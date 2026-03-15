Film marzo 2026: i titoli da non perdere

Marzo arriva con un calendario cinematografico fitto e variegato. Tra horror inquietanti, biopic musicali, commedie italiane e titoli premiati ai festival, il mese promette uscite capaci di parlare a pubblici diversi. Scorri questa guida per scoprire le novità in sala e in streaming, i registi da tenere d’occhio e i film già segnati dai festival.

Prime uscite del 5 marzo: commedie, drammi e ritratti

Un bel giorno — regia di Fabio De Luigi (al cinema dal 5 marzo)

Fabio De Luigi interpreta un padre che ha sacrificato tutto per la famiglia. Una nuova storia sentimentale mette in crisi il suo equilibrio. Tra risate e colpi di scena, emergono segreti che cambieranno rapporti e scelte.

Brides – Giovani spose — Nadia Fall (dal 5 marzo)

Dal Sundance arriva il film d’esordio di Nadia Fall. Due adolescenti nate in Gran Bretagna partono per la Siria. Il film indaga le ragioni di una scelta controversa e la complessità dell’identità religiosa.

EPiC: Elvis Presley in Concert — Baz Luhrmann (dal 5 marzo)

Luhrmann recupera pellicole d’archivio restaurate per ricostruire l’energia dei concerti di Elvis. Non un biopic tradizionale, ma un’esperienza live rimessa a nuovo per il grande schermo.

La lezione — Stefano Mordini (dal 5 marzo)

Legal drama con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis. Una giovane avvocatessa affronta accuse, ritorni del passato e tensioni personali. Gioco di ruolo tra verità, memoria e rivalsa.

La mattina scrivo — Valérie Donzelli (dal 5 marzo)

La regista francese racconta il tentativo di un fotografo di cambiare vita, tuffandosi nella scrittura. Ritratto intimo, premiato a Venezia per la sceneggiatura.

Nouvelle Vague — Richard Linklater (dal 5 marzo)

Un film sul making of di Fino all’ultimo respiro, visto dalla cinepresa di Linklater. Omaggio meta-cinematografico alla stagione che ha rivoluzionato il cinema europeo.

Se solo potessi ti prenderei a calci — Mary Bronstein (dal 5 marzo)

Rose Byrne interpreta una donna al limite. Il film, passato da Sundance e Berlinale, mescola umorismo nero e inquietudine domestica. La protagonista è in lizza per gli Oscar.

La Sposa! — Maggie Gyllenhaal (dal 5 marzo)

Rilettura iconoclasta di Frankenstein ambientata negli anni Trenta a Chicago. Christian Bale e Jessie Buckley in un racconto tra amore, follia e conseguenze impreviste.

Thriller e visioni oscure: dal 6 al 12 marzo

Good Boy — Jan Komasa (al cinema dal 6 marzo)

Un thriller che mischia rapimento e intenzioni rieducative. Jan Komasa esplora la trasformazione di un giovane delinquente in un “bravo ragazzo”. Cast internazionale e tono teso.

Ghost Elephants — Werner Herzog (su Disney+ dall’8 marzo)

Herzog segue lo studio scientifico su una mandria di elefanti “fantasma”. Tra esplorazione naturalistica e mito, il documentario accompagna una ricerca affascinante in Angola.

Arco – Un’amicizia per salvare il futuro — Ugo Bienvenu (dal 12 marzo)

Film d’animazione candidato all’Oscar. Un ragazzino proveniente dal futuro cade nel presente e stringe un’amicizia che unisce tempo e avventura. Produce Natalie Portman.

Il bene comune — Rocco Papaleo (dal 12 marzo)

Una gita sul Pollino mette insieme una guida, detenute e un’attrice in crisi. Tra confronti e natura aspra, il film parla di riscatto e umanità condivisa.

L’isola dei ricordi — Fatih Akin (dal 12 marzo)

Ambientato dopo la Seconda guerra mondiale su un’isola tedesca. Un ragazzo affronta una crescita forzata tra perdita e sopravvivenza collettiva.

Keeper – L’eletta — Oz Perkins (dal 12 marzo)

Nuovo horror di Osgood Perkins ambientato in una baita isolata. Presenze inquietanti e tensione crescente promettono un’esperienza disturbante per gli amanti del genere.

