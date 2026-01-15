Selmi: amore in guerra dei baci, nuovo singolo esce il 9 gennaio

Una nuova ballata entra in scena: arriva un brano che racconta la fragilità dei rapporti con una delicatezza rara. L’artista lucchese che ha fatto parlare di sé tra i giovani talenti italiani propone un pezzo dove ogni gesto affettivo assume il peso di una scelta. La pubblicazione è imminente e la canzone promette di proseguire il percorso emotivo iniziato con le sue apparizioni televisive e festivaliere.
Il lancio del singolo e dove ascoltarlo
Venerdì 9 gennaio debutterà sulle piattaforme digitali LA GUERRA DEI BACI. Il brano esce per Asian Fake/Warner Records/Warner Music Italy. Il suono è essenziale e mette in primo piano parole e melodia.
- Data di pubblicazione: 9 gennaio
- Etichette: Asian Fake, Warner Records, Warner Music Italy
- Genere: ballata pop d’autore con influssi alternativi
LA GUERRA DEI BACI indaga la tensione silenziosa tra due persone. Non è una storia di colpe, ma di piccole rotture quotidiane che accumulano distanza.
Il tema centrale: l’amore che si consuma piano
La canzone racconta l’istante in cui un rapporto si sgretola senza scenografie. I baci diventano tregue e confini. La narrazione evita drammi plateali e preferisce l’intimità vera.
La scrittura punta a mettere a nudo le imperfezioni dell’affetto. Il risultato è una traccia che cresce seguendo i movimenti dell’animo, tra pause e riprese emotive.
Chi è SELMI: percorso e riconoscimenti
Dietro il nome d’arte c’è Niccolò, nato a Lucca nel 2001. Prima della musica ha lavorato in ristorazione e affrontato difficoltà personali. La musica è diventata il suo rifugio e la sua voce pubblica.
Tappe principali della carriera
- X Factor 2023: visibilità nazionale e primo contatto con il grande pubblico.
- Primo EP: Perderci Nell’Attimo, che ha mostrato la sua cifra stilistica.
- Festival di Sanremo 2024: partecipazione nella sezione Nuove Proposte con Forse Per Sempre.
- Area Sanremo 2025: vittoria che apre nuove porte nel circuito musicale nazionale.
Lo stile musicale e l’evoluzione artistica
La sua musica mescola intime ballate e spunti elettronici. L’approccio è spesso minimalista, con attenzione al testo. Le emozioni diventano melodie limpide.
In LA GUERRA DEI BACI si riconosce una maturazione compositiva. Le dinamiche vocali e gli arrangiamenti sostengono il messaggio senza sovraccaricare l’ascolto.
Cosa aspettarsi dal singolo e dal futuro
Chi ha seguito il suo percorso troverà continuità e nuove sfumature. Il pezzo sembra pensato sia per gli ascolti personali sia per le programmazioni radiofoniche.
- Testo focalizzato sulle relazioni adulte.
- Produzione curata, equilibrio tra voce e strumentazione.
- Potenziale per essere inserito nelle playlist di mood e sentimenti.
Articoli simili
- Jeson: che farei è dedicato a una persona speciale
- Senza Cri, nuovo singolo anno del drago: ponte tra chi ero, chi sono e chi sarò
- Mahmood debutta al cinema in Le cose non dette di Gabriele Muccino
- Asteria, eco: lettera d’addio che avvia la rinascita
- Flaco G: nuovo singolo Tour tra orgoglio e consapevolezza
Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.