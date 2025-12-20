Newsletter

Scary Movie 6: Marlon Wayans svela i film presi in giro nel reboot

Aggiornato il :

|

Di : Martina Fabbri

Scary Movie 6: Marlon Wayans svela quali film prenderà in giro il reboot
Scary Movie torna sul grande schermo con un reboot che promette risate, citazioni e nuove prese in giro dei film horror più discussi. Marlon Wayans anticipa alcuni dei titoli nel mirino, tra classici iconici e successi recenti, e conferma che l’intento è divertire il pubblico senza risparmiarsi sulle battute.

Cosa sappiamo finora su Scary Movie 6 e il suo tono satirico

Il nuovo capitolo si presenta come un reboot firmato dagli stessi creatori che hanno lanciato la saga. Dopo anni di assenza, gli Wayans tornano in gioco per rinnovare la formula comica.

  • Marlon Wayans è coinvolto come autore e produttore.

  • Lo script vede la collaborazione di Rick Alvarez insieme alla famiglia Wayans.

  • La produzione punta a mischiare riferimenti pop e comicità fisica, per restare fedele allo spirito della serie.

I film che saranno parodiati: mix tra cult e horror contemporanei

Durante un’intervista, Marlon Wayans ha elencato alcuni titoli che ispireranno le gag. La lista unisce grandi classici e pellicole recenti, offrendo materiale per molte gag visive.

Alcuni esempi citati

  • Scappa – Get Out, il thriller sociale di Jordan Peele.

  • I peccatori, citato tra i riferimenti moderni.

  • Heretic e Longlegs, menzionati come fonte d’ispirazione.

  • Classici dell’horror: Scream, So cosa hai fatto, L’esorcista.

  • Altri cult presi in giro dalla saga: Shining, Il sesto senso, The Blair Witch Project, The Ring.

Perché gli spettatori continuano a seguire la saga

Da oltre vent’anni la serie si basa su due elementi semplici e efficaci: imitazione e tempo comico. Questo mix continua a conquistare nuove generazioni.

  • Riferimenti ai film popolari del momento.

  • Umorismo che alterna satira pop e gag fisiche.

  • Cast riconoscibile che torna a interpretare personaggi familiari.

Il ritorno del cast e i numeri che hanno segnato il franchise

Al centro del progetto ci sono volti noti che hanno contribuito al successo delle prime pellicole. La presenza di star storiche dà continuità alla saga.

  • Anna Faris e Regina Hall torneranno nei panni di protagoniste iconiche.

  • Gli Wayans non solo producono ma partecipano attivamente alla scrittura.

  • Il primo Scary Movie, uscito nel 2000, aveva incassato circa 42 milioni di dollari al debutto negli USA.

  • Il totale mondiale del franchise ha superato i 200 milioni di dollari.

Tempistiche, distribuzione e cosa aspettarsi in sala

La produzione ha già fissato una finestra di uscita e punta a un rilancio internazionale del brand. Lo stile rimarrà fedele alla commedia demenziale di riferimento.

  • Data prevista per l’uscita americana: 12 giugno 2026.

  • Strategia promozionale mirata a coinvolgere fan storici e nuovi spettatori.

  • Improbabili cameo e omaggi ai film originali per sorprendere il pubblico.

