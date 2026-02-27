FILA: due nuove colorway uniscono Italia e Cina

A Milano, nel cuore dell’attenzione sull’evento sportivo del decennio, FILA presenta un ritorno simbolico alla sua identità con il progetto Create for Champions, che unisce lancio prodotto e dialogo culturale tra Italia e Cina.

FILA a Milano: radici italiane e orizzonti globali

La maison dello sportswear sceglie la città lombarda come palcoscenico per raccontare la sua doppia anima. Da un lato l’heritage italiano. Dall’altro l’innovazione calibrata per il mercato cinese. Questa scommessa arriva in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, marcando un ponte fra territori e linguaggi diversi.

Le nuove colorway invernali: ispirazione e identità

Due scarpe storiche vengono rilanciate con cromie che evocano paesaggi e performance. Sono pensate per l’inverno e per una clientela che cerca funzionalità e stile.

FILA WOLF — Mountain-Leaping Red

La FILA WOLF si trasforma in un omaggio alle vette. La palette punta sul nero profondo con accenti in China Red, un richiamo alla forza e alla tradizione sportiva cinese. Il marchio CHINA compare come elemento d’orgoglio.

Design : linee che richiamano creste alpine e il segno lasciato dalla lama su un piano ghiacciato.

: linee che richiamano creste alpine e il segno lasciato dalla lama su un piano ghiacciato. Suola : tecnologia Vibram per grip e durabilità su superfici variabili.

: tecnologia per grip e durabilità su superfici variabili. Obiettivo: stabilità e precisione nei movimenti invernali.

FILA FUSION COMO — Ice-Lake Blue

La FILA FUSION COMO trae ispirazione dal Lago di Como e dalle sue superfici gelate. Questa versione gioca su una tonalità fredda e riflettente.

Materiali : finiture idrorepellenti metalliche e pannelli in pelle.

: finiture idrorepellenti metalliche e pannelli in pelle. Sistema di supporto : matrice pressurizzata pensata per basse temperature.

: matrice pressurizzata pensata per basse temperature. Chiusura : sistema BOA® , mutuato dall’attrezzatura degli sport invernali.

: sistema , mutuato dall’attrezzatura degli sport invernali. Suola: Vibram Megagrip per massima aderenza su ghiaccio.

Colori come linguaggio: performance che comunica

Per FILA il colore non è solo estetica. Diventa strumento narrativo. Le nuove tonalità traducono paesaggi e sensazioni in scelte funzionali. La strategia segue il principio di rendere la performance anche un fatto visivo.

Evento a Milano: tradizione e esperienza immersiva

Dal 7 al 14 febbraio il FILA HUB ha ospitato un programma ricco. Spazio a celebrazioni del Capodanno cinese, pratiche di calligrafia e cerimonie del tè, insieme alla presentazione dei nuovi modelli.

Mostra di pezzi d’archivio che raccontano le radici del brand.

Installazioni che combinano estetica e sport.

Interazioni pensate per immergere il pubblico nella storia FILA.

Heritage e pezzi storici: la memoria degli sport invernali

In esposizione non sono mancati riferimenti al passato. Tra i pezzi più significativi c’è la linea SNOW TIME del 1981, testimone della presenza del marchio sulle nevi da quasi cinque decenni.

Tecnologia al servizio degli atleti

La nuova stagione non punta solo sull’immagine. L’innovazione tecnica è centrale nelle proposte FILA e nei kit delle squadre supportate.

Squadre sponsorizzate : 12 team da Cina, Italia, Paesi Bassi, Norvegia e Canada.

: 12 team da Cina, Italia, Paesi Bassi, Norvegia e Canada. Discipline : speed skating, short track, figure skating, curling e freestyle.

: speed skating, short track, figure skating, curling e freestyle. Prodotto di punta: la FILA 4810 Lingfeng Technology, indossata dalla squadra cinese di freestyle ski aerials.

Dalla pista al pubblico: democratizzare la performance

Le tecnologie testate in competizione sono pensate per uscire dall’arena. Gli elementi tecnici delle nuove colorway sono destinati a un pubblico più vasto. L’obiettivo è rendere l’eccellenza funzionale accessibile anche nella vita quotidiana.

Il racconto del colore e del design

Attraverso queste uscite FILA conferma un approccio in cui tecnica e forma sono complementari. Il progetto sottolinea come il design cromatico possa veicolare storie di territorio, sport e innovazione.

Verso il 115º anniversario: continuità e visione

Con lo sguardo rivolto al prossimo traguardo dei 115 anni, il marchio rafforza la sua immagine globale senza rinnegare le origini italiane. Le edizioni speciali rientrano in una strategia più ampia di posizionamento e brand storytelling.

Articoli simili

Vota questo articolo