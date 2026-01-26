Nameless Festival 2026 e Nameless Winter Edition: lineup ufficiali svelate

Il conto alla rovescia è già iniziato: tra fine maggio e l’inverno prossimo, la scena elettronica italiana si prepara a due appuntamenti che promettono di attirare migliaia di fan. Le novità su date, location e artisti principali sono ora ufficiali e disegnano un palinsesto ricco di nomi internazionali e momenti dedicati alle radici della dance.

Grandi nomi per l’edizione estiva a Lecco

Dal 30 maggio al 1° giugno il Nameless Festival si trasferisce nella nuova area del Bione, a Lecco. L’evento punta a un mix di hit mainstream e sonorità elettroniche di tendenza.

Calvin Harris — ritorno in Italia dopo oltre un decennio.

— ritorno in Italia dopo oltre un decennio. Fisher — artista di punta del circuito dance mondiale.

— artista di punta del circuito dance mondiale. Svdden Death, Goodboys, Ray Volpe, Tony Pitony

La line up estiva combina headliner di richiamo e talenti emergenti. L’obiettivo è offrire coreografie musicali pensate per grandi palchi e platee numerose.

Nameless Winter Edition: un inverno che scalda

Per l’appuntamento invernale, sabato 14 e domenica 15 febbraio, la cornice è Barzio (LC). Qui la proposta è più intima e profonda.

Axwell — dj e produttore di caratura mondiale.

— dj e produttore di caratura mondiale. Gigi D’Agostino — simbolo della dance italiana a livello globale.

— simbolo della dance italiana a livello globale. Automhate, Merk & Kremont, Zomboy, Edmmaro

La Winter Edition privilegia set più immersivi. L’atmosfera sarà pensata per chi cerca un’esperienza centrata sulle radici elettroniche del festival.

Collaborazioni strategiche e stage host

Il festival amplia le sinergie con nomi noti dell’industria musicale internazionale.

Partnership confermata con Monstercat per uno stage dedicato.

per uno stage dedicato. Rinnovata la presenza di Worried About Henry, che curerà uno dei palchi.

Queste collaborazioni portano lineup curate e format scenici riconoscibili. Sono pensate per diversificare l’offerta e attirare pubblici differenti.

Lake Como Music Week: una settimana di eventi nel territorio

Dal 26 maggio al 1° giugno prende vita la Lake Como Music Week. L’iniziativa estende il festival sul territorio.

Side events sparsi per la città di Lecco.

Showcase, talk e attività culturali.

Occasioni per network tra artisti e operatori.

La formula mette in rete spazi cittadini e proposte musicali, con l’intento di amplificare l’impatto culturale del festival sul territorio.

Cosa aspettarsi dai palchi e dalle giornate

I tre giorni estivi e le due giornate invernali offriranno format diversi ma complementari. Ci saranno set pensati per grandi platee e momenti più raccolti.

Produzioni sceniche di alto livello.

Line up miste tra nomi mainstream e realtà underground.

Esperienze immersive per il pubblico più appassionato.

Nei prossimi giorni sono attese ulteriori aggiunte alla line up e dettagli su biglietti e servizi. Rimanete aggiornati per non perdere le nuove conferme.

Articoli simili

Vota questo articolo