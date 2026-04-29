Anne Hathaway punta al Grammy con 'Burial', brano scritto per il film Mother Mary?

Anne Hathaway torna sotto i riflettori anche come voce: il primo singolo tratto dalla colonna sonora di Mother Mary, intitolato Burial, anticipa il tono oscuro e intimo del film scritto e diretto da David Lowery.

Burial: il singolo che introduce la colonna sonora

Il brano Burial è il primo assaggio della colonna sonora e mette subito in evidenza una produzione curata.

Anne Hathaway figura come co-autrice del pezzo.

Tra i collaboratori compaiono nomi noti: Charli XCX , George Daniel e il produttore Jack Antonoff .

, George Daniel e il produttore . La canzone mostra influenze pop contemporanee con sfumature drammatiche.

La storia al centro di Mother Mary

Nel lungometraggio, l’attrice interpreta una pop star la cui vita privata si intreccia con il ritorno di una vecchia amica.

La relazione con Sam, la stilista interpretata da Michaela Coel, riapre ferite e tensioni proprio mentre la protagonista si prepara a tornare sul palco.

Chi compone il cast principale e i ruoli chiave

Anne Hathaway – protagonista e coautrice del brano.

– protagonista e coautrice del brano. Michaela Coel – amica e stilista, ruolo centrale nella trama.

– amica e stilista, ruolo centrale nella trama. Hunter Schafer

Atheena Frizzell

Kaia Gerber

Jessica Brown Findlay

Alba Baptista

Isaura Barbé-Brown

Sian Clifford

FKA Twigs

Come si è preparata Anne Hathaway per il ruolo

Per immergersi nel personaggio, Hathaway ha svolto un intenso percorso di allenamento.

Sessioni di canto e danza prolungate.

Adattamento a uno stile musicale non predefinito.

Disponibilità a trasformare il proprio corpo artistico secondo la visione del regista.

Secondo compagni di set, quel ruolo richiede una forte resistenza emotiva e fisica. La prova attoriale e vocale è stata definita impegnativa.

La colonna sonora: produttori e processo creativo

Alla produzione del singolo e della colonna sonora partecipano figure di rilievo del panorama musicale.

Collaborazioni principali

Jack Antonoff – produzione e arrangiamenti.

– produzione e arrangiamenti. Charli XCX – coautrice e contributi creativi.

– coautrice e contributi creativi. George Daniel – influenze ritmiche e testuali.

Il risultato è un suono che unisce pop moderno e atmosfere più cupe, pensato per accompagnare la tensione narrativa del film.

Prime reazioni e possibili riconoscimenti

Il rilascio del singolo e il primo trailer hanno acceso l’interesse degli spettatori e della stampa.

La performance vocale di Hathaway è al centro dei commenti.

Alcuni osservatori ipotizzano un possibile interesse da parte dei premi musicali.

La combinazione tra cinema e produzione musicale aumenta le aspettative.

Dove ascoltare Burial e come seguire il progetto

Il singolo è già disponibile sulle piattaforme digitali e accompagna la campagna promozionale del film.

Segnalazioni social e clip tratte dalla colonna sonora stanno circolando online, aumentando la curiosità intorno a Mother Mary e alla trasformazione artistica di Anne Hathaway.

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