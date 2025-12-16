Damiano David svela tracklist e data d’uscita di Funny Little Fears (Dreams)

Damiano David ha annunciato una riedizione del suo debut album solista, con nuova grafica, titolo aggiornato e brani inediti. L’artista porta così il progetto a una nuova fase, pronta per il tour e per il pubblico internazionale.
Nuovo titolo, nuova veste e data di uscita
Il disco esce venerdì 12 settembre con il nome Funny Little Fears (Dreams). La copertina è stata rielaborata per segnare il passaggio dall’album d’esordio a questa versione espansa. Damiano ha spiegato sui social che ha voluto trasformare le proprie paure in qualcosa di positivo.
I brani inediti e le collaborazioni più attese
Questa edizione include cinque tracce nuove. Due di queste sono duetti con artisti internazionali.
- Talk To Me, primo singolo della riedizione, vede la partecipazione di Tyla e del leggendario produttore Nile Rodgers.
- Cinnamon è firmata insieme a Albert Hammond Jr., che aggiunge il suo tocco chitarristico.
- Le altre tre novità esplorano lati intimi e sonorità dark-pop.
Tematiche delle nuove tracce
Tra gli inediti emergono sentimenti di vulnerabilità e rinascita. Una ballad sussurrata mette a nudo la fragilità. Un pezzo dark-pop offre ritornelli immediati. Un brano più catartico trasforma il dolore in speranza.
La cover esclusiva su Spotify
Una sorpresa riguarda una cover di Miley Cyrus. Nove mesi dopo l’uscita originale, la reinterpretazione di Nothing Breaks Like A Heart sarà inserita nella tracklist, ma solo sulla versione disponibile su Spotify.
Tracklist completa di Funny Little Fears (Dreams)
Di seguito la lista completa delle tracce che compongono la nuova edizione:
- Talk To Me (feat. Tyla, Nile Rodgers)
- Cinnamon (feat. Albert Hammond Jr)
- Naked
- Mysterious Girl
- Over
- Voices
- Next Summer
- Zombie Lady
- The Bruise (feat. Suki Waterhouse)
- Sick Of Myself
- Angel
- Tango
- Born With A Broken Heart
- Tangerine (feat. D4VD)
- Mars
- The First Time
- Perfect Life
- Silverlines (prod. Labrinth)
- Solitude (No One Understands Me)
Cosa cambia rispetto all’uscita di maggio
L’album originale è uscito il 16 maggio. Questa versione amplia il materiale con cinque tracce nuove e collaborazioni inedite. Il risultato è un pacchetto pensato per il palco e per l’ascolto in cuffia.
Impatto per il tour e per i fan
Damiano ha dichiarato che questa edizione è un regalo per chi lo seguirà in tour. Le nuove produzioni mirano a rendere i live più ricchi. I fan possono attendersi arrangiamenti rivisti e ospiti sul palco.
Articoli simili
- Tropico annuncia nuovo album Soli e disperati nel mare meraviglioso con cinque featuring d’eccezione
- Annalisa ma io sono fuoco: copertina, data di uscita e versioni preorder
- Spotify lancia l’audio lossless e rinnova la playlist RADAR Global
- La Notte dei Serpenti 2025 su Rai2: 600 coristi e ospiti per celebrare la musica abruzzese
- Pausini live fino al 2027, Max Pezzali nuove date, Baby Gang arrestato: musica italiana settimana 37
Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.