Sinners: record agli Oscar con 16 nomination, il film di Ryan Coogler sui vampiri

Il C2C Festival celebra i suoi 25 anni con una prima ondata di nomi di richiamo. L’appuntamento torinese è fissato dal 29 ottobre al 1 novembre 2026 e già si respira l’attesa per un cartellone che promette contaminazioni tra elettronica, pop e R&B.

Il cartellone iniziale: i primi annunci da non perdere

Organizzatori hanno svelato i primi headliner e una selezione di artisti che segneranno la prima fase della programmazione.

  • Robyn — icona della pop elettronica pronta a tornare sui palchi.

  • Yung Lean — riferimento della scena rap alternativa e cloud.

  • Arca — sperimentazione sonora e performance visive.

  • Oklou — nuova generazione dell’elettronica europea.

  • Kelela — voce essenziale per R&B contemporaneo e club culture.

Questi nomi rappresentano un mix di generazioni e stili, pensato per attrarre pubblici diversi.

Come si svolgerà il festival a Torino

Il C2C 2026 occuperà più giorni e probabilmente più spazi cittadini. L’intento è offrire un percorso diffuso tra concerti e installazioni.

  • Programmazione serale e set notturni.

  • Eventi collaterali dedicati a nuovi talenti.

  • Performance con aspetti visivi e multimediali.

Perché questo venticinquennale è rilevante

Il traguardo dei 25 anni non è solo numerico. È un momento per guardare alle trasformazioni della musica contemporanea.

  • Rafforza il ruolo di Torino come hub culturale.

  • Sottolinea l’evoluzione delle scene elettroniche e urban.

  • Favorisce scambi tra artisti affermati e giovani promotori.

Artisti chiave: cosa aspettarsi dalle esibizioni

Robyn

Performance intensa e orientata al pop-dance. Aspettate sequenze elettroniche e un forte impatto scenico.

Yung Lean

Set che miscela nostalgia e modernità, con produzioni trap e atmosfere oniriche.

Arca

Sperimentazione sonora che sfida le forme tradizionali del live. Elementi visivi potrebbero dominare lo show.

Oklou e Kelela

Due profili diversi, entrambi rappresentativi del presente: Oklou con elettronica intimista; Kelela con una R&B sofisticata e club-ready.

Biglietti e prime indicazioni pratiche

Informazioni su ticket e modalità d’ingresso saranno rilasciate nelle prossime settimane. Chi segue il festival dovrebbe monitorare i canali ufficiali per aggiornamenti.

  • Prevendite per i nomi annunciati potrebbero partire prima della lista completa.

  • Possibili pacchetti weekend per chi vuole seguire più giorni.

  • Consigli pratici: pianificare spostamenti e alloggi per tempo.

Cosa cercare nelle prossime comunicazioni

Nei prossimi aggiornamenti ci si aspetta l’elenco completo del lineup, dettagli sui palchi e le collaborazioni artistiche.

  • Ulteriori nomi internazionali e nazionali.

  • Programmi collaterali e talk culturali.

  • Info logistiche su orari e ingressi.

WhatsApp