Il testamento di Ann Lee — Mona Fastvold (dal 12 marzo)

Ritratto speculativo di Ann Lee, leader religiosa del XVIII secolo. Amanda Seyfried guida un film che esplora devozione, movimento collettivo e il viaggio verso il Nuovo Mondo.

Eventi speciali, concerti e documentari in sala

It’s Never Over: Jeff Buckley (Amy Berg) — ritratto dettagliato di una carriera breve ma intensa. In sala 16–18 marzo.

(Amy Berg) — ritratto dettagliato di una carriera breve ma intensa. In sala 16–18 marzo. Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour (James Cameron, Billie Eilish) — documentario in 3D del tour, dal 19 marzo.

(James Cameron, Billie Eilish) — documentario in 3D del tour, dal 19 marzo. EPiC: Elvis Presley in Concert — materiale d’archivio restaurato per rivivere i concerti del Re.

Settimana centrale di marzo: grandi produzioni e revival

Notte prima degli esami 3.0 — Tommaso Renzoni (dal 19 marzo)

Vent’anni dopo l’originale, torna la commedia scolastica italiana. Sabrina Ferilli guida un cast che affronta nostalgia e nuove generazioni.

Gli occhi degli altri — Andrea De Sica (dal 19 marzo)

Thriller ispirato a fatti di cronaca degli anni Sessanta. Jasmine Trinca protagonista in un’isola che nasconde passioni e segreti fatali.

L’ultima missione – Project Hail Mary — Phil Lord e Christopher Miller (dal 19 marzo)

Adattamento di Andy Weir con Ryan Gosling. Un astronauta si ritrova su una navicella senza memoria e scopre di non essere solo nello spazio.

La torta del Presidente — Hasan Hadi (dal 19 marzo)

Opera irachena vincitrice della Caméra d’Or a Cannes. Un ragazzino parte per Baghdad a preparare una torta per il compleanno di Saddam. Racconto intimo e universale.

Serie, streaming e titoli da non perdere

Peaky Blinders: The Immortal Man — Tom Harper (su Netflix dal 20 marzo)

Thomas Shelby ritorna in un capitolo ambientato nel 1940. Cast ampliato e atmosfere oscure per la saga creata da Steven Knight.

Ghost Elephants — Werner Herzog (su Disney+ dall’8 marzo)

Disponibile in streaming, il documentario fonde scienza e mito nella ricerca di creature leggendarie.

Gran finale: uscite dal 26 marzo e film d’autore

Dog Stars – Guidati dalle stelle — Ridley Scott (dal 26 marzo)

Post-apocalisse con Jacob Elordi. Un pilota e il suo cane viaggiano per salvare ciò che resta dell’umanità. Azione e sopravvivenza in un mondo oscuro.

The History of Sound – Sulle note di un amore — Oliver Hermanus (dal 26 marzo)

Paul Mescal e Josh O’Connor in un film sul folk e sull’amore tra musicisti. Acclamato a Cannes, è un viaggio tra passione, memoria e ricerca culturale.

Mio fratello è un vichingo – The Last Viking — Anders Thomas Jensen (dal 26 marzo)

Commedia nordica con Mads Mikkelsen e Nikolaj Lie Kaas. Due fratelli, un furto e una missione per recuperare la memoria perduta.

Ti uccideranno — Kirill Sokolov (dal 26 marzo)

Thriller-horror con Zazie Beetz. Una domestica indaga su sparizioni in un grattacielo e si trova al centro di un pericolo rituale.

Titoli premiati e acclamati dai festival

La torta del Presidente — Caméra d’Or a Cannes.

— Caméra d’Or a Cannes. The History of Sound — accolto con applausi al festival di Cannes 2025.

— accolto con applausi al festival di Cannes 2025. Se solo potessi ti prenderei a calci — presente a Sundance e Berlinale; Rose Byrne in corsa per gli Oscar.

Raccomandazioni rapide: cosa vedere questo mese

Per gli amanti del brivido: Keeper – L’eletta e Ti uccideranno .

e . Per chi segue la musica: EPiC: Elvis , It’s Never Over: Jeff Buckley , Billie Eilish – The Tour .

, , . Per i cinefili d’autore: The History of Sound , Nouvelle Vague , Ghost Elephants .

, , . Per un’uscita leggera italiana: Un bel giorno e Notte prima degli esami 3.0.

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