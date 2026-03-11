Newsletter

Serie tv marzo 2026 da non perdere: novità e migliori titoli

Le serie da vedere a marzo 2026
La primavera porta con sé una valanga di serie da non perdere. Tra grandi nomi, revival attesi e adattamenti di bestseller, le piattaforme streaming lanciano un calendario fitto di debutti. Ecco una guida ragionata alle uscite più interessanti di marzo, con attori, date e cosa aspettarsi da ciascuna proposta.

Il West contemporaneo e la doppietta di Taylor Sheridan

Marshals: A Yellowstone Story (Paramount+ — 2 marzo)

Taylor Sheridan amplia ancora il suo universo narrativo. Protagonista Luke Grimes torna come Kayce Dutton. Abbandona il ranch per un’unità d’élite degli U.S. Marshals nel Montana. Tra azione e dilemmi morali, la serie esplora frontiere e legami familiari.

The Madison (Paramount+ — 14 marzo)

Sheridan firma anche questo melodramma famigliare che mette in scena ambienti urbani e spazi aperti. Michelle Pfeiffer e Kurt Russell guidano il cast. La storia scava in lutti, scelte e seconde possibilità. Un viaggio tra Manhattan e il Montana che parla di radici e cambiamento.

Gialli e noir: nuove indagini e detective iconici

  • Scarpetta (Prime Video — 11 marzo)

    Nicole Kidman interpreta la celebre patologa di Patricia Cornwell. Manuali forensi, autopsie e un serial killer che riapre ferite del passato. Con Jamie Lee Curtis e Simon Baker, la serie miscela tensione investigativa e drammi personali.

  • Detective Hole — Harry Hole (Netflix — 26 marzo)

    Dal mondo di Jo Nesbø arriva l’ispettore più tormentato del noir scandinavo. Tobias Santelmann è il detective ossessionato dalle indagini. Oslo diventa teatro di notti cupe e crimini complessi. Nordic noir in puro stile letterario.

  • Young Sherlock (Prime Video — 4 marzo)

    Un ritratto giovanile e ribelle del futuro leggendo di Baker Street. Hero Fiennes Tiffin è un Holmes adolescente che si trova invischiato in un omicidio. Guy Ritchie dirige con ritmo e azione, e spunta già la figura di Moriarty.

  • Something Very Bad Is Going to Happen (Netflix — 26 marzo)

    Un titolo che annuncia inquietudine. Una coppia, una festa di nozze alle porte e una minaccia crescente. Prodotto dai fratelli Duffer, miscela suspense e colpi di scena in un crescendo psicologico.

  • Imperfect Women – Le mie amiche del cuore (Apple TV+ — 18 marzo)

    Thriller psicologico sulle relazioni femminili e i segreti che emergono. Elisabeth Moss e Kerry Washington tornano in una storia di colpa e tradimento. Un’indagine personale che disvela ombre del passato.

Supereroi, azione e avventure popolari

  • Daredevil – Rinascita 2 (Disney+ — 25 marzo)

    Charlie Cox riprende il ruolo di Matt Murdock. Vincent D’Onofrio è ancora Wilson Fisk. Tra vendette e potere, Hell’s Kitchen torna al centro della lotta urbana. Jessica Jones fa un’apparizione che promette scintille.

  • One Piece 2 (Netflix — 10 marzo)

    I pirati di Cappello di Paglia tornano in live-action. Iñaki Godoy guida la ciurma verso nuove isole e nemici. Archi come Loguetown e Drum Island iniziano a prendere forma. Più mare, più sfide e nuovi alleati.

  • Bait – Fuori parte (Prime Video — 25 marzo)

    Riz Ahmed in una commedia che gioca sull’ansia dell’attore in crisi. Quattro giorni cruciali prima di un provino decisivo. Tra famiglia e passato, la corsa verso il possibile successo diventa surreale e comica.

Commedia, revival e storie dal cuore della provincia

  • Scrubs (Disney+ — 25 marzo)

    Il Sacro Cuore riapre le porte ai fan. Zach Braff e Donald Faison tornano come J.D. e Turk. Tra nostalgia e nuovi specializzandi, la mistura di comicità e riflessione resta centrale. Ritornano anche volti storici e personaggi amati.

  • DTF St. Louis (HBO Max Italia — 2 marzo)

    Un dark drama suburbano con David Harbour e Jason Bateman. Apparente normalità che nasconde tensioni e gelosie. La morte altera la tranquillità di una cittadina e fa emergere rancori latenti.

  • Lucky Luke (Disney+ — 23 marzo)

    Il pistolero che spara più veloce della sua ombra torna in una nuova versione. Alban Lenoir è il protagonista, affiancato da una giovane compagna di viaggio. Incontri con leggende del West e vecchi nemici rimangono al centro dell’avventura.

  • Avvocato Ligas (Sky Atlantic e NOW — 6 marzo)

    Luca Argentero nei panni di un penalista milanese carismatico e autodistruttivo. Tratto da un romanzo, il legal drama racconta processi, ambizione e il prezzo della fama. Un mix di classe forense e fragilità personale.

Calendario rapido: titoli, piattaforme e date

  • 2 marzo — Marshals: A Yellowstone Story (Paramount+), DTF St. Louis (HBO Max Italia)

  • 4 marzo — Young Sherlock (Prime Video)

  • 6 marzo — Avvocato Ligas (Sky Atlantic e NOW)

  • 10 marzo — One Piece 2 (Netflix)

  • 11 marzo — Scarpetta (Prime Video)

  • 14 marzo — The Madison (Paramount+)

  • 18 marzo — Imperfect Women (Apple TV+)

  • 23 marzo — Lucky Luke (Disney+)

  • 25 marzo — Scrubs (Disney+), Bait (Prime Video), Daredevil – Rinascita 2 (Disney+)

  • 26 marzo — Something Very Bad Is Going to Happen (Netflix), Detective Hole (Netflix)

