Migliori album 2025: classifica, uscite e brani da non perdere

Il 2025 ha lasciato una scia musicale densa e variegata. Tra atmosfere intime, riscoperta della chitarra e pop sfacciato, scegliere i dischi dell’anno non è stato semplice. Qui trovate una selezione personale della redazione, pensata per accompagnare passeggiate notturne, listening attenti e rituali casalinghi.

Perché il 2025 sembra un anno di svolta

Molti dischi usciti quest’anno traducono in suono una voglia di introspezione. Non è solo moda: è una reazione a ritmi di lavoro esasperati e a un contesto geopolitico teso. Parallelamente c’è spazio per una rinascita del rock e di formazioni dal vivo.

Introspezione ed energia suonata convivono. Questa miscela ha reso il catalogo 2025 sorprendente e fecondo.

Scelte della redazione: i nostri album consigliati

Davide Coppo

Blood Orange — Essex Honey: un album sospeso, emozionante e personale. Ha popolato ascolti ripetuti e silenziosi.

— Essex Honey: un album sospeso, emozionante e personale. Ha popolato ascolti ripetuti e silenziosi. Cameron Winter — Heavy Metal: piano e voce profonda. Melodie scarne che diventano poesia.

— Heavy Metal: piano e voce profonda. Melodie scarne che diventano poesia. Oklou — choke enough: elettronica ovattata che mescola club e pop in modo avvolgente.

— choke enough: elettronica ovattata che mescola club e pop in modo avvolgente. Perfume Genius — Glory: un lavoro intimo che esplora ansia e attesa su atmosfere country.

— Glory: un lavoro intimo che esplora ansia e attesa su atmosfere country. I Cani — post mortem: testi che raccontano il quotidiano con lucidità e arrangiamenti misurati.

Clara Mazzoleni

Andrea Laszlo De Simone — Una lunghissima ombra: perfetto per passeggiate lunghe e riflessioni al crepuscolo.

— Una lunghissima ombra: perfetto per passeggiate lunghe e riflessioni al crepuscolo. Blood Orange — Essex Honey: malinconico e curativo, ideale per guardare il paesaggio scorrere.

— Essex Honey: malinconico e curativo, ideale per guardare il paesaggio scorrere. Deftones — private music: ritorna il tono oscuro e potente che colpisce al cuore.

— private music: ritorna il tono oscuro e potente che colpisce al cuore. Ethel Cain — Perverts: più cupa che mai, utile per meditazioni notturne e atmosfere distopiche.

— Perverts: più cupa che mai, utile per meditazioni notturne e atmosfere distopiche. Addison Rae — Addison: pop solare che risolleva l’umore dopo ascolti intensi.

— Addison: pop solare che risolleva l’umore dopo ascolti intensi. Yung Lean — Jonatan: un ascolto affettivo, per sostegno più che per novità stilistica.

Teresa Bellemo

Wet Leg — Moisturizer: brani audaci e irriverenti, con ritornelli che rimangono.

— Moisturizer: brani audaci e irriverenti, con ritornelli che rimangono. Andrea Laszlo De Simone — Una lunghissima Ombra: un disco magico che resta nella testa.

— Una lunghissima Ombra: un disco magico che resta nella testa. I Cani — post mortem: il ritorno che conferma, dal vivo, una voce ancora necessaria.

— post mortem: il ritorno che conferma, dal vivo, una voce ancora necessaria. Blood Orange — Mind Loaded: raffinato e forse un po’ distante, ma di grande pregio.

— Mind Loaded: raffinato e forse un po’ distante, ma di grande pregio. Saya Gray — Saya: pop sofisticato, dal vivo sorprende per complessità e talento.

Francesco Gerardi

Geese — Getting Killed: il rock torna con energia e attitudine giovane.

— Getting Killed: il rock torna con energia e attitudine giovane. Messa — The Spin: un suono denso, oscuro e affascinante, quasi mitico.

— The Spin: un suono denso, oscuro e affascinante, quasi mitico. Bad Bunny — Debí tirar más fotos: personale e popolare, un disco che invita a studiare la lingua per coglierne ogni sfumatura.

— Debí tirar más fotos: personale e popolare, un disco che invita a studiare la lingua per coglierne ogni sfumatura. Brigitte Beraha — Teasing Reflections: jazz morbido e atmosferico, compagno ideale dei mattini lenti.

Come ascoltare questi dischi: contesti e consigli

Camminate serali o notturne: mettono in risalto album intimisti e malinconici.

Listening attenti con cuffie: rivelano dettagli nelle produzioni elettroniche.

Live e festival: alcuni album acquistano una nuova dimensione sul palco.

Playlist miste: alternare pop solare e brani oscuri evita l’affaticamento emotivo.

Artisti emergenti e conferme da non perdere

Oltre ai nomi già consolidati, il 2025 ha messo in luce giovani con forte personalità. Tenete d’occhio chi sa fondere pop, elettronica e attitudine live.

Tra le conferme troviamo artisti che hanno riempito palchi e mantenuto qualità in studio. Tra le novità, chi sperimenta dal vivo ha maggiori chance di crescere nel 2026.

Articoli simili

Vota questo articolo