rinunciare a sequenze visive forti. Il risultato vuole stimolare dibattito più che scandalizzare.

Per Thorne, il cuore del racconto resta il ritratto di un’infanzia che può oscillare dalla bontà al disastro.

Dettagli pratici: dove e come vederla

La serie è trasmessa in esclusiva su Sky e sulla piattaforma NOW in Italia. Il formato breve, quattro episodi, facilita la fruizione anche per il pubblico online e per chi segue le novità su Google News e Discover.

La campagna promozionale ha incluso un trailer ufficiale e materiali che sottolineano il contrasto tra bellezza del luogo e tensione morale che attraversa la storia.

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