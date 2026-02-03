Newsletter

Catherine O’Hara omaggiata da Martin Scorsese, Seth Rogen e altri colleghi

Aggiornato il :

|

Di : Martina Fabbri

Martin Scorsese, Seth Rogen e tanti altri rendono omaggio a Catherine O’Hara
Il mondo dello spettacolo piange Catherine O’Hara, attrice canadese dallo humour unico. La sua scomparsa, annunciata venerdì, lascia un vuoto nel cinema e nella televisione.

Catherine O’Hara: la carriera che ha incantato il pubblico

O’Hara aveva 71 anni e una carriera lunga e variegata. Dalle radici nella commedia televisiva alla consacrazione sul grande schermo.

  • Second City Television (SCTV): il laboratorio comico che l’ha resa famosa.

  • Mamma, ho perso l’aereo: il ruolo della madre che ha segnato una generazione.

  • Beetlejuice: la collaborazione con Tim Burton che le diede un ruolo iconico.

  • Schitt’s Creek: Moira Rose, un personaggio cult e amatissimo dal pubblico.

  • The Studio (Apple TV+): il suo ruolo più recente come Patty Leigh.

Messaggi e ricordi dai colleghi più famosi

Le reazioni alla morte di O’Hara sono arrivate da attori, registi e amici. Molti hanno ricordato il suo talento e la sua umanità.

  • Michael Keaton ha ricordato il rapporto personale e professionale nato sul set di Beetlejuice.

  • Seth Rogen, creatore di The Studio, ha definito l’esperienza di lavorare con lei un onore.

  • Registi e compagni di set, da Christopher Guest a Jordan Canning, l’hanno celebrata per creatività e generosità.

Parole dai registi: dal sarcasmo alla stima

Registi di diversi generi hanno reso omaggio alla sua carriera e alla sua versatilità.

  • Christopher Guest ha elogiato il suo talento nelle commedie in stile mockumentary.

  • Martin Scorsese ha ricordato la loro collaborazione in Fuori orario e l’ha definita una vera artista.

  • Altri registi hanno sottolineato come la sua comicità fosse intelligente e mai banale.

I tributi degli attori e delle star internazionali

Messaggi personali hanno attraversato i social. Molti hanno condiviso aneddoti di set e foto affettuose.

  • Macaulay Culkin, suo figlio cinematografico in Mamma, ho perso l’aereo, ha pubblicato un ricordo commosso.

  • Chris Columbus ha sottolineato quanto il film natalizio debba molto alla sua interpretazione.

  • Pedro Pascal, compagno di lavoro in una produzione recente, ha parlato del suo impatto umano e artistico.

  • Michael Bublé l’ha definita un’ambasciatrice del Canada, esempio di talento e umanità.

Amicizie e omaggi dalle co-star

Molte colleghe hanno ricordato la sua luminosità e il suo senso dell’umorismo.

  • Lily Tomlin ha descritto O’Hara come una presenza piena di gioia.

  • Jordan Canning, regista di Schitt’s Creek, ha condiviso una foto dall’ultimo giorno di riprese e parole affettuose.

  • Amy Sedaris ha confessato di essere stata ispirata da lei fin dai tempi di SCTV.

Frasi che restano: i messaggi pubblici più toccanti

Alcuni estratti dai tributi sintetizzano il senso di perdita.

  1. Seth Rogen: ha parlato dell’onore di aver lavorato con lei e del desiderio di essere all’altezza della sua presenza.

  2. Michael Keaton: ha ricordato il loro legame professionale e umano nato con Beetlejuice.

  3. Martin Scorsese: ha definito O’Hara un genio comico e una persona meravigliosa.

L’eredità culturale: cosa lascia Catherine O’Hara

Catherine O’Hara lascia ruoli indimenticabili e un’impronta nella comicità moderna.

  • La sua capacità di passare dal surreale al toccante ha influenzato attori e autori.

  • Schitt’s Creek ha consolidato il suo status di icona televisiva.

  • I suoi lavori continuano a essere citati come riferimento per la comicità intelligente.

Reazioni dal pubblico e messaggi spontanei

Fan e amici hanno usato i social per condividere foto e ricordi. L’affetto è stato immediato e diffuso.

  • Colman Domingo ha definito la perdita dolorosa e ha ricordato la sua dolcezza.

  • Slash e altri musicisti hanno condiviso semplici omaggi fotografici.

  • Messaggi di cordoglio sono arrivati da tutto il mondo, a testimonianza della sua influenza globale.

