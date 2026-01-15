Selmi: amore in guerra dei baci, nuovo singolo esce il 9 gennaio

Una nuova ballata entra in scena: arriva un brano che racconta la fragilità dei rapporti con una delicatezza rara. L’artista lucchese che ha fatto parlare di sé tra i giovani talenti italiani propone un pezzo dove ogni gesto affettivo assume il peso di una scelta. La pubblicazione è imminente e la canzone promette di proseguire il percorso emotivo iniziato con le sue apparizioni televisive e festivaliere.

Il lancio del singolo e dove ascoltarlo

Venerdì 9 gennaio debutterà sulle piattaforme digitali LA GUERRA DEI BACI. Il brano esce per Asian Fake/Warner Records/Warner Music Italy. Il suono è essenziale e mette in primo piano parole e melodia.

Data di pubblicazione: 9 gennaio

Etichette: Asian Fake , Warner Records , Warner Music Italy

, , Genere: ballata pop d’autore con influssi alternativi

LA GUERRA DEI BACI indaga la tensione silenziosa tra due persone. Non è una storia di colpe, ma di piccole rotture quotidiane che accumulano distanza.

Il tema centrale: l’amore che si consuma piano

La canzone racconta l’istante in cui un rapporto si sgretola senza scenografie. I baci diventano tregue e confini. La narrazione evita drammi plateali e preferisce l’intimità vera.

La scrittura punta a mettere a nudo le imperfezioni dell’affetto. Il risultato è una traccia che cresce seguendo i movimenti dell’animo, tra pause e riprese emotive.

Chi è SELMI: percorso e riconoscimenti

Dietro il nome d’arte c’è Niccolò, nato a Lucca nel 2001. Prima della musica ha lavorato in ristorazione e affrontato difficoltà personali. La musica è diventata il suo rifugio e la sua voce pubblica.

Tappe principali della carriera

X Factor 2023 : visibilità nazionale e primo contatto con il grande pubblico.

: visibilità nazionale e primo contatto con il grande pubblico. Primo EP: Perderci Nell’Attimo , che ha mostrato la sua cifra stilistica.

, che ha mostrato la sua cifra stilistica. Festival di Sanremo 2024 : partecipazione nella sezione Nuove Proposte con Forse Per Sempre .

: partecipazione nella sezione Nuove Proposte con . Area Sanremo 2025: vittoria che apre nuove porte nel circuito musicale nazionale.

Lo stile musicale e l’evoluzione artistica

La sua musica mescola intime ballate e spunti elettronici. L’approccio è spesso minimalista, con attenzione al testo. Le emozioni diventano melodie limpide.

In LA GUERRA DEI BACI si riconosce una maturazione compositiva. Le dinamiche vocali e gli arrangiamenti sostengono il messaggio senza sovraccaricare l’ascolto.

Cosa aspettarsi dal singolo e dal futuro

Chi ha seguito il suo percorso troverà continuità e nuove sfumature. Il pezzo sembra pensato sia per gli ascolti personali sia per le programmazioni radiofoniche.

Testo focalizzato sulle relazioni adulte.

Produzione curata, equilibrio tra voce e strumentazione.

Potenziale per essere inserito nelle playlist di mood e sentimenti.

Articoli simili

Vota questo articolo