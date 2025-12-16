Serie tv dicembre 2025: le migliori uscite e consigli su cosa vedere

Dicembre porta un’ondata di nuove stagioni, reboot e titoli italiani pronti a monopolizzare serate di binge-watching. Tra grandi ritorni e proposte inedite, le piattaforme streaming concorrono per il primato delle feste. Scopri le uscite più attese, le date di debutto e cosa aspettarsi da ogni titolo.
Novità gotiche e grandi reboot su Netflix
Intervista al vampiro: il classico rinasce in chiave adulta
- Piattaforma: Netflix
- Data: 1 dicembre
- Perché guardarla: reinvenzione moderna del romanzo di Anne Rice.
- Cast: Jacob Anderson, Sam Reid, Bailey Bass.
Un adattamento che punta su un tono maturo. Sangue, desiderio e ricordi si intrecciano per dare nuovo spessore al mito del vampiro.
Ritorni italiani e grandi produzioni televisive
Sandokan: l’avventura epica torna in tv
- Piattaforma: Rai 1 e RaiPlay
- Data: 1 dicembre
- Perché guardarla: azione, romanticismo e nostalgia per il classico personaggio.
- Cast: Can Yaman, Ed Westwick, Alanah Bloor, Alessandro Preziosi.
Giungle, duelli e passioni: una produzione pensata per chi ama il grande spettacolo in costume.
Sicilia Express: comedy natalizia firmata Ficarra & Picone
- Piattaforma: Netflix
- Data: 5 dicembre
- Perché guardarla: mistura di magia, famiglia e risate.
- Cast: Ficarra & Picone, Katia Follesa, Max Tortora.
Un portale magico tra Milano e la Sicilia trasforma le festività in una commedia fra cuore e caos.
Documentari e inchieste sulle star
Sean Combs: The Reckoning — docuserie sulla caduta di un impero
- Piattaforma: Netflix
- Data: 2 dicembre
- Perché guardarla: indagine su fama, potere e accuse contro Diddy.
- Produzione: curata con materiali inediti e interviste esclusive.
Quattro episodi che scavano nelle contraddizioni di una carriera tra successo e scandali.
Drammi, thriller e storie di potere
The Abandons: il West rivisitato in chiave oscura
- Piattaforma: Netflix
- Data: 4 dicembre
- Perché guardarla: western crudele e politico, con intensità femminile.
- Cast: Lena Headey, Gillian Anderson.
Una lotta tra famiglie sul confine dell’America antica, raccontata con stile cinematografico.
The Rainmaker: legal thriller tratto da Grisham
- Piattaforma: Sky Atlantic e NOW
- Data: 5 dicembre
- Perché guardarla: intreccio giudiziario su morale e corruzione.
- Cast: protagonista Milo Callaghan, John Slattery, Lana Parrilla.
Una serie che esplora il confine sottile tra giustizia e compromesso legale.
Little Disasters — L’errore di una madre: thriller psicologico
- Piattaforma: Paramount+
- Data: 11 dicembre
- Perché guardarla: riflessione intensa sulla maternità e la fiducia.
- Cast: Diane Kruger, Jo Joyner.
Una storia che mette in crisi legami e verità, con tensione emotiva e moralità ambigua.
Commedie di Natale e family-friendly
Man Vs Baby: Rowan Atkinson in una nuova commedia natalizia
- Piattaforma: Netflix
- Data: 11 dicembre
- Perché guardarla: comicità fisica e situazioni grottesche tipiche del protagonista.
- Creatori: Rowan Atkinson e William Davies.
Un custode pasticcione e un bambino imprevisto in un mix di gag e cuore natalizio.
Natale con uno sconosciuto 3: il romanticismo nordico ritorna
- Piattaforma: Netflix
- Data: 12 dicembre
- Perché guardarla: commedia romantica con umorismo e calore familiare.
- Ambientazione: Hjemdahl, fra imbarazzi e nuove possibilità amorose.
La terza stagione riprende il tono malinconico e buffo della saga, con protagonisti alle prese con nuovi inizi.
Serie ispirate ai videogiochi e grandi franchise
Fallout 2: ritorno nel Wasteland su Prime Video
- Piattaforma: Prime Video
- Data: 17 dicembre
- Perché guardarla: espansione dell’universo post-apocalittico del videogioco.
- Elementi chiave: humor nero, mutazioni, viaggio verso New Vegas.
La seconda stagione esplora nuovi territori e dilemmi morali in un mondo distrutto.
Serie leggere, glamour e colpi di scena internazionali
Emily in Paris 5: l’americana conquista l’Italia
- Piattaforma: Netflix
- Data: 18 dicembre
- Perché guardarla: mix di stile, relazioni e scenari italiani.
- Location: Roma e Venezia tra lavoro e amore.
Emily affronta incarichi complicati e un grande segreto che sconvolge il suo equilibrio personale.
Amadeus: musica, invidia e tragedia su Sky
- Piattaforma: Sky Atlantic e NOW
- Data: 23 dicembre
- Perché guardarla: rilettura in chiave moderna della rivalità tra Mozart e Salieri.
- Cast: Will Sharpe, Paul Bettany, Gabrielle Creevy.
Un dramma in costume che fonde musica, ossessione e spettacolo teatrale in una nuova serie originale.
I grandi finali di stagione e gli attesissimi ritorni
Stranger Things 5 – Parte 2: il capitolo conclusivo
- Piattaforma: Netflix
- Data: 26 dicembre
- Perché guardarla: finale della saga, scontro con Vecna e chiusura dei fili narrativi.
- Tono: nostalgia anni ’80, epicità e sacrifici.
Un appuntamento per i fan che promette emozioni forti. Hawkins arriva al suo momento decisivo.
