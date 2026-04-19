Mike Kelley per Supreme: nuova capsule con l’immaginario disturbante dell’artista

Supreme torna a dialogare con l’arte contemporanea in modo sorprendente: il marchio newyorkese rilancia la collaborazione con la Mike Kelley Foundation for the Arts e annuncia una nuova capsule per la Spring 2026, disponibile dal 16 aprile. La proposta reinterpreta l’universo visivo dell’artista americano e trasferisce materiali d’archivio e segni iconici nel vocabolario dello streetwear.

Il concept dietro la collaborazione: arte, memoria e quotidiano

La partnership non è un semplice logo su tessuto. Supreme prende le trame concettuali di Mike Kelley — ricordi frammentati, oggetti di scarto, peluche e patchwork — e le traduce in capi che parlano sia al pubblico della moda che agli appassionati d’arte. L’operazione punta a far dialogare percezione e uso quotidiano, facendo della giacca o della felpa una superficie narrativa.

La collezione: pezzi chiave e novità

La lineup è ampia e attraversa categorie diverse. Tra gli articoli principali troviamo capi d’abbigliamento, calzature e accessori per la casa. In dettaglio:

S/S Shirt reinterpretata con dettagli grafici ispirati ad assemblaggi tessili;

reinterpretata con dettagli grafici ispirati ad assemblaggi tessili; Thermal e Ringer Tee che richiamano texture e stratificazioni;

Hooded Sweatshirt e Sweatpant come tele per stampe e collage;

Due T-shirt grafiche con riferimenti diretti all’estetica di Kelley;

Camp Cap e una throw blanket realizzata in collaborazione con Faribault Mills ;

; Due modelli Vans — Era e Half Cab — personalizzati per il progetto;

e — personalizzati per il progetto; Uno skateboard che completa la proposta lifestyle.

Come l’arte di Kelley diventa abbigliamento

Il lavoro di Kelley si fonda su assemblaggi di oggetti comuni e su un’estetica volutamente perturbante. Supreme non limita il rapporto a una semplice stampa. Si osserva invece una trasposizione che rispetta i contrasti dell’originale:

Superfici sovrapposte, cuciture visibili e grafiche che simulano patchwork.

Materiali che richiamano l’ambiente domestico, come la coperta in lana.

Grafismi che mantengono l’ambiguità emotiva tipica dell’artista.

I capi diventano così oggetti che rimandano a un discorso estetico più ampio.

Vans e Faribault Mills: perché contano

La scelta delle due silhouette Vans non è casuale. La Era e la Half Cab rappresentano un ponte naturale tra skate culture e pratiche artistiche. Allo stesso modo, la collaborazione con Faribault Mills introduce l’elemento domestico nel racconto della capsule. Questi elementi accentuano la natura trasversale del progetto, che tocca moda, arte e vita quotidiana.

Design e dettagli tecnici che si notano

Dettagli sartoriali e finish curati emergono su più pezzi. Tra i tocchi distintivi si segnalano:

Applicazioni tessili che richiamano la manualità degli assemblaggi di Kelley.

Stampe distressate con effetto vintage.

Scelte cromatiche oscillanti tra neutri spenti e tinte più provocatorie.

Packaging e accessori studiati come piccoli oggetti d’arte.

Impatto culturale: streetwear come galleria mobile

Questa capsule mostra come il vestire urbano possa trasformarsi in canale di trasmissione culturale. Supreme conferma il suo ruolo di mediatrice tra mondi differenti. La collezione potrebbe:

Allargare la platea dell’opera di Kelley oltre i musei.

Rafforzare il legame tra comunità skate e pratiche artistiche contemporanee.

Creare nuovi oggetti di culto per collezionisti e fan del brand.

Disponibilità e consigli per l’acquisto

La capsule sarà disponibile a partire dal 16 aprile 2026. Data la natura limitata delle release Supreme, è probabile un rapido sell-out. Se si vuole provare ad acquistare:

Monitorare il sito ufficiale e gli store fisici del brand;

seguire i canali della Mike Kelley Foundation per aggiornamenti;

per aggiornamenti; considerare resell e community di scambio, con attenzione ai prezzi e all’autenticità.

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