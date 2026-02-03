Catherine O’Hara omaggiata da Martin Scorsese, Seth Rogen e altri colleghi

Il mondo dello spettacolo piange Catherine O’Hara, attrice canadese dallo humour unico. La sua scomparsa, annunciata venerdì, lascia un vuoto nel cinema e nella televisione.

Catherine O’Hara: la carriera che ha incantato il pubblico

O’Hara aveva 71 anni e una carriera lunga e variegata. Dalle radici nella commedia televisiva alla consacrazione sul grande schermo.

Second City Television (SCTV) : il laboratorio comico che l’ha resa famosa.

: il laboratorio comico che l’ha resa famosa. Mamma, ho perso l’aereo : il ruolo della madre che ha segnato una generazione.

: il ruolo della madre che ha segnato una generazione. Beetlejuice : la collaborazione con Tim Burton che le diede un ruolo iconico.

: la collaborazione con Tim Burton che le diede un ruolo iconico. Schitt’s Creek : Moira Rose, un personaggio cult e amatissimo dal pubblico.

: Moira Rose, un personaggio cult e amatissimo dal pubblico. The Studio (Apple TV+): il suo ruolo più recente come Patty Leigh.

Messaggi e ricordi dai colleghi più famosi

Le reazioni alla morte di O’Hara sono arrivate da attori, registi e amici. Molti hanno ricordato il suo talento e la sua umanità.

Michael Keaton ha ricordato il rapporto personale e professionale nato sul set di Beetlejuice.

Seth Rogen, creatore di The Studio, ha definito l’esperienza di lavorare con lei un onore.

Registi e compagni di set, da Christopher Guest a Jordan Canning, l’hanno celebrata per creatività e generosità.

Parole dai registi: dal sarcasmo alla stima

Registi di diversi generi hanno reso omaggio alla sua carriera e alla sua versatilità.

Christopher Guest ha elogiato il suo talento nelle commedie in stile mockumentary.

ha elogiato il suo talento nelle commedie in stile mockumentary. Martin Scorsese ha ricordato la loro collaborazione in Fuori orario e l’ha definita una vera artista.

ha ricordato la loro collaborazione in Fuori orario e l’ha definita una vera artista. Altri registi hanno sottolineato come la sua comicità fosse intelligente e mai banale.

I tributi degli attori e delle star internazionali

Messaggi personali hanno attraversato i social. Molti hanno condiviso aneddoti di set e foto affettuose.

Macaulay Culkin, suo figlio cinematografico in Mamma, ho perso l’aereo, ha pubblicato un ricordo commosso.

Chris Columbus ha sottolineato quanto il film natalizio debba molto alla sua interpretazione.

Pedro Pascal, compagno di lavoro in una produzione recente, ha parlato del suo impatto umano e artistico.

Michael Bublé l’ha definita un’ambasciatrice del Canada, esempio di talento e umanità.

Amicizie e omaggi dalle co-star

Molte colleghe hanno ricordato la sua luminosità e il suo senso dell’umorismo.

Lily Tomlin ha descritto O’Hara come una presenza piena di gioia.

Jordan Canning, regista di Schitt’s Creek, ha condiviso una foto dall’ultimo giorno di riprese e parole affettuose.

Amy Sedaris ha confessato di essere stata ispirata da lei fin dai tempi di SCTV.

Frasi che restano: i messaggi pubblici più toccanti

Alcuni estratti dai tributi sintetizzano il senso di perdita.

Seth Rogen: ha parlato dell’onore di aver lavorato con lei e del desiderio di essere all’altezza della sua presenza. Michael Keaton: ha ricordato il loro legame professionale e umano nato con Beetlejuice. Martin Scorsese: ha definito O’Hara un genio comico e una persona meravigliosa.

L’eredità culturale: cosa lascia Catherine O’Hara

Catherine O’Hara lascia ruoli indimenticabili e un’impronta nella comicità moderna.

La sua capacità di passare dal surreale al toccante ha influenzato attori e autori.

Schitt’s Creek ha consolidato il suo status di icona televisiva.

ha consolidato il suo status di icona televisiva. I suoi lavori continuano a essere citati come riferimento per la comicità intelligente.

Reazioni dal pubblico e messaggi spontanei

Fan e amici hanno usato i social per condividere foto e ricordi. L’affetto è stato immediato e diffuso.

Colman Domingo ha definito la perdita dolorosa e ha ricordato la sua dolcezza.

Slash e altri musicisti hanno condiviso semplici omaggi fotografici.

Messaggi di cordoglio sono arrivati da tutto il mondo, a testimonianza della sua influenza globale.

