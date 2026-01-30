Jovanotti, Niuiorcherubini: la nascita nel documentario Jovayork su Sky Arte

Una sorpresa per gli amanti di Jovanotti arriva dalla Grande Mela: un documentario mostra la nascita lampo di un album inciso in appena sei giorni, tra strade, studi e incontri che trasformano ogni nota in racconto.
Il film che racconta la genesi dell’album a New York
Non si tratta del solito making of. Jovayork – La musica dell’anima accompagna Lorenzo Cherubini nel cuore pulsante di New York. In 53 minuti, la città diventa personaggio e cassa di risonanza per idee e suoni.
Le immagini alternano scorci del Bronx e di Brooklyn, sessioni in studio e momenti di strada. Il lavoro mostra come l’urgenza creativa abbia portato alla registrazione di NIUIORCHERUBINI (BROOKLYN STUDIO) in una settimana intensa e concentrata.
I suoni e le collaborazioni che danno forma al progetto
L’atmosfera sonora è plasmata dall’incontro con musicisti locali. Tra loro spicca la presenza della Spanish Harlem Orchestra, che introduce fiati e ritmi latini nel tessuto sonoro dell’album.
- Brass e sezione ritmica che fondono funk, jazz e influenze latine.
- Sessioni di improvvisazione che hanno trasformato l’incisione in una festa corale.
- Un melting pot musicale che riflette la natura cosmopolita di New York.
Come e quando vedere lo speciale: canali e modalità
Il documentario esordisce in prima visione su canali Sky e sarà disponibile anche in streaming. Di seguito le informazioni utili per non perdere la première.
- Sky Uno / Sky Documentaries: prima visione il 12 gennaio alle 21:15.
- Sky Arte: trasmissione il 14 gennaio alle 20:15.
- Streaming: disponibile su NOW e on demand.
Chi ha firmato il progetto: regia, produzione e testi
Il documentario nasce da una collaborazione tra più realtà creative italiane. La storia è raccontata dallo stesso artista insieme a un coautore, mentre la regia cura il ritmo visivo del racconto.
- Soggetto e scrittura: Lorenzo Cherubini e Federico Taddia.
- Regia: Fabrizio Conte.
- Produzione: Soleluna, con produzione esecutiva di Borotalco tv.
Atmosfera e racconti dal set
Le riprese privilegiano l’autenticità: suoni non filtrati, dialoghi in presa diretta e momenti di condivisione tra musicisti. L’obiettivo è mostrare la musica come reazione emotiva agli eventi e alla vita quotidiana.
Tra jam improvvisate e scelte di produzione rapidissime, l’esperienza in studio diventa specchio di una città in movimento.
