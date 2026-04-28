Tom Cruise Digger proiezione test: protesi e accento del Sud rubano la scena

Un’immagine ufficiale di Digger mostra soltanto una sagoma e basta a scatenare curiosità: il nuovo film di Alejandro González Iñárritu, con Tom Cruise al centro, promette una commedia frenetica e clamorosa che già fa parlare dopo le proiezioni di prova a Los Angeles.

Prime informazioni sul film e data di uscita

La produzione è firmata Warner Bros. e la pellicola arriverà nelle sale a ottobre 2026. Il budget riportato si aggira intorno ai 125 milioni di dollari.

Regia: Alejandro González Iñárritu

Alejandro González Iñárritu Titolo: Digger

Digger Casa di produzione: Warner Bros.

Warner Bros. Data prevista: ottobre 2026

ottobre 2026 Budget stimato: circa 125 milioni di dollari

Il cast include nomi di peso, con Tom Cruise al centro e interpreti come Sandra Hüller, Jesse Plemons, John Goodman, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde e Emma D’Arcy.

Prime reazioni dalla proiezione test a Los Angeles

Le proiezioni di prova hanno fornito le prime impressioni pubbliche. Fonti presenti descrivono il film come una commedia dalle tinte catastrofiche, con momenti di grande frenesia e umorismo estremo.

La storia parte da una piattaforma petrolifera texana che provoca una grave fuoriuscita.

Da quel disastro nasce la folle convinzione del protagonista di dover salvare il mondo .

. Il percorso diventa una serie di situazioni caotiche, spesso esilaranti.

Secondo alcuni spettatori, la narrazione è volutamente esagerata e “più grande della vita”. Altri hanno trovato il film affascinante nonostante le eccessive trovate. I commenti evidenziano un mix di stupore e divertimento.

Voci contrastanti dal pubblico

Reazioni entusiaste: definito “fantastico” da alcuni partecipanti.

Critiche: pochi lo hanno trovato troppo eccessivo e caotico .

. Accordo generale sugli aspetti visivi e tecnici, definiti sbalorditivi.

La trasformazione di Tom Cruise e il ruolo del cast

La sorpresa più citata riguarda la metamorfosi di Tom Cruise. Fonti parlano di un trucco impressionante: naso finto, pancia pronunciata, capelli diradati e un accento del Sud marcato.

La performance di Cruise è descritta come volutamente sopra le righe, con richiami caricaturali che la rendono indimenticabile per molti spettatori.

Chi altro si distingue

John Goodman nei panni del Presidente: ruolo applauditissimo.

nei panni del Presidente: ruolo applauditissimo. Riz Ahmed e Jesse Plemons : valutati positivamente dal pubblico.

e : valutati positivamente dal pubblico. Apprezzamenti generali per l’intero ensemble.

Fotografia, regia e aspetti tecnici che emergono

Molti hanno sottolineato la regia di Iñárritu e le scelte visive, definite “creative e audaci”. Sul fronte tecnico, il lavoro del direttore della fotografia Emmanuel Lubezki riceve elogi unanimi.

Inquadrature dinamiche e coraggiose.

Sequenze visive che amplificano la portata comica e catastrofica.

Effetti pratici e trucco protesico molto curati.

Possibili premi e attenzione agli spoiler

Alcuni nomi, in particolare John Goodman e Tom Cruise, vengono già accostati alla stagione dei premi per le loro interpretazioni. C’è chi parla di performance da nomination.

Attenzione agli spoiler: chi ha visto il film segnala un colpo di scena che potrebbe sorprendere il pubblico.

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