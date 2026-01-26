Nameless Festival 2026 e Nameless Winter Edition: lineup ufficiali svelate

Il conto alla rovescia è già iniziato: tra fine maggio e l’inverno prossimo, la scena elettronica italiana si prepara a due appuntamenti che promettono di attirare migliaia di fan. Le novità su date, location e artisti principali sono ora ufficiali e disegnano un palinsesto ricco di nomi internazionali e momenti dedicati alle radici della dance.
Grandi nomi per l’edizione estiva a Lecco
Dal 30 maggio al 1° giugno il Nameless Festival si trasferisce nella nuova area del Bione, a Lecco. L’evento punta a un mix di hit mainstream e sonorità elettroniche di tendenza.
- Calvin Harris — ritorno in Italia dopo oltre un decennio.
- Fisher — artista di punta del circuito dance mondiale.
- Svdden Death, Goodboys, Ray Volpe, Tony Pitony
La line up estiva combina headliner di richiamo e talenti emergenti. L’obiettivo è offrire coreografie musicali pensate per grandi palchi e platee numerose.
Nameless Winter Edition: un inverno che scalda
Per l’appuntamento invernale, sabato 14 e domenica 15 febbraio, la cornice è Barzio (LC). Qui la proposta è più intima e profonda.
- Axwell — dj e produttore di caratura mondiale.
- Gigi D’Agostino — simbolo della dance italiana a livello globale.
- Automhate, Merk & Kremont, Zomboy, Edmmaro
La Winter Edition privilegia set più immersivi. L’atmosfera sarà pensata per chi cerca un’esperienza centrata sulle radici elettroniche del festival.
Collaborazioni strategiche e stage host
Il festival amplia le sinergie con nomi noti dell’industria musicale internazionale.
- Partnership confermata con Monstercat per uno stage dedicato.
- Rinnovata la presenza di Worried About Henry, che curerà uno dei palchi.
Queste collaborazioni portano lineup curate e format scenici riconoscibili. Sono pensate per diversificare l’offerta e attirare pubblici differenti.
Lake Como Music Week: una settimana di eventi nel territorio
Dal 26 maggio al 1° giugno prende vita la Lake Como Music Week. L’iniziativa estende il festival sul territorio.
- Side events sparsi per la città di Lecco.
- Showcase, talk e attività culturali.
- Occasioni per network tra artisti e operatori.
La formula mette in rete spazi cittadini e proposte musicali, con l’intento di amplificare l’impatto culturale del festival sul territorio.
Cosa aspettarsi dai palchi e dalle giornate
I tre giorni estivi e le due giornate invernali offriranno format diversi ma complementari. Ci saranno set pensati per grandi platee e momenti più raccolti.
- Produzioni sceniche di alto livello.
- Line up miste tra nomi mainstream e realtà underground.
- Esperienze immersive per il pubblico più appassionato.
Nei prossimi giorni sono attese ulteriori aggiunte alla line up e dettagli su biglietti e servizi. Rimanete aggiornati per non perdere le nuove conferme.
