Newsletter

Connettersi

Sal Da Vinci live in piazza del Plebiscito: Stasera che sera! in onda su Canale 5

Aggiornato il :

|

Di : Enrico Valiani

Sal Da Vinci in Piazza del Plebiscito con “Stasera che sera! – Special Edition”: il live andrà in onda prossimamente su Canale 5
WhatsApp

Napoli si prepara a una serata speciale: il 6 settembre 2025 Sal Da Vinci salirà per la prima volta sul palco di Piazza del Plebiscito con un grande evento dal titolo Stasera che sera! – Special Edition, che promette musica, danza e atmosfere da teatro a cielo aperto.

Il concerto che trasforma la piazza: data, formato e diretta TV

Lo show è pensato per essere un evento collettivo nel cuore della città. La data ufficiale è il 6 settembre 2025. L’appuntamento sarà trasmesso prossimamente su Canale 5.

  • Location: Piazza del Plebiscito, per la prima volta sede del concerto di Sal Da Vinci.

  • Formato: spettacolo in esterno, con elementi scenografici e musicali studiati per la piazza.

  • Broadcast: diretta televisiva prevista su Canale 5.

La squadra artistica e il progetto creativo

Lo spettacolo mescola musica, danza e immagini. Dietro l’evento c’è una squadra creativa guidata dallo stesso artista, insieme ad autori e registi che hanno curato il concept.

Chi firma lo show

  • Idea e scrittura: Sal Da Vinci, con la collaborazione di Ciro Villano e Sergio Rubino.

  • Direzione orchestrale: il Maestro Adriano Pennino.

  • Coreografie e corpo di ballo: a cura di Ilir Shaqiri.

Orchestra, corpo di ballo e scaletta

Sul palco è prevista una grande formazione orchestrale. L’intento è ripercorrere tappe importanti della carriera dell’artista, con arrangiamenti pensati appositamente per la piazza.

  • 45 musicisti in formazione orchestrale diretti dal Maestro Adriano Pennino.

  • Un corpo di ballo professionale guidato da Ilir Shaqiri.

  • Scaletta: brani classici e pezzi recenti che hanno rilanciato la carriera.

Il rilancio artistico: numeri e novità discografiche

La carriera di Sal Da Vinci ha superato i quarant’anni. Negli ultimi tempi ha ottenuto nuova visibilità grazie a un successo digitale.

  • Hit recente: Rossetto e caffè, che ha raggiunto oltre 120 milioni di stream.

  • Nuovo accordo discografico con Warner Music Italy, che segna una fase di rinnovamento.

Contesto cittadino e iniziativa culturale

L’evento è inserito nel progetto Napoli Città della Musica. L’obiettivo è valorizzare spazi pubblici e promuovere la musica live nella città.

  • La piazza diventa un teatro a cielo aperto.

  • Progetto culturale che punta a creare occasioni di aggregazione.

  • Attese grandi emozioni e un pubblico vario.

Cosa aspettarsi dagli ospiti e dalla festa

Lo show non sarà solo un concerto solista. La formula prevede ospiti e momenti corali. L’evento è pensato per celebrare la carriera dell’artista e la scena musicale partenopea.

  • Ospiti musicali e possibili interventi teatrali.

  • Momenti coreografici con il corpo di ballo.

  • Brani rivisitati in chiave orchestrale e versioni speciali per la piazza.

Articoli simili

Vota questo articolo
WhatsApp
Vedi anche  Album italiani in uscita 2026: lista aggiornata con date

Lascia un commento

Share to...
BlueskyBufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly