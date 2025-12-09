Annalisa ma io sono fuoco: copertina, data di uscita e versioni preorder

Annalisa svela i dettagli del suo prossimo capitolo musicale: copertina, scaletta e data di uscita del nuovo album Ma io sono fuoco, in arrivo il 10 ottobre per Warner Music. L’annuncio, anticipato da due singoli, ha già acceso l’attesa tra fan e addetti ai lavori.
Data, preordini e formati disponibili
La pubblicazione è fissata per il 10 ottobre. Il progetto è già in preorder in più versioni. Le edizioni mirano sia ai collezionisti sia agli ascoltatori digitali.
- Versione digitale.
- Vinile azzurro autografato (esclusiva sul sito Warner).
- Vinile azzurro.
- Vinile nero.
- CD autografato (in collaborazione con Discoteca Laziale).
- CD standard.
Le copie in prevendita includono opzioni firmate e varianti fisiche pensate per i fan.
Copertina, immaginario e ispirazioni filosofiche
La grafica dell’album è ricca di simboli. Al centro c’è una tigre che rimanda al concetto del tempo come elemento circolare e predatore.
Con Ma io sono fuoco l’artista esplora la trasformazione personale. I colori e l’iconografia suggeriscono combustione, cambiamento e forza interiore.
Ne scaturisce un messaggio chiaro: non si è vittime del tempo, ma forza che reagisce e si rinnova.
Le parole condivise sui social
Per accompagnare la copertina, Annalisa ha pubblicato frammenti poetici e immagini suggestive. Non ha solo annunciato contenuti: ha raccontato uno stato d’animo.
Quei versi mostrano un percorso di metamorfosi e il tema ricorrente della fiamma come elemento identitario.
Scaletta ufficiale e collaborazioni principali
La tracklist è stata resa pubblica il 23 settembre. Ecco i brani che compongono l’album:
- Dipende
- Piazza San Marco feat. Marco Mengoni
- Delusa
- Esibionista
- Maschio
- Avvelenata feat. Paolo Santo (Paolo Antonacci)
- Emanuela
- Chiodi
- Io sono
- Amica
- Una tigre sul letto continua a parlarmi
Tra i featuring spicca il duetto con Marco Mengoni. C’è poi la presenza di Paolo Santo, nome legato alla scrittura di molte canzoni dell’artista.
Contesto artistico: dove si colloca questo disco
Ma io sono fuoco segue il successo di E poi siamo finiti nel vortice, uscito un anno e mezzo fa e certificato multiplatino.
Quel disco era stato trainato da singoli come Mon Amour e Sinceramente. Ora Annalisa prosegue il suo percorso con nuovi brani e collaborazioni di rilievo.
I singoli che hanno anticipato il progetto sono stati Maschio e il recente Piazza San Marco con Marco Mengoni.
Dove seguire la novità e come partecipare alla conversazione
La notizia è stata diffusa sui canali social dell’artista. I fan possono commentare e confrontarsi sulle piattaforme ufficiali.
