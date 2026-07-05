Jordan x Quai 54 collezione 2026: prime immagini e dettagli

L’estate parigina torna a vibrare con uno degli appuntamenti più iconici del basket di strada: il festival Quai 54. Quest’anno la manifestazione rimane fulcro della cultura streetball e Jordan Brand propone una capsule che rilancia colori e forme pensati per il playground e per la città. Scatti sullo sfondo della capitale e una palette audace fanno da cornice a modelli già destinati a diventare pezzi ricercati del 2026.

Jordan e Quai 54: un connubio che rinnova il look del torneo

Dal 2003 il Quai 54 è sinonimo di energia urbana e competizione. Per l’edizione 2026, Jordan Brand non si limita a sponsorizzare l’evento. Ha creato una collezione che parla il linguaggio della notte parigina, tra toni scuri e accenti vividi.

Location delle campagne visive: scorci riconoscibili di Parigi.

Palette cromatica: grigio antracite, viola intenso e verde elettrico.

Visibilità: capi pensati per il campo e per la strada.

Le sneakers di punta: design, materiali e linee

La release si concentra su tre silhouette dalle identità distinte. Ogni modello interpreta il tema Quai 54 in modo personale e coerente.

Air Jordan 11 Low IE “Quai 54”: eleganza sobria per il playground

La Air Jordan 11 Low IE “Quai 54” predilige materiali classici e una finitura raffinata. La tomaia in nabuk grigio scuro dialoga con pannelli lucidi neri. Dettagli verdi appaiono su suola e linguetta, per un tocco che non eccede ma definisce.

Materiali: nabuk e parti lucide.

Colori: predominanza di grigio con accentuazioni verdi.

Stile: compatibile con uso sportivo e urbano.

Jordan Triangle: tecnologia e estetica futuristica

La Jordan Triangle entra nella collezione con un profilo più performante. La silhouette si colloca su un piano tecnico e visivo elevato. Nella colorway dedicata al torneo emergono blocchi di verde e viola.

Linee: più aggressive, pensate per la resa in campo.

Color blocking: avampiede marcato e contrasti netti.

Obiettivo: unire comfort e impatto estetico.

Air Jordan 1 Low SE: quotidianità con cromie da evento

La Air Jordan 1 Low SE offre un’alternativa più versatile. Base bianca, elementi viola e dettagli verdi la rendono adatta alla vita di tutti i giorni. Resta comunque in sintonia con l’identità del torneo.

Appeal: sobrio ma riconoscibile.

Abbinamenti: si integra facilmente con capi streetwear.

Funzione: ideale come opzione daily.

Abbigliamento e accessori: la collezione oltre le scarpe

L’offerta non si limita al footwear. Gioco, streetwear e momenti off-court convivono in giacche, tracksuit e t-shirt. I kit da gara mantengono accenti viola su basi bianche. I modelli più scuri adottano invece la palette notturna del progetto.

Completi da gioco con grafiche personalizzate.

Tracksuit e outerwear pensati per la città.

Accessori che riprendono logo e colori del Quai 54.

Dove trovare la capsule Jordan x Quai 54 2026

La linea Jordan x Quai 54 è già disponibile su piattaforme selezionate. Alcuni pezzi saranno reperibili anche in negozi fisici scelti. Consigliamo di controllare le release ufficiali e i canali brand per disponibilità e drop.

Punti vendita: store selezionati e rivenditori autorizzati.

Online: la collezione è presente su nike.com e sui canali ufficiali Jordan.

Consiglio: seguire gli account social dedicati alle release per aggiornamenti.

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