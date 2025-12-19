Brain Dead e adidas Originals rivisitano l’estetica sportiva degli anni 2000

La collaborazione tra Brain Dead e adidas Originals torna con una capsule che mescola sport anni Duemila, wrestling giapponese e chiari rimandi ai videogame classici. Il risultato è una proposta completa, pensata head-to-toe, che reinterpreta archivi storici con tocchi sperimentali e una forte identità visiva.
Capsule nostalgica: estetica sportiva e richiami videoludici
La nuova collezione punta sulla memoria degli inizi 2000. Elementi tipici della tennis culture si intrecciano con dettagli presi dal mondo del wrestling giapponese. L’approccio è volutamente retro-futurista e ricorda le grafiche dei giochi arcade.
Capispalla e capi tecnici: tagli, materiale e dettagli
L’abbigliamento rielabora archivi adidas con silhouette sagomate e inserti metallici. Le superfici riflettenti e la costruzione richiamano le divise sportive dell’epoca.
- Track top Climacool reinterpretata ispirandosi al Noragi giapponese.
- Jersey con finiture metalliche e taglio da calcio vintage.
- Maglia da portiere con stampa all over e colori audaci.
- Accessori funzionali come sling bag e beanie per completare il look.
Ogni pezzo presenta grafiche Brain Dead e stemmi custom. Questo crea un dialogo immediatamente riconoscibile tra i due brand.
Scarpe: due silhouette tra passato e innovazione
La capsule rilancia due modelli con forte carattere tecnico. Le scelte cromatiche e i materiali sottolineano il mix tra heritage e sperimentazione.
Climacool 2: rielaborazione tecnica
- Modello nato nel 2003, aggiornato con prese d’aria metalliche.
- Mesh verde riflettente e accenti gialli per un look tecnico.
- Dettagli studiati per enfatizzare la funzionalità e lo stile.
Taekwondo Mei Brain Dead: essenzialità netta
- Tomaia nera con Three Stripes bianche.
- Suola off-white per un contrasto morbido.
- Design pulito, pensato per un effetto senza fronzoli.
Edizioni limitate e oggetti da collezione
Per sottolineare il legame con la cultura dei videogame, la collaborazione introduce due collectible in tiratura limitata. Gli oggetti seguono l’estetica dei classici giochi 8-bit e 16-bit.
Come e dove procurarseli
I pezzi esclusivi saranno disponibili solo tramite raffle sull’app CONFIRMED. L’approccio garantisce accesso controllato e un tocco di esclusività per i fan dei due brand.
Materiali, dettagli e combinazioni per il look
La scelta dei materiali enfatizza performance ed estetica. Inserti riflettenti e cuciture tecniche si alternano a stampe artistiche. La capsule è pensata per essere indossata in combinazioni complete.
- Layering con top Climacool e giacche sagomate.
- Mix di texture: mesh, tessuti tecnici e applicazioni metalliche.
- Accessori pratici per il daily urban e per il collezionismo.
Articoli simili
- Adidas Winter Club trasforma gli sport invernali in cartoon in stile anni ’30
- Moon Boot x adidas: collaborazione tech-sportswear tra futuro e streetwear
- END. x Umbro: nuova collezione maglie minimalista
- Champion capsule collection per fighter: nuova linea training e streetwear
- Paraboot Michael compie 80 anni: la storia di un’icona della calzatura
Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.