Paramount in tribunale contro Warner Bros. Discovery per l’accordo con Netflix

La battaglia per il controllo di Warner Bros. Discovery si è accesa ulteriormente: Paramount Skydance ha avviato un’azione legale per ottenere dettagli che, a suo avviso, sono essenziali per giudicare l’offerta concorrente di Netflix. La mossa rilancia tensioni già forti tra i grandi gruppi dell’intrattenimento e complica una trattativa che promette di rimodellare l’assetto dei media globali.

Perché Paramount ha citato in giudizio Warner Bros. Discovery

Paramount Skydance ha depositato una causa mirata a costringere Warner Bros. Discovery a rivelare la valutazione attribuita a Discovery Global nell’ambito dell’intesa con Netflix.

Nel dettaglio Paramount chiede la divulgazione di:

la stima complessiva del valore della transazione;

quanta parte del debito sarà trasferita a Discovery Global ;

; i calcoli che portano alla valutazione per azione.

Secondo l’analisi presentata da Paramount, la transazione con Netflix corrisponderebbe a 27,42 dollari per azione. Sempre per Paramount, le azioni di Discovery Global non avrebbero valore nell’accordo proposto da Netflix.

La risposta pubblica di Warner Bros. Discovery e la polemica

Warner Bros. Discovery ha replicato con una dichiarazione dura. L’azienda accusa Paramount di tentare di distrarre il mercato invece di migliorare la propria offerta.

WBD sottolinea che il consiglio di amministrazione ha valutato tutte le proposte e ha trovato l’accordo con Netflix superiore rispetto alle offerte presentate da Paramount Skydance.

WBD rimarca che l’azienda ha creato valore record per gli azionisti e respinge la causa come priva di merito, secondo il suo comunicato.

La cronologia della guerra di offerte

Come è iniziato lo scontro

Nell’agosto 2025 Skydance Media ha completato l’acquisizione di Paramount Global. Da quel momento David Ellison ha avviato una serie di proposte per acquisire Warner Bros. Discovery.

Il consiglio di WBD ha rifiutato otto offerte provenienti da Paramount. Al contempo, sono arrivate proposte anche da Comcast e da Netflix.

La decisione finale del consiglio

Dopo aver confrontato le offerte disponibili, il consiglio di amministrazione di WBD ha scelto di accettare la proposta di Netflix.

Prezzo offerto da Netflix: 27,75 dollari per azione , in contanti e azioni.

, in contanti e azioni. Oggetto della vendita: attività cinematografiche e televisive di Warner Bros., HBO, HBO Max e il ramo videogiochi.

Tempistica: la cessione avverrà dopo lo spin-off di Discovery Global, atteso nel terzo trimestre del 2026.

Che cosa comprende il pacchetto venduto a Netflix

La transazione si estende oltre i soli film e serie. Nel pacchetto entrano network e servizi tradizionali e digitali.

CNN

TBS

HGTV

Food Network

Discovery+

Questi asset completi creeranno per Netflix un portafoglio con contenuti lineari e streaming di grande portata.

Questioni legali e finanziarie in evidenza

Il nodo centrale della disputa è la trasparenza sul valore economico reale dell’intesa Netflix-WBD.

Paramount sostiene che senza conoscere la quota di debito assegnata a Discovery Global non sia possibile valutare correttamente il confronto tra le offerte.

WBD invece afferma che il proprio consiglio ha esaminato tutte le opzioni e che l’accordo con Netflix rappresenta la soluzione migliore per gli azionisti.

