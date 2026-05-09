Adidas: cast impossibile nella nuova campagna

La nuova campagna di adidas per il FIFA World Cup arriva come un corto cinematografico e riunisce stelle del calcio, attori e musicisti in una sfida che rimbalza dai cortili ai grandi stadi.
Un corto da vedere: cast stellare e atmosfera pop
Il film si chiama Backyard Legends. Dura circa cinque minuti e somiglia più a un trailer che a uno spot. Sullo schermo si alternano volti contemporanei e leggende degli anni Novanta.
- Timothée Chalamet guida la narrazione.
- Lionel Messi, Lamine Yamal, Jude Bellingham, Trinity Rodman e Bad Bunny completano il presente.
- Dal passato arrivano Zinedine Zidane, David Beckham e Alessandro Del Piero.
Il corto è disponibile sul canale ufficiale YouTube di adidas e sfrutta la forza narrativa delle celebrità per trasformare la nostalgia in partecipazione emotiva.
Stile e regia: nostalgia con effetti moderni
L’estetica è volutamente retro. Ci sono musiche con sonorità anni Novanta. I costumi richiamano lo streetwear di quel decennio.
La regia miscela elementi analogici con CGI attuale. Questa fusione crea una scena che sembra uscita da un archivio, ma vive con ritmo contemporaneo.
La storia: una sfida tra generazioni nei campetti
Al centro del racconto c’è una missione semplice e potente: assemblare una squadra capace di battere il trio locale imbattuto. Il trio si chiama Clive, Ruthie e Isaak.
Chalamet diventa il collante narrativo. È il tifoso che conosce i campetti di New York e che spinge i protagonisti a provarci, senza timore.
Apparizioni che aggiungono mito
- Ousmane Dembélé
- Raphinha
- Pedri
- Florian Wirtz
- Santiago Gimenez
Le comparse rafforzano la sensazione che la storia sia una celebrazione collettiva del gioco, più che la promozione di singoli campioni.
“You Got This”: il messaggio che guida la campagna
La linea comunicativa è You Got This. È un invito a giocare senza pressione. L’obiettivo è riportare il piacere del pallone al centro dell’azione.
Adidas arriva al Mondiale come fornitore ufficiale del pallone da gara. È anche partner tecnico di 14 federazioni coinvolte nel torneo. Con Backyard Legends l’azienda sceglie di presentarsi dai cortili, non dallo stadio.
Perché la campagna punta a conquistare social e discovery
Il corto funziona su piattaforme come YouTube e Discover per vari motivi:
- Un mix di star globali e icone storiche.
- Una narrazione breve e visivamente intensa.
- Un richiamo emotivo alla cultura dei cortili.
- Una strategia che unisce sport, musica e cinema.
Questa combinazione massimizza la condivisione e migliora la portata organica sui motori di ricerca.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.