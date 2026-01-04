Newsletter

Sick Luke Dopamina: nuovo album canzone per canzone con 18 ospiti da Blanco a Lazza

Aggiornato il :

|

Di : Enrico Valiani

Sick Luke, Dopamina: il nuovo album canzone per canzone con 18 ospiti da Blanco a Lazza
È uscito oggi il nuovo album di Sick Luke, un lavoro che promette di attraversare rap, pop e sperimentazione. Dopamina arriva con una formazione corale: 18 collaboratori che vanno dai grandi nomi agli artisti emergenti. Il producer multiplatino presenta un progetto pensato per sorprendere e consolidare un percorso artistico già affermato.

La rosa completa degli artisti presenti in Dopamina

La tracklist raccoglie voci diverse e stili lontani. Ecco gli interpreti che partecipano al disco:

  • Alfa

  • Blanco

  • Capo Plaza

  • Clams Casino (ospite internazionale)

  • Duke Montana

  • Ele A

  • Glocky

  • Lazza

  • nayt

  • Piccolo

  • Rose Villain

  • Sayf

  • Side Baby

  • Simba La Rue

  • Tedua

  • thasup

  • Tony Effe

  • Venerus

Ospiti internazionali e talenti emergenti

La presenza di Clams Casino segna un ponte verso la scena internazionale. Accanto a lui ci sono nomi consolidati e giovani promettenti. Il risultato è una sinergia pensata per ampliare orizzonti sonori.

Perché questa scelta

  • Mixare esperienza e freschezza.

  • Creare contrasti tra generi.

  • Rendere l’album accessibile e innovativo.

Dal successo di X2 al nuovo capitolo Dopamina

Sick Luke torna a tre anni da X2. Quel disco aveva ottenuto numeri importanti. Più di 300 milioni di ascolti e molte certificazioni tra platino e oro.

Con Dopamina l’artista prosegue il percorso di contaminazione. L’intento è costruire un’identità sonora riconoscibile.

La visione del produttore sul progetto

Luke ha spiegato di aver cercato collaborazioni sia con amici di lunga data, sia con artisti mai incontrati prima. L’obiettivo era generare qualcosa di personale e nuovo.

«Volevo mescolare complicità e sconosciuti per creare un suono diverso», ha detto. Senza queste collaborazioni, il progetto non avrebbe la stessa forma.

Edizioni fisiche e digitali: come comprare Dopamina

Il disco è disponibile in digitale e in diverse versioni da collezione. Ci sono opzioni per ogni tipo di ascoltatore.

  • Vinile nero standard

  • Vinile nero autografato (esclusiva Amazon)

  • Vinile speciale “space splatter”

  • Vinile speciale autografato (esclusiva Amazon)

  • CD standard

  • CD autografato (esclusiva Amazon)

Cosa aspettarsi traccia dopo traccia

Il progetto punta a raccontare un viaggio. Ogni brano è una tappa con atmosfere diverse. Ci sono momenti più pop, passaggi trap e aperture sperimentali.

Scorrendo la scaletta si trovano collaborazioni che sorprendo e altri momenti pensati per il radio play. L’album è pensato per l’ascolto integrale e per singoli estratti.

Promozione e prime reazioni

Nei giorni scorsi Sick Luke ha pubblicato snippet e indizi sui social. La strategia ha creato attesa tra fan e addetti. Le prime impressioni sottolineano la varietà sonora e la cura delle produzioni.

I critici osservano la capacità del producer di unire poli diversi senza perdere coerenza. Per molti, Dopamina è un passo avanti nel suo percorso artistico.

Vedi anche  Damiano David svela tracklist e data d'uscita di Funny Little Fears (Dreams)

