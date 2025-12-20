Newsletter

Migliori album 2025: classifica, uscite e brani da non perdere

Aggiornato il :

|

Di : Davide Caruso

I migliori album del 2025
Il 2025 ha lasciato una scia musicale densa e variegata. Tra atmosfere intime, riscoperta della chitarra e pop sfacciato, scegliere i dischi dell’anno non è stato semplice. Qui trovate una selezione personale della redazione, pensata per accompagnare passeggiate notturne, listening attenti e rituali casalinghi.

Perché il 2025 sembra un anno di svolta

Molti dischi usciti quest’anno traducono in suono una voglia di introspezione. Non è solo moda: è una reazione a ritmi di lavoro esasperati e a un contesto geopolitico teso. Parallelamente c’è spazio per una rinascita del rock e di formazioni dal vivo.

Introspezione ed energia suonata convivono. Questa miscela ha reso il catalogo 2025 sorprendente e fecondo.

Scelte della redazione: i nostri album consigliati

Davide Coppo

  • Blood OrangeEssex Honey: un album sospeso, emozionante e personale. Ha popolato ascolti ripetuti e silenziosi.

  • Cameron WinterHeavy Metal: piano e voce profonda. Melodie scarne che diventano poesia.

  • Oklouchoke enough: elettronica ovattata che mescola club e pop in modo avvolgente.

  • Perfume GeniusGlory: un lavoro intimo che esplora ansia e attesa su atmosfere country.

  • I Canipost mortem: testi che raccontano il quotidiano con lucidità e arrangiamenti misurati.

Clara Mazzoleni

  • Andrea Laszlo De SimoneUna lunghissima ombra: perfetto per passeggiate lunghe e riflessioni al crepuscolo.

  • Blood OrangeEssex Honey: malinconico e curativo, ideale per guardare il paesaggio scorrere.

  • Deftonesprivate music: ritorna il tono oscuro e potente che colpisce al cuore.

  • Ethel CainPerverts: più cupa che mai, utile per meditazioni notturne e atmosfere distopiche.

  • Addison RaeAddison: pop solare che risolleva l’umore dopo ascolti intensi.

  • Yung LeanJonatan: un ascolto affettivo, per sostegno più che per novità stilistica.

Teresa Bellemo

  • Wet LegMoisturizer: brani audaci e irriverenti, con ritornelli che rimangono.

  • Andrea Laszlo De SimoneUna lunghissima Ombra: un disco magico che resta nella testa.

  • I Canipost mortem: il ritorno che conferma, dal vivo, una voce ancora necessaria.

  • Blood OrangeMind Loaded: raffinato e forse un po’ distante, ma di grande pregio.

  • Saya GraySaya: pop sofisticato, dal vivo sorprende per complessità e talento.

Francesco Gerardi

  • GeeseGetting Killed: il rock torna con energia e attitudine giovane.

  • MessaThe Spin: un suono denso, oscuro e affascinante, quasi mitico.

  • Bad BunnyDebí tirar más fotos: personale e popolare, un disco che invita a studiare la lingua per coglierne ogni sfumatura.

  • Brigitte BerahaTeasing Reflections: jazz morbido e atmosferico, compagno ideale dei mattini lenti.

Come ascoltare questi dischi: contesti e consigli

  • Camminate serali o notturne: mettono in risalto album intimisti e malinconici.

  • Listening attenti con cuffie: rivelano dettagli nelle produzioni elettroniche.

  • Live e festival: alcuni album acquistano una nuova dimensione sul palco.

  • Playlist miste: alternare pop solare e brani oscuri evita l’affaticamento emotivo.

Artisti emergenti e conferme da non perdere

Oltre ai nomi già consolidati, il 2025 ha messo in luce giovani con forte personalità. Tenete d’occhio chi sa fondere pop, elettronica e attitudine live.

Tra le conferme troviamo artisti che hanno riempito palchi e mantenuto qualità in studio. Tra le novità, chi sperimenta dal vivo ha maggiori chance di crescere nel 2026.

