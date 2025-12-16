Damiano David svela tracklist e data d’uscita di Funny Little Fears (Dreams)

Damiano David ha annunciato una riedizione del suo debut album solista, con nuova grafica, titolo aggiornato e brani inediti. L’artista porta così il progetto a una nuova fase, pronta per il tour e per il pubblico internazionale.

Nuovo titolo, nuova veste e data di uscita

Il disco esce venerdì 12 settembre con il nome Funny Little Fears (Dreams). La copertina è stata rielaborata per segnare il passaggio dall’album d’esordio a questa versione espansa. Damiano ha spiegato sui social che ha voluto trasformare le proprie paure in qualcosa di positivo.

I brani inediti e le collaborazioni più attese

Questa edizione include cinque tracce nuove. Due di queste sono duetti con artisti internazionali.

Talk To Me , primo singolo della riedizione, vede la partecipazione di Tyla e del leggendario produttore Nile Rodgers .

, primo singolo della riedizione, vede la partecipazione di e del leggendario produttore . Cinnamon è firmata insieme a Albert Hammond Jr. , che aggiunge il suo tocco chitarristico.

è firmata insieme a , che aggiunge il suo tocco chitarristico. Le altre tre novità esplorano lati intimi e sonorità dark-pop.

Tematiche delle nuove tracce

Tra gli inediti emergono sentimenti di vulnerabilità e rinascita. Una ballad sussurrata mette a nudo la fragilità. Un pezzo dark-pop offre ritornelli immediati. Un brano più catartico trasforma il dolore in speranza.

La cover esclusiva su Spotify

Una sorpresa riguarda una cover di Miley Cyrus. Nove mesi dopo l’uscita originale, la reinterpretazione di Nothing Breaks Like A Heart sarà inserita nella tracklist, ma solo sulla versione disponibile su Spotify.

Tracklist completa di Funny Little Fears (Dreams)

Di seguito la lista completa delle tracce che compongono la nuova edizione:

Talk To Me (feat. Tyla, Nile Rodgers) Cinnamon (feat. Albert Hammond Jr) Naked Mysterious Girl Over Voices Next Summer Zombie Lady The Bruise (feat. Suki Waterhouse) Sick Of Myself Angel Tango Born With A Broken Heart Tangerine (feat. D4VD) Mars The First Time Perfect Life Silverlines (prod. Labrinth) Solitude (No One Understands Me)

Cosa cambia rispetto all’uscita di maggio

L’album originale è uscito il 16 maggio. Questa versione amplia il materiale con cinque tracce nuove e collaborazioni inedite. Il risultato è un pacchetto pensato per il palco e per l’ascolto in cuffia.

Impatto per il tour e per i fan

Damiano ha dichiarato che questa edizione è un regalo per chi lo seguirà in tour. Le nuove produzioni mirano a rendere i live più ricchi. I fan possono attendersi arrangiamenti rivisti e ospiti sul palco.

