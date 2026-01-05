Migliori libri 2025: titoli imperdibili, novità e consigli di lettura

Selezionare i libri migliori dell’anno è sempre un esercizio soggettivo, ma utile per orientarsi tra le novità editoriali. Questa selezione raccoglie dieci titoli che hanno segnato il dibattito culturale recente. Ci sono romanzi che guardano alla mezza età, opere che raccontano il mondo digitale, saggi politici e alcune letture fuori dagli schemi. Scopriteli qui.

Romanzi che raccontano la mezza età e le trasformazioni personali

David Szalay — Nella carne (Adelphi). Trad. Anna Rusconi

Un ritratto di un uomo che percorre mezze vite e grandi eventi storici. Dalla caduta del comunismo alle recenti crisi globali, il protagonista scala posizioni sociali e poi inciampa.

Temi: identità maschile, ascesa sociale, fallimento personale.

Perché leggerlo: stile essenziale e una narrazione che segue una parabola esistenziale.

Riconoscimenti: tra i libri più discussi e premiati dell'anno.

Tommy Wieringa — Nirvana (Iperborea). Trad. Claudia Di Palermo

Romanzo familiare che ruota attorno a Hugo Adema, artista di successo in crisi. Tra segreti di famiglia e rivelazioni sul passato, la narrazione scava nel potere e nell’ipocrisia borghese.

Atmosfera: luci e ombre, pagine ambientate anche a Ibiza.

Riferimenti: richiami a grandi famiglie letterarie e a serie contemporanee.

Lily King — Cuore l’innamorato (Fazi). Trad. Mariagrazia Gini

Una storia d’amore e di rimpianti che parte da un triangolo sentimentale al tempo dell’università. Gli anni che seguono rivelano scelte non dette e una maturità faticosa.

Focus: relazioni, perdite, crescita tardiva.

Per chi: lettori che cercano emozione e introspezione.

Alcide Pierantozzi — Lo sbilico (Einaudi)

Un testo duro, a tratti poetico, che indaga la psiche di un quarantenne alle prese con un disturbo mentale.

Stile: lingua precisa, immagini forti.

Nota dell'autore: il libro si situa tra testimonianza e invenzione.

Ayşegül Savaş — Gli antropologi (Feltrinelli Gramma). Trad. Gioia Guerzoni

Un racconto sottile su due Millennial, Asya e Manu, in bilico tra esilio emotivo e ricerca di una casa. La scrittura è sospesa e malinconica.

Temi: identità degli expat, ricerca domestica, formazione tardiva.

Tono: delicato e osservativo.

La crisi delle nuove generazioni e la vita online

Tony Tulathimutte — Rifiuto (Edizioni E/O). Trad. Vincenzo Latronico

Racconti interconnessi che esplorano l’internet contemporaneo. Tra slang digitale e messaggi istantanei, emergono scene di radicalismo, pornografia estrema e identità performative.

Impatto: ritratto crudo dell’ecosistema online.

Traduzione: un lavoro che ha saputo conservare il tono originale.

Honor Levy — Il mio primo libro (Mercurio). Trad. Chiara Manfrinato

Manifesto della vita da schermo: feed, chat, account curati. Un romanzo che parla la lingua delle piattaforme e dei millennial.

Stile: delirante, velenoso, a tratti profondo.

Ragione di lettura: per chi vuole vedere la rete riflessa in letteratura.

Saggi e racconti che guardano alla politica e allo spazio

Omar El Akkad — Un giorno tutti diranno di essere stati contro (Feltrinelli Gramma). Trad. Gioia Guerzoni

Una raccolta di saggi che mette sotto accusa la moderazione politica. El Akkad descrive la frattura morale e collettiva che eventi recenti hanno acuito.

Oggetto: responsabilità collettiva, discorso pubblico, crisi morale.

responsabilità collettiva, discorso pubblico, crisi morale. Messaggio: non è possibile restare neutrali rispetto a certe violenze.

Premi: autore riconosciuto a livello internazionale.

Samantha Harvey — Orbital (NN Editore). Trad. Gioia Guerzoni

Un romanzo ambientato in 24 ore sulla Stazione Spaziale Internazionale. Sei astronauti, sedici albe e altrettante cadute di scena emotive.

Esperienza di lettura: sensazione di awe e distante contemplazione della Terra.

Premio: vincitore del Booker Prize.

Brian Merchant — Sangue nelle macchine (Einaudi). Trad. Daniele A. Gewurz

Un saggio che rilegge il luddismo. Il movimento non è letto come rifiuto acritico del progresso, ma come rivolta contro l’abuso capitalista delle macchine.

Argomento: tecnologia, lavoro, lotta per i diritti.

Rilevanza: paralleli evidenti con le tensioni tecnologiche odierne.

