Serie tv marzo 2026 da non perdere: novità e migliori titoli

La primavera porta con sé una valanga di serie da non perdere. Tra grandi nomi, revival attesi e adattamenti di bestseller, le piattaforme streaming lanciano un calendario fitto di debutti. Ecco una guida ragionata alle uscite più interessanti di marzo, con attori, date e cosa aspettarsi da ciascuna proposta.
Il West contemporaneo e la doppietta di Taylor Sheridan
Marshals: A Yellowstone Story (Paramount+ — 2 marzo)
Taylor Sheridan amplia ancora il suo universo narrativo. Protagonista Luke Grimes torna come Kayce Dutton. Abbandona il ranch per un’unità d’élite degli U.S. Marshals nel Montana. Tra azione e dilemmi morali, la serie esplora frontiere e legami familiari.
The Madison (Paramount+ — 14 marzo)
Sheridan firma anche questo melodramma famigliare che mette in scena ambienti urbani e spazi aperti. Michelle Pfeiffer e Kurt Russell guidano il cast. La storia scava in lutti, scelte e seconde possibilità. Un viaggio tra Manhattan e il Montana che parla di radici e cambiamento.
Gialli e noir: nuove indagini e detective iconici
-
Scarpetta (Prime Video — 11 marzo)
Nicole Kidman interpreta la celebre patologa di Patricia Cornwell. Manuali forensi, autopsie e un serial killer che riapre ferite del passato. Con Jamie Lee Curtis e Simon Baker, la serie miscela tensione investigativa e drammi personali.
-
Detective Hole — Harry Hole (Netflix — 26 marzo)
Dal mondo di Jo Nesbø arriva l’ispettore più tormentato del noir scandinavo. Tobias Santelmann è il detective ossessionato dalle indagini. Oslo diventa teatro di notti cupe e crimini complessi. Nordic noir in puro stile letterario.
-
Young Sherlock (Prime Video — 4 marzo)
Un ritratto giovanile e ribelle del futuro leggendo di Baker Street. Hero Fiennes Tiffin è un Holmes adolescente che si trova invischiato in un omicidio. Guy Ritchie dirige con ritmo e azione, e spunta già la figura di Moriarty.
-
Something Very Bad Is Going to Happen (Netflix — 26 marzo)
Un titolo che annuncia inquietudine. Una coppia, una festa di nozze alle porte e una minaccia crescente. Prodotto dai fratelli Duffer, miscela suspense e colpi di scena in un crescendo psicologico.
-
Imperfect Women – Le mie amiche del cuore (Apple TV+ — 18 marzo)
Thriller psicologico sulle relazioni femminili e i segreti che emergono. Elisabeth Moss e Kerry Washington tornano in una storia di colpa e tradimento. Un’indagine personale che disvela ombre del passato.
Supereroi, azione e avventure popolari
-
Daredevil – Rinascita 2 (Disney+ — 25 marzo)
Charlie Cox riprende il ruolo di Matt Murdock. Vincent D’Onofrio è ancora Wilson Fisk. Tra vendette e potere, Hell’s Kitchen torna al centro della lotta urbana. Jessica Jones fa un’apparizione che promette scintille.
-
One Piece 2 (Netflix — 10 marzo)
I pirati di Cappello di Paglia tornano in live-action. Iñaki Godoy guida la ciurma verso nuove isole e nemici. Archi come Loguetown e Drum Island iniziano a prendere forma. Più mare, più sfide e nuovi alleati.
-
Bait – Fuori parte (Prime Video — 25 marzo)
Riz Ahmed in una commedia che gioca sull’ansia dell’attore in crisi. Quattro giorni cruciali prima di un provino decisivo. Tra famiglia e passato, la corsa verso il possibile successo diventa surreale e comica.
Commedia, revival e storie dal cuore della provincia
-
Scrubs (Disney+ — 25 marzo)
Il Sacro Cuore riapre le porte ai fan. Zach Braff e Donald Faison tornano come J.D. e Turk. Tra nostalgia e nuovi specializzandi, la mistura di comicità e riflessione resta centrale. Ritornano anche volti storici e personaggi amati.
-
DTF St. Louis (HBO Max Italia — 2 marzo)
Un dark drama suburbano con David Harbour e Jason Bateman. Apparente normalità che nasconde tensioni e gelosie. La morte altera la tranquillità di una cittadina e fa emergere rancori latenti.
-
Lucky Luke (Disney+ — 23 marzo)
Il pistolero che spara più veloce della sua ombra torna in una nuova versione. Alban Lenoir è il protagonista, affiancato da una giovane compagna di viaggio. Incontri con leggende del West e vecchi nemici rimangono al centro dell’avventura.
-
Avvocato Ligas (Sky Atlantic e NOW — 6 marzo)
Luca Argentero nei panni di un penalista milanese carismatico e autodistruttivo. Tratto da un romanzo, il legal drama racconta processi, ambizione e il prezzo della fama. Un mix di classe forense e fragilità personale.
Calendario rapido: titoli, piattaforme e date
- 2 marzo — Marshals: A Yellowstone Story (Paramount+), DTF St. Louis (HBO Max Italia)
- 4 marzo — Young Sherlock (Prime Video)
- 6 marzo — Avvocato Ligas (Sky Atlantic e NOW)
- 10 marzo — One Piece 2 (Netflix)
- 11 marzo — Scarpetta (Prime Video)
- 14 marzo — The Madison (Paramount+)
- 18 marzo — Imperfect Women (Apple TV+)
- 23 marzo — Lucky Luke (Disney+)
- 25 marzo — Scrubs (Disney+), Bait (Prime Video), Daredevil – Rinascita 2 (Disney+)
- 26 marzo — Something Very Bad Is Going to Happen (Netflix), Detective Hole (Netflix)
https://www.youtube.com/watch?v=pVnQh2q6YIU
Articoli simili
- Paramount in tribunale contro Warner Bros. Discovery per l’accordo con Netflix
- Serie tv internazionali 2025: le migliori da non perdere
- Serie tv italiane 2025: le migliori da non perdere
- Serie tv dicembre 2025: le migliori uscite e consigli su cosa vedere
- Serie tv 2016: le migliori da rivedere ora
Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.