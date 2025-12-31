Sal Da Vinci live in piazza del Plebiscito: Stasera che sera! in onda su Canale 5

Napoli si prepara a una serata speciale: il 6 settembre 2025 Sal Da Vinci salirà per la prima volta sul palco di Piazza del Plebiscito con un grande evento dal titolo Stasera che sera! – Special Edition, che promette musica, danza e atmosfere da teatro a cielo aperto.

Il concerto che trasforma la piazza: data, formato e diretta TV

Lo show è pensato per essere un evento collettivo nel cuore della città. La data ufficiale è il 6 settembre 2025. L’appuntamento sarà trasmesso prossimamente su Canale 5.

Location: Piazza del Plebiscito , per la prima volta sede del concerto di Sal Da Vinci.

, per la prima volta sede del concerto di Sal Da Vinci. Formato: spettacolo in esterno, con elementi scenografici e musicali studiati per la piazza.

Broadcast: diretta televisiva prevista su Canale 5.

La squadra artistica e il progetto creativo

Lo spettacolo mescola musica, danza e immagini. Dietro l’evento c’è una squadra creativa guidata dallo stesso artista, insieme ad autori e registi che hanno curato il concept.

Chi firma lo show

Idea e scrittura: Sal Da Vinci , con la collaborazione di Ciro Villano e Sergio Rubino .

, con la collaborazione di e . Direzione orchestrale: il Maestro Adriano Pennino .

. Coreografie e corpo di ballo: a cura di Ilir Shaqiri.

Orchestra, corpo di ballo e scaletta

Sul palco è prevista una grande formazione orchestrale. L’intento è ripercorrere tappe importanti della carriera dell’artista, con arrangiamenti pensati appositamente per la piazza.

45 musicisti in formazione orchestrale diretti dal Maestro Adriano Pennino.

in formazione orchestrale diretti dal Maestro Adriano Pennino. Un corpo di ballo professionale guidato da Ilir Shaqiri.

Scaletta: brani classici e pezzi recenti che hanno rilanciato la carriera.

Il rilancio artistico: numeri e novità discografiche

La carriera di Sal Da Vinci ha superato i quarant’anni. Negli ultimi tempi ha ottenuto nuova visibilità grazie a un successo digitale.

Hit recente: Rossetto e caffè , che ha raggiunto oltre 120 milioni di stream .

, che ha raggiunto oltre . Nuovo accordo discografico con Warner Music Italy, che segna una fase di rinnovamento.

Contesto cittadino e iniziativa culturale

L’evento è inserito nel progetto Napoli Città della Musica. L’obiettivo è valorizzare spazi pubblici e promuovere la musica live nella città.

La piazza diventa un teatro a cielo aperto.

Progetto culturale che punta a creare occasioni di aggregazione.

Attese grandi emozioni e un pubblico vario.

Cosa aspettarsi dagli ospiti e dalla festa

Lo show non sarà solo un concerto solista. La formula prevede ospiti e momenti corali. L’evento è pensato per celebrare la carriera dell’artista e la scena musicale partenopea.

Ospiti musicali e possibili interventi teatrali.

Momenti coreografici con il corpo di ballo.

Brani rivisitati in chiave orchestrale e versioni speciali per la piazza.

