Space Jam: Jordan Brand festeggia 30 anni

Ci sono film che restano incollati alla memoria come una colonna sonora. Space Jam è uno di questi: un mix tra cartoon e mito sportivo che, a distanza di tre decenni, torna a far parlare di sé grazie a una capsule collection firmata Jordan Brand. Scarpe, abbigliamento e campagne visive rinnovano l’affetto di una generazione e invitano le nuove a riscoprire quel match fuori dal comune.
Perché Space Jam continua a essere rilevante dopo 30 anni
Il film ha un valore affettivo forte. Unisce la cultura pop e il basket in modo inedito. Quel famoso spot del 1992 con Michael Jordan e Bugs Bunny fu il seme. Da lì nacque un progetto che ha superato il tempo.
- Incontro tra sport e animazione.
- Icone generazionali sulle scene.
- Estetica degli anni ’90 che torna di moda.
La rinascita creativa di Jordan Brand e i partner coinvolti
Per celebrare i 30 anni, Jordan Brand ha riunito il suo partner storico Wieden+Kennedy. Sono stati richiamati anche membri dell’animazione Warner. L’obiettivo è ricreare l’atmosfera del film con prodotti contemporanei.
La collezione non è solo nostalgia. È progettata per parlare a fan, collezionisti e nuove generazioni.
Le sneaker al centro della collezione: focus sull’Air Jordan 11
La protagonista assoluta è la Air Jordan 11. A lei sono dedicate cinque varianti, ciascuna ispirata a immagini e momenti chiave del film.
Retro OG: omaggio per i collezionisti
- Replica fedele del modello indossato nel film.
- Dettagli in blu royal e doppia cucitura sul numero “23”.
- Linguetta con la scritta “Jumpman Jam” e pelle lucida.
- Scatola ricostruita che richiama le uscite originali.
“Magic Ball”: design pensato per il pubblico femminile
- Tomaia in pelle sintetica che cambia colore in quattro varianti.
- Include una mini Magic Ball nella confezione.
- Richiami al momento in cui i Monstars catturano il talento.
“Green Screen”: sperimentazione cromatica e omaggi al set
- Colorazione verde intensa ispirata alla tecnica dello schermo verde.
- Dettaglio arancione sulla suola: tributo a Bugs Bunny e ai marker di scena.
- Scatola con Michael Jordan ritratto mentre tiene un ciak.
- Accanto a queste, modelli speciali ispirati ad altri sport.
Altri modelli inclusi
- Jordan First 1.
- Air Jordan 3 Retro.
- Air Jordan 1 Low SE “Magic Ball”.
- Air Jordan 1 Low Golf Spike.
Abbigliamento: pezzi chiave e riferimenti al film
La collezione di apparel è pensata per uomo, donna e bambino. Contiene capi con riferimenti diretti alle grafiche e ai materiali dell’epoca.
- Varsity jacket: silhouette morbida, finta lana e patch retrò. Fodera a tema galassie Monstars e etichetta che cita la “Secret Stuff”.
- Maglia a maniche lunghe di Lola Bunny: materiali lucidi e grande “23” sul retro.
- Felpe, pantaloni in pile, t-shirt, shorts e canotte con dettagli Jordan.
La campagna e i contenuti multimediali della release
La comunicazione si basa sulla campagna “Greatness Is Never Out of Reach”. È ispirata alla scena iconica in cui il braccio di Jordan sembra arrivare ovunque per segnare.
- Volti coinvolti: Azzi Fudd, Aaron Judge, Rema e Teyana Taylor.
- Su YouTube arriverà Beyond the Jam, mini-doc in sei episodi con Michael Jordan e altri protagonisti.
Quando e dove trovare la collezione
La release è fissata per il 5 novembre. Prodotti disponibili sul sito ufficiale di Jordan Brand e in negozi selezionati.
I pezzi più ricercati promettono code e scalette di rilascio dedicate ai collezionisti.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.