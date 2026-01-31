Sinners: record agli Oscar con 16 nomination, il film di Ryan Coogler sui vampiri

Il C2C Festival celebra i suoi 25 anni con una prima ondata di nomi di richiamo. L’appuntamento torinese è fissato dal 29 ottobre al 1 novembre 2026 e già si respira l’attesa per un cartellone che promette contaminazioni tra elettronica, pop e R&B.
Il cartellone iniziale: i primi annunci da non perdere
Organizzatori hanno svelato i primi headliner e una selezione di artisti che segneranno la prima fase della programmazione.
- Robyn — icona della pop elettronica pronta a tornare sui palchi.
- Yung Lean — riferimento della scena rap alternativa e cloud.
- Arca — sperimentazione sonora e performance visive.
- Oklou — nuova generazione dell’elettronica europea.
- Kelela — voce essenziale per R&B contemporaneo e club culture.
Questi nomi rappresentano un mix di generazioni e stili, pensato per attrarre pubblici diversi.
Come si svolgerà il festival a Torino
Il C2C 2026 occuperà più giorni e probabilmente più spazi cittadini. L’intento è offrire un percorso diffuso tra concerti e installazioni.
- Programmazione serale e set notturni.
- Eventi collaterali dedicati a nuovi talenti.
- Performance con aspetti visivi e multimediali.
Perché questo venticinquennale è rilevante
Il traguardo dei 25 anni non è solo numerico. È un momento per guardare alle trasformazioni della musica contemporanea.
- Rafforza il ruolo di Torino come hub culturale.
- Sottolinea l’evoluzione delle scene elettroniche e urban.
- Favorisce scambi tra artisti affermati e giovani promotori.
Artisti chiave: cosa aspettarsi dalle esibizioni
Robyn
Performance intensa e orientata al pop-dance. Aspettate sequenze elettroniche e un forte impatto scenico.
Yung Lean
Set che miscela nostalgia e modernità, con produzioni trap e atmosfere oniriche.
Arca
Sperimentazione sonora che sfida le forme tradizionali del live. Elementi visivi potrebbero dominare lo show.
Oklou e Kelela
Due profili diversi, entrambi rappresentativi del presente: Oklou con elettronica intimista; Kelela con una R&B sofisticata e club-ready.
Biglietti e prime indicazioni pratiche
Informazioni su ticket e modalità d’ingresso saranno rilasciate nelle prossime settimane. Chi segue il festival dovrebbe monitorare i canali ufficiali per aggiornamenti.
- Prevendite per i nomi annunciati potrebbero partire prima della lista completa.
- Possibili pacchetti weekend per chi vuole seguire più giorni.
- Consigli pratici: pianificare spostamenti e alloggi per tempo.
Cosa cercare nelle prossime comunicazioni
Nei prossimi aggiornamenti ci si aspetta l’elenco completo del lineup, dettagli sui palchi e le collaborazioni artistiche.
- Ulteriori nomi internazionali e nazionali.
- Programmi collaterali e talk culturali.
- Info logistiche su orari e ingressi.
