Jovanotti, Niuiorcherubini: la nascita nel documentario Jovayork su Sky Arte

Una sorpresa per gli amanti di Jovanotti arriva dalla Grande Mela: un documentario mostra la nascita lampo di un album inciso in appena sei giorni, tra strade, studi e incontri che trasformano ogni nota in racconto.

Il film che racconta la genesi dell’album a New York

Non si tratta del solito making of. Jovayork – La musica dell’anima accompagna Lorenzo Cherubini nel cuore pulsante di New York. In 53 minuti, la città diventa personaggio e cassa di risonanza per idee e suoni.

Le immagini alternano scorci del Bronx e di Brooklyn, sessioni in studio e momenti di strada. Il lavoro mostra come l’urgenza creativa abbia portato alla registrazione di NIUIORCHERUBINI (BROOKLYN STUDIO) in una settimana intensa e concentrata.

I suoni e le collaborazioni che danno forma al progetto

L’atmosfera sonora è plasmata dall’incontro con musicisti locali. Tra loro spicca la presenza della Spanish Harlem Orchestra, che introduce fiati e ritmi latini nel tessuto sonoro dell’album.

Brass e sezione ritmica che fondono funk, jazz e influenze latine.

Sessioni di improvvisazione che hanno trasformato l’incisione in una festa corale.

Un melting pot musicale che riflette la natura cosmopolita di New York.

Come e quando vedere lo speciale: canali e modalità

Il documentario esordisce in prima visione su canali Sky e sarà disponibile anche in streaming. Di seguito le informazioni utili per non perdere la première.

Sky Uno / Sky Documentaries : prima visione il 12 gennaio alle 21:15.

: prima visione il 12 gennaio alle 21:15. Sky Arte : trasmissione il 14 gennaio alle 20:15.

: trasmissione il 14 gennaio alle 20:15. Streaming: disponibile su NOW e on demand.

Chi ha firmato il progetto: regia, produzione e testi

Il documentario nasce da una collaborazione tra più realtà creative italiane. La storia è raccontata dallo stesso artista insieme a un coautore, mentre la regia cura il ritmo visivo del racconto.

Soggetto e scrittura: Lorenzo Cherubini e Federico Taddia .

e . Regia: Fabrizio Conte .

. Produzione: Soleluna, con produzione esecutiva di Borotalco tv.

Atmosfera e racconti dal set

Le riprese privilegiano l’autenticità: suoni non filtrati, dialoghi in presa diretta e momenti di condivisione tra musicisti. L’obiettivo è mostrare la musica come reazione emotiva agli eventi e alla vita quotidiana.

Tra jam improvvisate e scelte di produzione rapidissime, l’esperienza in studio diventa specchio di una città in movimento.

