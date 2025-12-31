Sal Da Vinci live in piazza del Plebiscito: Stasera che sera! in onda su Canale 5

Napoli si prepara a una serata speciale: il 6 settembre 2025 Sal Da Vinci salirà per la prima volta sul palco di Piazza del Plebiscito con un grande evento dal titolo Stasera che sera! – Special Edition, che promette musica, danza e atmosfere da teatro a cielo aperto.
Il concerto che trasforma la piazza: data, formato e diretta TV
Lo show è pensato per essere un evento collettivo nel cuore della città. La data ufficiale è il 6 settembre 2025. L’appuntamento sarà trasmesso prossimamente su Canale 5.
- Location: Piazza del Plebiscito, per la prima volta sede del concerto di Sal Da Vinci.
- Formato: spettacolo in esterno, con elementi scenografici e musicali studiati per la piazza.
- Broadcast: diretta televisiva prevista su Canale 5.
La squadra artistica e il progetto creativo
Lo spettacolo mescola musica, danza e immagini. Dietro l’evento c’è una squadra creativa guidata dallo stesso artista, insieme ad autori e registi che hanno curato il concept.
Chi firma lo show
- Idea e scrittura: Sal Da Vinci, con la collaborazione di Ciro Villano e Sergio Rubino.
- Direzione orchestrale: il Maestro Adriano Pennino.
- Coreografie e corpo di ballo: a cura di Ilir Shaqiri.
Orchestra, corpo di ballo e scaletta
Sul palco è prevista una grande formazione orchestrale. L’intento è ripercorrere tappe importanti della carriera dell’artista, con arrangiamenti pensati appositamente per la piazza.
- 45 musicisti in formazione orchestrale diretti dal Maestro Adriano Pennino.
- Un corpo di ballo professionale guidato da Ilir Shaqiri.
- Scaletta: brani classici e pezzi recenti che hanno rilanciato la carriera.
Il rilancio artistico: numeri e novità discografiche
La carriera di Sal Da Vinci ha superato i quarant’anni. Negli ultimi tempi ha ottenuto nuova visibilità grazie a un successo digitale.
- Hit recente: Rossetto e caffè, che ha raggiunto oltre 120 milioni di stream.
- Nuovo accordo discografico con Warner Music Italy, che segna una fase di rinnovamento.
Contesto cittadino e iniziativa culturale
L’evento è inserito nel progetto Napoli Città della Musica. L’obiettivo è valorizzare spazi pubblici e promuovere la musica live nella città.
- La piazza diventa un teatro a cielo aperto.
- Progetto culturale che punta a creare occasioni di aggregazione.
- Attese grandi emozioni e un pubblico vario.
Cosa aspettarsi dagli ospiti e dalla festa
Lo show non sarà solo un concerto solista. La formula prevede ospiti e momenti corali. L’evento è pensato per celebrare la carriera dell’artista e la scena musicale partenopea.
- Ospiti musicali e possibili interventi teatrali.
- Momenti coreografici con il corpo di ballo.
- Brani rivisitati in chiave orchestrale e versioni speciali per la piazza.
