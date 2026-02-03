Digger, Jesse Plemons paragona il nuovo film di Iñárritu a un Dottor Stranamore moderno

Tom Cruise torna al centro dell’attenzione con Digger, il nuovo progetto diretto dall’oscarizzato Alejandro González Iñárritu. Il film resta avvolto nel mistero, ma le immagini rilasciate finora e le parole della co-star Jesse Plemons hanno già acceso il dibattito tra critica e fan.
Iñárritu firma un progetto enigmatico
Il regista messicano è noto per scelte audaci. Digger sembra proseguire questa strada. Il materiale promozionale è scarno ma suggestivo. Nel primo teaser Tom Cruise appare con una pala in mano. Si nota anche un insolito dettaglio prostetico al volto.
Non ci sono ancora dettagli completi sulla sceneggiatura. Gli indizi fanno pensare però a una pellicola che punta sulla satira e sull’umorismo nero.
Il commento di Jesse Plemons: un richiamo a Kubrick
Jesse Plemons, parte del cast corale, ha definito il copione tra i più singolari che abbia letto. Ha parlato di una mescolanza di comicità e tragedia. Secondo lui, l’atmosfera richiama in chiave moderna il mondo grottesco di Kubrick.
Plemons ha lodato l’impegno di Cruise, sottolineando come l’attore abbia scelto una resa completamente diversa dal suo repertorio action. Ha enfatizzato la volontà di Cruise di esplorare la profondità del personaggio.
Che storia racconta Digger: ciò che sappiamo
Le poche informazioni ufficiali descrivono la trama in termini generali. Al centro c’è una figura potente e carismatica, interpretata da Tom Cruise. Costui tenta di convincere il pianeta di essere il suo salvatore.
L’incastro narrativo sembra puntare sulle conseguenze delle azioni del protagonista. Quelle stesse azioni portano a una catena di eventi che minacciano la sopravvivenza su larga scala.
- Tono: satira politica e umorismo nero.
- Temi probabili: potere, manipolazione, responsabilità collettiva.
Un cast stellare e date importanti
La produzione schiera nomi rilevanti del panorama internazionale. Si parla di un ensemble ampio e di grande esperienza.
Cast principale
- Tom Cruise
- Jesse Plemons
- Sandra Hüller
- John Goodman
- Riz Ahmed
- Michael Stuhlbarg
- Sophie Wilde
- Emma D’Arcy
La distribuzione è affidata a Warner Bros. Pictures. La data di uscita nelle sale è fissata per il 2 ottobre 2026. È atteso anche un passaggio alla Mostra del Cinema di Venezia, pochi giorni prima dell’arrivo nei cinema.
Il teaser e la reazione del pubblico
Le sequenze brevi diffuse finora hanno scatenato discussioni. Il look di Cruise, la pala e il particolare prostetico hanno amplificato le speculazioni.
I commenti online variano tra attesa e curiosità critica. Molti utenti citano il paragone con la commedia nera classica. Altri puntano a Iñárritu come possibile autore di una satira potente e contemporanea.
L’hype cresce anche per la possibilità di vedere una performance fuori dai consueti ruoli spettacolari di Cruise. Le indiscrezioni alimentano l’attenzione verso una pellicola che potrebbe sorprendere.
