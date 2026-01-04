Harry Potter: Keira Knightley sarà la voce di Dolores Umbridge negli audiolibri con Kit Harington

Audible presenta una nuova, ambiziosa edizione audio di Harry Potter: i sette libri saranno riadattati in versione corale con un cast di star internazionali, suoni immersivi e colonne sonore originali. L’annuncio promette un’esperienza d’ascolto cinematografica, con nomi come Keira Knightley, Kit Harington e Iwan Rheon tra i protagonisti. Scopri chi partecipa, come è stata realizzata la produzione e quando usciranno i capitoli.

Un cast stellare: nomi e personaggi

La produzione coinvolge un grande ensemble di voci. Oltre 200 attori sono stati selezionati per questa edizione corale.

Keira Knightley – Dolores Umbridge

– Dolores Umbridge Kit Harington – Professor Gilderoy Lockhart

– Professor Gilderoy Lockhart Iwan Rheon – Remus Lupin

– Remus Lupin Ruth Wilson – Bellatrix Lestrange

– Bellatrix Lestrange Ambika Mod – Nymphadora Tonks

– Nymphadora Tonks Leo Woodall – Bill Weasley

– Bill Weasley Simon Pegg – Arthur Weasley

– Arthur Weasley James McAvoy – Alastor “Malocchio” Moody

– Alastor “Malocchio” Moody Gemma Whelan – Professoressa Sprout

– Professoressa Sprout Matt Berry – Sir Cadogan

Dettagli tecnici: audio, musica ed effetti

Questa versione, firmata Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions, punta sul realismo sonoro. La produzione sfrutta mix in Dolby Atmos, musiche originali e una direzione del suono pensata per immergere l’ascoltatore.

Colonne sonore composte ad hoc.

Effetti sonori per ricreare ambientazioni e scene d’azione.

Registrazioni correlate a performance di gruppo, per dialoghi naturali e dinamici.

Produzione e tempi di registrazione

Il casting è stato completato all’inizio del 2025 e il lavoro in studio è in fase avanzata. I team hanno realizzato oltre 2.000 ore di registrazione per confezionare un’edizione completa e fedele ai testi.

La lavorazione ha richiesto sessioni estese per le parti corali, la sincronizzazione musicale e il montaggio degli effetti.

Chi presta voce a Harry, Ron e Hermione

I ruoli principali verranno interpretati da voci diverse nell’arco della saga. Nel primo trittico e nei volumi successivi i protagonisti cambiano interprete.

Harry Potter: Frankie Treadaway (primi tre libri), poi Jaxon Knopf.

Ron Weasley: Max Lester (primi tre libri), poi Rhys Mulligan.

Hermione Granger: Arabella Stanton (primi tre libri), poi Nina Barker-Francis.

Calendario delle uscite su Audible

Audible distribuirà i sette audiolibri con cadenza mensile. Il lancio della serie partirà in autunno.

Harry Potter e la Pietra Filosofale – 4 novembre 2025

– 4 novembre 2025 Harry Potter e la Camera dei Segreti – 16 dicembre 2025

– 16 dicembre 2025 Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban – 13 gennaio 2026

– 13 gennaio 2026 Harry Potter e il Calice di Fuoco – 10 febbraio 2026

– 10 febbraio 2026 Harry Potter e l’Ordine della Fenice – 10 marzo 2026

– 10 marzo 2026 Harry Potter e il Principe Mezzosangue – 14 aprile 2026

– 14 aprile 2026 Harry Potter e i Doni della Morte – 12 maggio 2026

Le versioni a voce singola rimangono disponibili

Accanto a questa edizione corale, restano fruibili le celebri letture a voce singola. Le registrazioni di Jim Dale e Stephen Fry sono accessibili su Audible e continuano a incontrare il pubblico.

Da quando sono uscite su Audible nel 2015, le versioni a voce singola hanno accumulato 1,8 miliardi di ore di ascolto a livello globale.

Articoli simili

Vota questo articolo