Brain Dead e adidas Originals rivisitano l’estetica sportiva degli anni 2000

La collaborazione tra Brain Dead e adidas Originals torna con una capsule che mescola sport anni Duemila, wrestling giapponese e chiari rimandi ai videogame classici. Il risultato è una proposta completa, pensata head-to-toe, che reinterpreta archivi storici con tocchi sperimentali e una forte identità visiva.

Capsule nostalgica: estetica sportiva e richiami videoludici

La nuova collezione punta sulla memoria degli inizi 2000. Elementi tipici della tennis culture si intrecciano con dettagli presi dal mondo del wrestling giapponese. L’approccio è volutamente retro-futurista e ricorda le grafiche dei giochi arcade.

Capispalla e capi tecnici: tagli, materiale e dettagli

L’abbigliamento rielabora archivi adidas con silhouette sagomate e inserti metallici. Le superfici riflettenti e la costruzione richiamano le divise sportive dell’epoca.

  • Track top Climacool reinterpretata ispirandosi al Noragi giapponese.

  • Jersey con finiture metalliche e taglio da calcio vintage.

  • Maglia da portiere con stampa all over e colori audaci.

  • Accessori funzionali come sling bag e beanie per completare il look.

Ogni pezzo presenta grafiche Brain Dead e stemmi custom. Questo crea un dialogo immediatamente riconoscibile tra i due brand.

Scarpe: due silhouette tra passato e innovazione

La capsule rilancia due modelli con forte carattere tecnico. Le scelte cromatiche e i materiali sottolineano il mix tra heritage e sperimentazione.

Climacool 2: rielaborazione tecnica

  • Modello nato nel 2003, aggiornato con prese d’aria metalliche.

  • Mesh verde riflettente e accenti gialli per un look tecnico.

  • Dettagli studiati per enfatizzare la funzionalità e lo stile.

Taekwondo Mei Brain Dead: essenzialità netta

  • Tomaia nera con Three Stripes bianche.

  • Suola off-white per un contrasto morbido.

  • Design pulito, pensato per un effetto senza fronzoli.

Edizioni limitate e oggetti da collezione

Per sottolineare il legame con la cultura dei videogame, la collaborazione introduce due collectible in tiratura limitata. Gli oggetti seguono l’estetica dei classici giochi 8-bit e 16-bit.

Come e dove procurarseli

I pezzi esclusivi saranno disponibili solo tramite raffle sull’app CONFIRMED. L’approccio garantisce accesso controllato e un tocco di esclusività per i fan dei due brand.

Materiali, dettagli e combinazioni per il look

La scelta dei materiali enfatizza performance ed estetica. Inserti riflettenti e cuciture tecniche si alternano a stampe artistiche. La capsule è pensata per essere indossata in combinazioni complete.

  • Layering con top Climacool e giacche sagomate.

  • Mix di texture: mesh, tessuti tecnici e applicazioni metalliche.

  • Accessori pratici per il daily urban e per il collezionismo.

