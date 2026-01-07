Alessandra Amoroso io non sarei: dalle Terme di Caracalla alla prima serata su Canale 5

Questa sera, giovedì 4 settembre, Canale 5 trasmette in prima serata lo speciale del concerto registrato alle Terme di Caracalla. Si tratta di Live a Caracalla, Alessandra Amoroso – Io Non Sarei, un appuntamento che racconta il live dell’11 giugno inserito nel Fino A Qui Summer Tour 2025. La regia è di Cristiano D’Alisera e la serata promette ospiti e momenti intensi.

Cosa vedremo nello speciale su Canale 5

La messa in onda ripropone integralmente il concerto romano. Il palco di Caracalla ospita arrangiamenti, coreografie e le tracce del nuovo album.

Ospiti e duetti che arricchiscono lo show

La serata alterna la voce di Alessandra a diversi artisti. Ogni presenza crea nuovi momenti e nuove letture dei brani.

Serena Brancale — un incontro vocale e soul.

— un incontro vocale e soul. BigMama — coriste d’eccezione e armonie robuste.

— coriste d’eccezione e armonie robuste. Fiorella Mannoia — una leggenda della canzone italiana.

— una leggenda della canzone italiana. Annalisa — un duetto moderno e radiofonico.

— un duetto moderno e radiofonico. Gigi D’Alessio — contaminazioni tra pop e napoletanità.

— contaminazioni tra pop e napoletanità. Giorgio Panariello — ospite a tutto tondo, tra musica e spettacolo.

Il viaggio musicale: dagli esordi al nuovo album

Il concerto è pensato come un percorso. Partenze dalle prime hit, tappe nei successi contemporanei, arrivo sul materiale di Io Non Sarei. La scaletta collega passato e presente.

Struttura artistica dello show

Introduzione orchestrale e apertura con pezzi noti.

Sezione centrale dedicata ai brani recenti e al nuovo album.

Momenti di confronto con gli ospiti e reinterpretazioni live.

Finale costruito per sottolineare il lato più emotivo della cantante.

Tre precedenti prime serate: il rapporto con Canale 5

Quella di stasera non è la prima collaborazione tra Alessandra e la rete. Nel corso degli anni sono già andati in onda tre speciali in prima serata.

2012 — il premio legato alla vittoria nella categoria Big di Amici ha portato a un grande concerto all’Arena di Verona. La scelta fu di condividere il palco con Emma. 2014 — lo speciale Alessandra Amoroso in Amore Puro, registrato all’Arena di Verona il 19 maggio e trasmesso il 30 luglio. Ottenne uno share vicino al 12% e oltre due milioni di spettatori. 2022 — Tutto Accade A San Siro, un altro capitolo importante della carriera live della cantante.

Perché questo speciale interessa il pubblico ora

Il concerto recuperato in tv arriva in un momento in cui l’artista promuove nuovi brani. Riproporre il live avvicina il pubblico ai contenuti del tour e al disco.

Visibilità: la trasmissione porta la dimensione del live nelle case.

la trasmissione porta la dimensione del live nelle case. Fidelizzazione: i fan ritrovano l’esperienza del concerto anche senza biglietto.

i fan ritrovano l’esperienza del concerto anche senza biglietto. Promozione: è un’occasione per far conoscere le tracce di Io Non Sarei.

Cosa aspettarsi dalla scaletta e dai momenti clou

Lo speciale valorizza sia i successi che le nuove canzoni. Ci si può aspettare un mix di brani celebri e pezzi inediti del nuovo album.

Performance soliste intensamente cantate.

Duetti con gli ospiti, capaci di cambiare l’interpretazione dei brani.

Momenti orchestrali e arrangiamenti live pensati per le Terme di Caracalla.

Come seguire lo speciale e gli spunti da non perdere

Oltre alla visione in diretta su Canale 5, è probabile che frammenti e clip siano condivisi online sui canali social. Prestate attenzione a:

I passaggi con gli ospiti, dove emergono nuove versioni dei pezzi.

Le tracce tratte dal disco Io Non Sarei .

. Gli arrangiamenti pensati specificamente per la cornice storica delle Terme di Caracalla.

