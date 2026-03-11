Serie tv marzo 2026 da non perdere: novità e migliori titoli

La primavera porta con sé una valanga di serie da non perdere. Tra grandi nomi, revival attesi e adattamenti di bestseller, le piattaforme streaming lanciano un calendario fitto di debutti. Ecco una guida ragionata alle uscite più interessanti di marzo, con attori, date e cosa aspettarsi da ciascuna proposta.

Taylor Sheridan amplia ancora il suo universo narrativo. Protagonista Luke Grimes torna come Kayce Dutton. Abbandona il ranch per un’unità d’élite degli U.S. Marshals nel Montana. Tra azione e dilemmi morali, la serie esplora frontiere e legami familiari.

Sheridan firma anche questo melodramma famigliare che mette in scena ambienti urbani e spazi aperti. Michelle Pfeiffer e Kurt Russell guidano il cast. La storia scava in lutti, scelte e seconde possibilità. Un viaggio tra Manhattan e il Montana che parla di radici e cambiamento.

Thriller psicologico sulle relazioni femminili e i segreti che emergono. Elisabeth Moss e Kerry Washington tornano in una storia di colpa e tradimento. Un’indagine personale che disvela ombre del passato.

Un titolo che annuncia inquietudine. Una coppia, una festa di nozze alle porte e una minaccia crescente. Prodotto dai fratelli Duffer, miscela suspense e colpi di scena in un crescendo psicologico.

Un ritratto giovanile e ribelle del futuro leggendo di Baker Street. Hero Fiennes Tiffin è un Holmes adolescente che si trova invischiato in un omicidio. Guy Ritchie dirige con ritmo e azione, e spunta già la figura di Moriarty.

Dal mondo di Jo Nesbø arriva l’ispettore più tormentato del noir scandinavo. Tobias Santelmann è il detective ossessionato dalle indagini. Oslo diventa teatro di notti cupe e crimini complessi. Nordic noir in puro stile letterario.

Nicole Kidman interpreta la celebre patologa di Patricia Cornwell. Manuali forensi, autopsie e un serial killer che riapre ferite del passato. Con Jamie Lee Curtis e Simon Baker, la serie miscela tensione investigativa e drammi personali.

Riz Ahmed in una commedia che gioca sull’ansia dell’attore in crisi. Quattro giorni cruciali prima di un provino decisivo. Tra famiglia e passato, la corsa verso il possibile successo diventa surreale e comica.

I pirati di Cappello di Paglia tornano in live-action. Iñaki Godoy guida la ciurma verso nuove isole e nemici. Archi come Loguetown e Drum Island iniziano a prendere forma. Più mare, più sfide e nuovi alleati.

Charlie Cox riprende il ruolo di Matt Murdock. Vincent D’Onofrio è ancora Wilson Fisk. Tra vendette e potere, Hell’s Kitchen torna al centro della lotta urbana. Jessica Jones fa un’apparizione che promette scintille.

Scrubs (Disney+ — 25 marzo) Il Sacro Cuore riapre le porte ai fan. Zach Braff e Donald Faison tornano come J.D. e Turk. Tra nostalgia e nuovi specializzandi, la mistura di comicità e riflessione resta centrale. Ritornano anche volti storici e personaggi amati.

DTF St. Louis (HBO Max Italia — 2 marzo) Un dark drama suburbano con David Harbour e Jason Bateman. Apparente normalità che nasconde tensioni e gelosie. La morte altera la tranquillità di una cittadina e fa emergere rancori latenti.

Lucky Luke (Disney+ — 23 marzo) Il pistolero che spara più veloce della sua ombra torna in una nuova versione. Alban Lenoir è il protagonista, affiancato da una giovane compagna di viaggio. Incontri con leggende del West e vecchi nemici rimangono al centro dell’avventura.