Sanremo 2026: Dargen D’Amico annuncia nuovo album Doppia Mozzarella

In vista del Festival di Sanremo 2026, Dargen D’Amico anticipa un nuovo capitolo della sua carriera: un album che gioca con le immagini quotidiane e con la sovrabbondanza di stimoli che definisce il nostro tempo. Il disco arriva insieme a un progetto visivo che intreccia musica e riflessione sull’intelligenza artificiale.

Dargen D’Amico a Sanremo: terza presenza all’Ariston con il singolo “AI AI”

Per la terza volta Dargen calca il palco dell’Ariston. In gara presenta “AI AI”, pezzo che anticipa il mood del nuovo lavoro. La partecipazione rinnova la sua volontà di sperimentare sul grande palcoscenico.

Accanto alla performance musicale, l’artista ha progettato contenuti che amplificano il significato del brano. L’approccio è narrativo e critico verso le trasformazioni del presente.

“Doppia Mozzarella”: titolo, metafora e data di uscita

Il nuovo album si intitola Doppia Mozzarella. Il nome è volutamente ironico. Diventa una lente per osservare desiderio eccessivo e consumo continuo.

Formato digitale e fisico: disponibile in streaming, CD e vinile.

Data d’uscita: venerdì 27 marzo .

. Pre-order già attivo per chi vuole assicurarsi copie fisiche e digitali.

Il progetto nasce da una riflessione lunga circa due anni. Ogni traccia porta con sé più livelli di lettura. Il titolo vuole restituire leggerezza e peso insieme.

Come è stato costruito l’album: band, produttori e processo creativo

Il lavoro è il frutto di una collaborazione stretta tra l’artista, la sua band e diversi produttori. L’intento era dare respiro ai temi trattati e creare tessiture sonore riconoscibili.

Band : Marilena Montarone, Tommaso Ruggeri, Diego Maggi, Alberto Venturini.

: Marilena Montarone, Tommaso Ruggeri, Diego Maggi, Alberto Venturini. Produzione e composizione: Gianluigi Fazio, Edwyn Roberts, Marco Zangirolami.

Le tracce mostrano stratificazioni temporali e significative evoluzioni stilistiche. Il risultato è un disco che riflette il percorso artistico di Dargen, tra ironia e profondità.

AI AI – Short Documentary: il documentario che accompagna il singolo

Parallelamente al brano, è stato ideato AI AI – Short Documentary. Si tratta di un cortometraggio pensato per fissare un contesto storico in divenire.

L’obiettivo è monitorare l’impatto dell’intelligenza artificiale senza semplificazioni. Il documentario lascia parlare esperti e figure della cultura contemporanea.

Cosa propone il cortometraggio

Dialoghi con intellettuali e professionisti.

Riflessioni sul lavoro, la creatività e la comunicazione nell’era digitale.

Materiale pensato anche per pillole web e contenuti social.

La serata delle cover: duetto inedito con Pupo e Fabrizio Bosso

Durante la serata dedicata alle cover, Dargen salirà sul palco con Pupo e Fabrizio Bosso. Insieme eseguiranno “Su Di Noi”, reinterpretando il brano con nuove sonorità.

Questa collaborazione vuole creare una contaminazione inattesa. L’incontro tra voci e strumenti promette una lettura originale del brano scelto.

Cosa aspettarsi dal progetto multimediale

Il percorso ideato dall’artista intreccia musica, racconto e immagine. Chi seguirà il progetto troverà:

Nuove tracce che esplorano la contemporaneità. Un cortometraggio per contestualizzare il singolo. Clip brevi pronte per il web e i social.

La dimensione visiva serve a potenziare la musica. Le uscite sono pensate per dialogare con un pubblico attento alle trasformazioni digitali.

