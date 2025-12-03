Dreame hypercar: primi render e prototipo al CES 2026

Dreame, nota al grande pubblico per i suoi robot aspirapolvere, sta sorprendendo il mercato con un’anticipazione che spinge il brand verso l’automotive. Un coupé a quattro porte dai tratti molto marcati è stato mostrato dal fondatore sui social, e la curiosità cresce: sarà un’auto o l’inizio di una nuova era per l’azienda cinese?

Dreame punta all’auto elettrica: il primo passo verso il mondo delle hypercar

La casa, famosa per i dispositivi per la pulizia intelligente, ha ufficializzato l’intenzione di sviluppare una hypercar elettrica. L’obiettivo va oltre la pura velocità. Dreame parla di una vettura posizionata nel segmento “ultra-luxury pure electric”, con ambizioni di diventare un marchio globale di smart luxury.

Yu Hao, il fondatore, ha condiviso immagini che anticipano la forma del prototipo. L’azienda definisce il progetto come l’inizio di una nuova frontiera che unisce elettronica di consumo e ingegneria automobilistica.

Linee e ispirazioni: Richiami alla Bugatti e dettagli distintivi

Elementi esterni più evidenti

Proporzioni da coupé a quattro porte con muso basso e fiancata larga.

Fari anteriore e griglia che ricordano modelli iconici del passato.

Una caratteristica spina centrale sul cofano e passaruota posteriori pronunciati.

Questi richiami hanno fatto scattare paragoni immediati con la Bugatti Chiron e la Veyron, soprattutto per la presenza di dettagli che evocano potenza e presenza scenica.

Tecnologia centrale: il motore digitale ad altissimi giri

La componente tecnologica su cui Dreame punta è già nota nei suoi prodotti per la casa. L’azienda vuole trasferire dall’elettronica di consumo al powertrain automobilistico le sue innovazioni.

La tecnologia chiave è un motore digitale capace di 200.000 giri al minuto. Questo componente è impiegato nei modelli top dei suoi aspirapolvere ed è al centro della sperimentazione per l’auto.

Adattamento del motore per applicazioni ad alta potenza.

Integrazione con sistemi di gestione della batteria e elettronica di controllo.

Ricerca su affidabilità e raffreddamento a regime elevato.

Organizzazione del progetto: team, fabbriche e partnership

Il piano produttivo e di sviluppo coinvolge professionalità provenienti da due mondi. Dreame mette insieme competenze automobilistiche e know‑how nell’elettronica di consumo.

Circa 1.000 specialisti lavorano al progetto.

lavorano al progetto. Valutazioni in corso per una sede produttiva a Berlino, vicino alla Gigafactory di Tesla.

Ricerca di accordi finanziari e partner strategici per la produzione e la distribuzione.

Tempistiche e presentazioni: quando vedere il prototipo e la produzione

L’azienda ha fissato una roadmap che, se rispettata, porterà la vettura sul mercato in pochi anni. Il calendario indica tappe precise per generare attenzione e validare il design.

CES 2026 a Las Vegas come palco per il primo modello fisico e per attirare investitori.

come palco per il primo modello fisico e per attirare investitori. Debutto commerciale previsto per il 2027, salvo modifiche di sviluppo.

Rimangono però molti dettagli tecnici ancora da definire, come la tipologia finale della catena cinematica e le prestazioni dichiarate.

Domande aperte e punti critici per il progetto Dreame

Non mancano gli interrogativi che gli osservatori del settore si pongono. La transizione dall’elettronica ai veicoli ad alte prestazioni è complessa.

Affidabilità del motore digitale su scala automobilistica.

Gestione termica e durata a regimi estremi.

Requisiti di sicurezza e omologazione nei mercati occidentali.

Posizionamento commerciale rispetto alle hypercar esistenti.

Perché il mercato osserva Dreame: opportunità e impatto

Se riuscisse nell’intento, Dreame porterebbe un nuovo modello di innovazione nel mondo dell’auto elettrica. La fusione tra elettronica di consumo e automotive potrebbe creare prodotti con alto contenuto tecnologico e appeal di lusso.

Il progetto mette sul tavolo anche una sfida per i produttori tradizionali: integrare competenze software e componentistica ad alta velocità con le esigenze della mobilità.

