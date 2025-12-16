Newsletter

Serie tv dicembre 2025: le migliori uscite e consigli su cosa vedere

Aggiornato il :

Di : Martina Fabbri

Le serie da vedere a dicembre 2025
Dicembre porta un’ondata di nuove stagioni, reboot e titoli italiani pronti a monopolizzare serate di binge-watching. Tra grandi ritorni e proposte inedite, le piattaforme streaming concorrono per il primato delle feste. Scopri le uscite più attese, le date di debutto e cosa aspettarsi da ogni titolo.

Novità gotiche e grandi reboot su Netflix

Intervista al vampiro: il classico rinasce in chiave adulta

  • Piattaforma: Netflix

  • Data: 1 dicembre

  • Perché guardarla: reinvenzione moderna del romanzo di Anne Rice.

  • Cast: Jacob Anderson, Sam Reid, Bailey Bass.

Un adattamento che punta su un tono maturo. Sangue, desiderio e ricordi si intrecciano per dare nuovo spessore al mito del vampiro.

Ritorni italiani e grandi produzioni televisive

Sandokan: l’avventura epica torna in tv

  • Piattaforma: Rai 1 e RaiPlay

  • Data: 1 dicembre

  • Perché guardarla: azione, romanticismo e nostalgia per il classico personaggio.

  • Cast: Can Yaman, Ed Westwick, Alanah Bloor, Alessandro Preziosi.

Giungle, duelli e passioni: una produzione pensata per chi ama il grande spettacolo in costume.

Sicilia Express: comedy natalizia firmata Ficarra & Picone

  • Piattaforma: Netflix

  • Data: 5 dicembre

  • Perché guardarla: mistura di magia, famiglia e risate.

  • Cast: Ficarra & Picone, Katia Follesa, Max Tortora.

Un portale magico tra Milano e la Sicilia trasforma le festività in una commedia fra cuore e caos.

Documentari e inchieste sulle star

Sean Combs: The Reckoning — docuserie sulla caduta di un impero

  • Piattaforma: Netflix

  • Data: 2 dicembre

  • Perché guardarla: indagine su fama, potere e accuse contro Diddy.

  • Produzione: curata con materiali inediti e interviste esclusive.

Quattro episodi che scavano nelle contraddizioni di una carriera tra successo e scandali.

Drammi, thriller e storie di potere

The Abandons: il West rivisitato in chiave oscura

  • Piattaforma: Netflix

  • Data: 4 dicembre

  • Perché guardarla: western crudele e politico, con intensità femminile.

  • Cast: Lena Headey, Gillian Anderson.

Una lotta tra famiglie sul confine dell’America antica, raccontata con stile cinematografico.

The Rainmaker: legal thriller tratto da Grisham

  • Piattaforma: Sky Atlantic e NOW

  • Data: 5 dicembre

  • Perché guardarla: intreccio giudiziario su morale e corruzione.

  • Cast: protagonista Milo Callaghan, John Slattery, Lana Parrilla.

Una serie che esplora il confine sottile tra giustizia e compromesso legale.

Little Disasters — L’errore di una madre: thriller psicologico

  • Piattaforma: Paramount+

  • Data: 11 dicembre

  • Perché guardarla: riflessione intensa sulla maternità e la fiducia.

  • Cast: Diane Kruger, Jo Joyner.

Una storia che mette in crisi legami e verità, con tensione emotiva e moralità ambigua.

Commedie di Natale e family-friendly

Man Vs Baby: Rowan Atkinson in una nuova commedia natalizia

  • Piattaforma: Netflix

  • Data: 11 dicembre

  • Perché guardarla: comicità fisica e situazioni grottesche tipiche del protagonista.

  • Creatori: Rowan Atkinson e William Davies.

Un custode pasticcione e un bambino imprevisto in un mix di gag e cuore natalizio.

Natale con uno sconosciuto 3: il romanticismo nordico ritorna

  • Piattaforma: Netflix

  • Data: 12 dicembre

  • Perché guardarla: commedia romantica con umorismo e calore familiare.

  • Ambientazione: Hjemdahl, fra imbarazzi e nuove possibilità amorose.

La terza stagione riprende il tono malinconico e buffo della saga, con protagonisti alle prese con nuovi inizi.

Serie ispirate ai videogiochi e grandi franchise

Fallout 2: ritorno nel Wasteland su Prime Video

  • Piattaforma: Prime Video

  • Data: 17 dicembre

  • Perché guardarla: espansione dell’universo post-apocalittico del videogioco.

  • Elementi chiave: humor nero, mutazioni, viaggio verso New Vegas.

La seconda stagione esplora nuovi territori e dilemmi morali in un mondo distrutto.

Serie leggere, glamour e colpi di scena internazionali

Emily in Paris 5: l’americana conquista l’Italia

  • Piattaforma: Netflix

  • Data: 18 dicembre

  • Perché guardarla: mix di stile, relazioni e scenari italiani.

  • Location: Roma e Venezia tra lavoro e amore.

Emily affronta incarichi complicati e un grande segreto che sconvolge il suo equilibrio personale.

Amadeus: musica, invidia e tragedia su Sky

  • Piattaforma: Sky Atlantic e NOW

  • Data: 23 dicembre

  • Perché guardarla: rilettura in chiave moderna della rivalità tra Mozart e Salieri.

  • Cast: Will Sharpe, Paul Bettany, Gabrielle Creevy.

Un dramma in costume che fonde musica, ossessione e spettacolo teatrale in una nuova serie originale.

I grandi finali di stagione e gli attesissimi ritorni

Stranger Things 5 – Parte 2: il capitolo conclusivo

  • Piattaforma: Netflix

  • Data: 26 dicembre

  • Perché guardarla: finale della saga, scontro con Vecna e chiusura dei fili narrativi.

  • Tono: nostalgia anni ’80, epicità e sacrifici.

Un appuntamento per i fan che promette emozioni forti. Hawkins arriva al suo momento decisivo.

