Nameless Festival 2026 e Nameless Winter Edition: lineup ufficiali svelate

Nameless Festival 2026 e Nameless Winter Edition: svelate le line up!
Il conto alla rovescia è già iniziato: tra fine maggio e l’inverno prossimo, la scena elettronica italiana si prepara a due appuntamenti che promettono di attirare migliaia di fan. Le novità su date, location e artisti principali sono ora ufficiali e disegnano un palinsesto ricco di nomi internazionali e momenti dedicati alle radici della dance.

Grandi nomi per l’edizione estiva a Lecco

Dal 30 maggio al 1° giugno il Nameless Festival si trasferisce nella nuova area del Bione, a Lecco. L’evento punta a un mix di hit mainstream e sonorità elettroniche di tendenza.

  • Calvin Harris — ritorno in Italia dopo oltre un decennio.

  • Fisher — artista di punta del circuito dance mondiale.

  • Svdden Death, Goodboys, Ray Volpe, Tony Pitony

La line up estiva combina headliner di richiamo e talenti emergenti. L’obiettivo è offrire coreografie musicali pensate per grandi palchi e platee numerose.

Nameless Winter Edition: un inverno che scalda

Per l’appuntamento invernale, sabato 14 e domenica 15 febbraio, la cornice è Barzio (LC). Qui la proposta è più intima e profonda.

  • Axwell — dj e produttore di caratura mondiale.

  • Gigi D’Agostino — simbolo della dance italiana a livello globale.

  • Automhate, Merk & Kremont, Zomboy, Edmmaro

La Winter Edition privilegia set più immersivi. L’atmosfera sarà pensata per chi cerca un’esperienza centrata sulle radici elettroniche del festival.

Collaborazioni strategiche e stage host

Il festival amplia le sinergie con nomi noti dell’industria musicale internazionale.

  • Partnership confermata con Monstercat per uno stage dedicato.

  • Rinnovata la presenza di Worried About Henry, che curerà uno dei palchi.

Queste collaborazioni portano lineup curate e format scenici riconoscibili. Sono pensate per diversificare l’offerta e attirare pubblici differenti.

Lake Como Music Week: una settimana di eventi nel territorio

Dal 26 maggio al 1° giugno prende vita la Lake Como Music Week. L’iniziativa estende il festival sul territorio.

  • Side events sparsi per la città di Lecco.

  • Showcase, talk e attività culturali.

  • Occasioni per network tra artisti e operatori.

La formula mette in rete spazi cittadini e proposte musicali, con l’intento di amplificare l’impatto culturale del festival sul territorio.

Cosa aspettarsi dai palchi e dalle giornate

I tre giorni estivi e le due giornate invernali offriranno format diversi ma complementari. Ci saranno set pensati per grandi platee e momenti più raccolti.

  • Produzioni sceniche di alto livello.

  • Line up miste tra nomi mainstream e realtà underground.

  • Esperienze immersive per il pubblico più appassionato.

Nei prossimi giorni sono attese ulteriori aggiunte alla line up e dettagli su biglietti e servizi. Rimanete aggiornati per non perdere le nuove conferme.

