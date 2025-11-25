Elisa: debutto a San Siro con concerto a basso impatto ambientale su Canale 5

Questa sera, giovedì 11 settembre, Canale 5 trasmette in prima serata Elisa – San Siro, il concerto che segna un capitolo importante nella carriera della cantautrice friulana. Lo show ha catturato l’attenzione non solo per la musica, ma anche per l’approccio concreto alla sostenibilità. La serata promette di raccontare tre decadi di canzoni e scelte artistiche attraverso uno spettacolo curato nei dettagli.

Il live allo Stadio: cosa vedremo e quando

La registrazione di Elisa allo Stadio San Siro arriva in televisione come evento di rilievo per la programmazione serale. Il montaggio televisivo conserva l’energia del palco e alcuni momenti più intimi della performance.

Il filo conduttore dello show è chiaro: un grande concerto con un forte messaggio ambientale. Chi guarda in tv ritroverà la scaletta che attraversa successi, rarità e nuove interpretazioni.

Un concerto a basso impatto: scelte green in prima fila

La tournée e lo spettacolo allo stadio sono stati pensati per ridurre l’impronta ecologica. L’artista ha curato ogni aspetto per abbinarvi sensibilità ambientale.

Scenografie realizzate con materiali riciclabili e riutilizzabili.

realizzate con materiali riciclabili e riutilizzabili. Energia fornita in larga parte da fonti rinnovabili.

fornita in larga parte da fonti rinnovabili. Azioni di comunicazione rivolte al pubblico per comportamenti più sostenibili.

Riduzione degli sprechi e attenzione alla logistica per limitare emissioni.

Il repertorio: dai primi successi a canzoni recenti

La setlist mette insieme pezzi che hanno segnato la carriera di Elisa. Non manca lo spazio per i brani che hanno costruito il suo rapporto con il pubblico.

Tra i titoli evocati nello show emergono Qualcosa Che Non (C’Era) e Ogni Istante, proposte in chiavi diverse rispetto all’originale. La scaletta è pensata per alternare momenti grandi e pause più raccolte.

Collaborazioni e ospiti nella carriera

Nel corso degli anni, Elisa ha condiviso il palco con artisti di primo piano. Questi incontri hanno spesso segnato tappe importanti del suo percorso.

Collaborazioni live e momenti insieme a Giorgia .

. Condivisioni artistiche con nomi come Cesare Cremonini .

. Incontri sul palco con figure della scena pop e rock, tra cui Jovanotti e Ligabue.

Gli speciali tv che l’hanno preceduta

La presenza televisiva di Elisa è già consolidata. Questo non è il primo speciale trasmesso in prima serata, ma aggiunge un nuovo capitolo alla sua storia mediatica.

3 ottobre 2017 – lo speciale dedicato ai vent’anni di carriera, tratto dagli show sold-out all’ Arena di Verona .

– lo speciale dedicato ai vent’anni di carriera, tratto dagli show sold-out all’ . 24 dicembre 2023 – Elisa Buon Natale Anche A Te , basato sui concerti “An Intimate Christmas” al Mediolanum Forum di Assago , con la partecipazione di Dardust .

– , basato sui concerti “An Intimate Christmas” al di , con la partecipazione di . Nel 2023 su Rai 2 è andato in onda anche Elisa with Dardust – An intimate night, registrato al Teatro Arcimboldi di Milano.

Perché questo spettacolo conta: musica e impegno

Lo show a San Siro non è solo un concerto estivo in grande scala. È un tentativo di coniugare intrattenimento e responsabilità ambientale. In questo senso, diventa un modello per eventi futuri.

Il format televisivo vuole restituire l’energia della serata e, allo stesso tempo, mettere in risalto le scelte sostenibili adottate dall’organizzazione e dall’artista.

Scaletta e dettagli pratici

La trasmissione propone l’intero spettacolo registrato allo stadio, con i brani principali e alcune sorprese tratte dal repertorio. Durante la messa in onda saranno visibili i momenti più celebrati del concerto.

Per chi desidera conoscere la scaletta completa, la programmazione di Canale 5 mostrerà l’intero setlist nel corso della serata televisiva.

