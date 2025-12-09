Annalisa ma io sono fuoco: copertina, data di uscita e versioni preorder

Annalisa svela i dettagli del suo prossimo capitolo musicale: copertina, scaletta e data di uscita del nuovo album Ma io sono fuoco, in arrivo il 10 ottobre per Warner Music. L’annuncio, anticipato da due singoli, ha già acceso l’attesa tra fan e addetti ai lavori.

Data, preordini e formati disponibili

La pubblicazione è fissata per il 10 ottobre. Il progetto è già in preorder in più versioni. Le edizioni mirano sia ai collezionisti sia agli ascoltatori digitali.

Versione digitale.

Vinile azzurro autografato (esclusiva sul sito Warner).

Vinile azzurro.

Vinile nero.

CD autografato (in collaborazione con Discoteca Laziale).

CD standard.

Le copie in prevendita includono opzioni firmate e varianti fisiche pensate per i fan.

Copertina, immaginario e ispirazioni filosofiche

La grafica dell’album è ricca di simboli. Al centro c’è una tigre che rimanda al concetto del tempo come elemento circolare e predatore.

Con Ma io sono fuoco l’artista esplora la trasformazione personale. I colori e l’iconografia suggeriscono combustione, cambiamento e forza interiore.

Ne scaturisce un messaggio chiaro: non si è vittime del tempo, ma forza che reagisce e si rinnova.

Le parole condivise sui social

Per accompagnare la copertina, Annalisa ha pubblicato frammenti poetici e immagini suggestive. Non ha solo annunciato contenuti: ha raccontato uno stato d’animo.

Quei versi mostrano un percorso di metamorfosi e il tema ricorrente della fiamma come elemento identitario.

Scaletta ufficiale e collaborazioni principali

La tracklist è stata resa pubblica il 23 settembre. Ecco i brani che compongono l’album:

Dipende Piazza San Marco feat. Marco Mengoni Delusa Esibionista Maschio Avvelenata feat. Paolo Santo (Paolo Antonacci) Emanuela Chiodi Io sono Amica Una tigre sul letto continua a parlarmi

Tra i featuring spicca il duetto con Marco Mengoni. C’è poi la presenza di Paolo Santo, nome legato alla scrittura di molte canzoni dell’artista.

Contesto artistico: dove si colloca questo disco

Ma io sono fuoco segue il successo di E poi siamo finiti nel vortice, uscito un anno e mezzo fa e certificato multiplatino.

Quel disco era stato trainato da singoli come Mon Amour e Sinceramente. Ora Annalisa prosegue il suo percorso con nuovi brani e collaborazioni di rilievo.

I singoli che hanno anticipato il progetto sono stati Maschio e il recente Piazza San Marco con Marco Mengoni.

