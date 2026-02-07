One Piece 2: Netflix svela teaser con gli antagonisti di Baroque Works verso la Rotta Maggiore

Netflix ha svelato il primo assaggio della seconda stagione di One Piece e il nuovo trailer mette al centro i temibili membri di Baroque Works. Il teaser anticipa scontri, alleanze in bilico e nuove interpretazioni dei villain che sfideranno la ciurma di Monkey D. Luffy. La serie arriverà sulla piattaforma il 10 marzo.

Il trailer: prime immagini della saga verso la Rotta Maggiore

Il video promo offre scorci rapidi ma intensi: battaglie, ambientazioni esotiche e volti inediti. Il tono è quello di un’avventura più oscura e complessa rispetto alla prima stagione.

Sequenze di combattimento rivisitate per lo schermo live action.

Atmosfere che richiamano le isole e i pericoli della Rotta Maggiore .

. Introduzione visiva di Baroque Works e dei suoi agenti.

Il cast ampliato: nuovi antagonisti e volti già noti

Oltre ai ritorni attesi, lo show si arricchisce di attori scelti per dare corpo ai villain del manga. Tra conferme e new entry, la squadra appare più folta e pericolosa.

Protagonisti confermati della ciurma

Iñaki Godoy

Mackenyu

Taz Skylar

Emily Rudd

Jacob Romero

Nuove entrate: i membri di Baroque Works

Charithra Chandran – Miss Wednesday

– Miss Wednesday Lera Abova – Miss All-Sunday

– Miss All-Sunday David Dastmalchian – Mr. 3

– Mr. 3 Camrus Johnson – Mr. 5

– Mr. 5 Jazzara Jaslyn – Miss Valentine

– Miss Valentine Daniel Lasker – Mr. 9

– Mr. 9 Sophia Anne Caruso – Miss Goldenweek

Cosa aspettarsi da “Verso la Rotta Maggiore”: temi e sviluppi

La nuova stagione porta la ciurma su acque leggendarie. Il viaggio promette scenari mai visti e nemici che metteranno a dura prova le loro risorse.

Nuove isole e ambientazioni spettacolari.

Conflitti che mettono in discussione alleanze e lealtà.

Sfide che richiederanno coraggio e astuzia a Luffy e compagni.

Impatto globale: numeri e record della serie

Dopo il lancio del 2023, One Piece live action è diventata un fenomeno internazionale. La prima stagione ha dominato le classifiche e ha stabilito record per Netflix.

Presenza nella Top 10 globale per settimane consecutive.

Posizione numero uno in oltre 75 Paesi.

Prima produzione in lingua inglese di Netflix a debuttare al top in Giappone.

