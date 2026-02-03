Catherine O’Hara omaggiata da Martin Scorsese, Seth Rogen e altri colleghi

Il mondo dello spettacolo piange Catherine O’Hara, attrice canadese dallo humour unico. La sua scomparsa, annunciata venerdì, lascia un vuoto nel cinema e nella televisione.
Catherine O’Hara: la carriera che ha incantato il pubblico
O’Hara aveva 71 anni e una carriera lunga e variegata. Dalle radici nella commedia televisiva alla consacrazione sul grande schermo.
- Second City Television (SCTV): il laboratorio comico che l’ha resa famosa.
- Mamma, ho perso l’aereo: il ruolo della madre che ha segnato una generazione.
- Beetlejuice: la collaborazione con Tim Burton che le diede un ruolo iconico.
- Schitt’s Creek: Moira Rose, un personaggio cult e amatissimo dal pubblico.
- The Studio (Apple TV+): il suo ruolo più recente come Patty Leigh.
Messaggi e ricordi dai colleghi più famosi
Le reazioni alla morte di O’Hara sono arrivate da attori, registi e amici. Molti hanno ricordato il suo talento e la sua umanità.
- Michael Keaton ha ricordato il rapporto personale e professionale nato sul set di Beetlejuice.
- Seth Rogen, creatore di The Studio, ha definito l’esperienza di lavorare con lei un onore.
- Registi e compagni di set, da Christopher Guest a Jordan Canning, l’hanno celebrata per creatività e generosità.
Parole dai registi: dal sarcasmo alla stima
Registi di diversi generi hanno reso omaggio alla sua carriera e alla sua versatilità.
- Christopher Guest ha elogiato il suo talento nelle commedie in stile mockumentary.
- Martin Scorsese ha ricordato la loro collaborazione in Fuori orario e l’ha definita una vera artista.
- Altri registi hanno sottolineato come la sua comicità fosse intelligente e mai banale.
I tributi degli attori e delle star internazionali
Messaggi personali hanno attraversato i social. Molti hanno condiviso aneddoti di set e foto affettuose.
- Macaulay Culkin, suo figlio cinematografico in Mamma, ho perso l’aereo, ha pubblicato un ricordo commosso.
- Chris Columbus ha sottolineato quanto il film natalizio debba molto alla sua interpretazione.
- Pedro Pascal, compagno di lavoro in una produzione recente, ha parlato del suo impatto umano e artistico.
- Michael Bublé l’ha definita un’ambasciatrice del Canada, esempio di talento e umanità.
Amicizie e omaggi dalle co-star
Molte colleghe hanno ricordato la sua luminosità e il suo senso dell’umorismo.
- Lily Tomlin ha descritto O’Hara come una presenza piena di gioia.
- Jordan Canning, regista di Schitt’s Creek, ha condiviso una foto dall’ultimo giorno di riprese e parole affettuose.
- Amy Sedaris ha confessato di essere stata ispirata da lei fin dai tempi di SCTV.
Frasi che restano: i messaggi pubblici più toccanti
Alcuni estratti dai tributi sintetizzano il senso di perdita.
- Seth Rogen: ha parlato dell’onore di aver lavorato con lei e del desiderio di essere all’altezza della sua presenza.
- Michael Keaton: ha ricordato il loro legame professionale e umano nato con Beetlejuice.
- Martin Scorsese: ha definito O’Hara un genio comico e una persona meravigliosa.
L’eredità culturale: cosa lascia Catherine O’Hara
Catherine O’Hara lascia ruoli indimenticabili e un’impronta nella comicità moderna.
- La sua capacità di passare dal surreale al toccante ha influenzato attori e autori.
- Schitt’s Creek ha consolidato il suo status di icona televisiva.
- I suoi lavori continuano a essere citati come riferimento per la comicità intelligente.
Reazioni dal pubblico e messaggi spontanei
Fan e amici hanno usato i social per condividere foto e ricordi. L’affetto è stato immediato e diffuso.
- Colman Domingo ha definito la perdita dolorosa e ha ricordato la sua dolcezza.
- Slash e altri musicisti hanno condiviso semplici omaggi fotografici.
- Messaggi di cordoglio sono arrivati da tutto il mondo, a testimonianza della sua influenza globale.
