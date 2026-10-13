Space Jam: Jordan Brand festeggia 30 anni

Ci sono film che restano incollati alla memoria come una colonna sonora. Space Jam è uno di questi: un mix tra cartoon e mito sportivo che, a distanza di tre decenni, torna a far parlare di sé grazie a una capsule collection firmata Jordan Brand. Scarpe, abbigliamento e campagne visive rinnovano l’affetto di una generazione e invitano le nuove a riscoprire quel match fuori dal comune.

Perché Space Jam continua a essere rilevante dopo 30 anni

Il film ha un valore affettivo forte. Unisce la cultura pop e il basket in modo inedito. Quel famoso spot del 1992 con Michael Jordan e Bugs Bunny fu il seme. Da lì nacque un progetto che ha superato il tempo.

Space Jam unisce cultura pop e basket fin dagli anni ’90.

Incontro tra sport e animazione.

Icone generazionali sulle scene.

Estetica degli anni ’90 che torna di moda.

La rinascita creativa di Jordan Brand e i partner coinvolti

Per celebrare i 30 anni, Jordan Brand ha riunito il suo partner storico Wieden+Kennedy. Sono stati richiamati anche membri dell’animazione Warner. L’obiettivo è ricreare l’atmosfera del film con prodotti contemporanei.

La collezione non è solo nostalgia. È progettata per parlare a fan, collezionisti e nuove generazioni.

Le sneaker al centro della collezione: focus sull’Air Jordan 11

La protagonista assoluta è la Air Jordan 11. A lei sono dedicate cinque varianti, ciascuna ispirata a immagini e momenti chiave del film.

La Air Jordan 11 è la protagonista della capsule.

Retro OG: omaggio per i collezionisti

Replica fedele del modello indossato nel film.

Dettagli in blu royal e doppia cucitura sul numero “23”.

Linguetta con la scritta “Jumpman Jam” e pelle lucida.

Scatola ricostruita che richiama le uscite originali.

“Magic Ball”: design pensato per il pubblico femminile

Tomaia in pelle sintetica che cambia colore in quattro varianti.

Include una mini Magic Ball nella confezione.

Richiami al momento in cui i Monstars catturano il talento.

“Green Screen”: sperimentazione cromatica e omaggi al set

Colorazione verde intensa ispirata alla tecnica dello schermo verde.

Dettaglio arancione sulla suola: tributo a Bugs Bunny e ai marker di scena.

Scatola con Michael Jordan ritratto mentre tiene un ciak.

Accanto a queste, modelli speciali ispirati ad altri sport.

Altri modelli inclusi

Jordan First 1 .

. Air Jordan 3 Retro .

. Air Jordan 1 Low SE “Magic Ball” .

. Air Jordan 1 Low Golf Spike.

Abbigliamento: pezzi chiave e riferimenti al film

La collezione di apparel è pensata per uomo, donna e bambino. Contiene capi con riferimenti diretti alle grafiche e ai materiali dell’epoca.

Varsity jacket : silhouette morbida, finta lana e patch retrò. Fodera a tema galassie Monstars e etichetta che cita la “Secret Stuff”.

: silhouette morbida, finta lana e patch retrò. Fodera a tema galassie Monstars e etichetta che cita la “Secret Stuff”. Maglia a maniche lunghe di Lola Bunny : materiali lucidi e grande “23” sul retro.

: materiali lucidi e grande “23” sul retro. Felpe, pantaloni in pile, t-shirt, shorts e canotte con dettagli Jordan.

La campagna e i contenuti multimediali della release

La comunicazione si basa sulla campagna “Greatness Is Never Out of Reach”. È ispirata alla scena iconica in cui il braccio di Jordan sembra arrivare ovunque per segnare.

Volti coinvolti: Azzi Fudd, Aaron Judge, Rema e Teyana Taylor.

Su YouTube arriverà Beyond the Jam, mini-doc in sei episodi con Michael Jordan e altri protagonisti.

Quando e dove trovare la collezione

La release è fissata per il 5 novembre. Prodotti disponibili sul sito ufficiale di Jordan Brand e in negozi selezionati.

I pezzi più ricercati promettono code e scalette di rilascio dedicate ai collezionisti.

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