Seltsam porta MammaRoma all’Alcazar il 21 maggio: Amico come va? sul palco per la prima volta

Seltsam torna in scena nella sua città con un live pensato come un abbraccio alla capitale: appuntamento il 21 maggio 2026 all’Alcazar Live per MammaRoma, il primo club show romano in cui il cantautore proporrà i suoi brani più amati e, per la prima volta dal vivo, il nuovo singolo uscito il 10 aprile.
Dettagli pratici: quando, dove e come prendere i biglietti
Il concerto si terrà all’Alcazar Live con inizio alle ore 21:00 del 21 maggio 2026. I biglietti saranno reperibili attraverso i canali ufficiali dell’artista e i rivenditori autorizzati. Consigliata la prenotazione anticipata, vista la natura intima della venue.
Scaletta e momenti chiave della serata
La serata è costruita come un percorso emotivo dentro Roma e i ricordi di Seltsam. La selezione dei brani punta sulle canzoni che hanno segnato il suo percorso.
- Vent’anni – un brano che parla di crescita e strade prese.
- Canteremo un ritornello – testo e melodia che restano nella testa.
- Scusa Mamma – il pezzo che lo ha fatto conoscere a un pubblico più vasto.
- I giardini di marzo – una sorpresa prevista in scaletta, interpretata con una sciarpa al collo.
“Amico come va?”: il nuovo singolo e il suo valore emotivo
Amico come va? è stato pubblicato il 10 aprile ed è pensato come una lettera a un amico di infanzia. Racconta di percorsi che si separano, di luoghi che cambiano e di un affetto che resta.
Musicalmente il brano unisce sonorità elettroniche a una scrittura schietta e intima. L’equilibrio tra produzione moderna e testo diretto è parte dell’identità artistica di Seltsam.
Il 21 maggio sarà la prima esecuzione live del singolo, un passaggio importante nel secondo capitolo del suo percorso artistico.
Perché “MammaRoma”: il legame con la città
Il titolo MammaRoma non è casuale. Per l’artista Roma rappresenta una casa affettiva e formativa. La serata vuole essere un atto d’amore verso la città che lo ha cresciuto.
Seltsam racconta che, senza la sua famiglia e senza Roma, la sua identità sarebbe diversa. Per questo motivo il progetto live mescola canzoni personali e riferimenti alla capitale.
Cosa aspettarsi dal palco
- Un set raccolto e intimo, adatto a venue come l’Alcazar Live.
- Una scaletta pensata come racconto, non solo come successione di brani.
- Momenti di sorpresa, tra cui una cover interpretata con forte valore affettivo.
- Un debutto live del nuovo singolo e la riproposizione dei pezzi che hanno segnato la sua carriera.
Informazioni pratiche per i fan
I biglietti sono disponibili sui canali ufficiali dell’artista. Per restare aggiornati su aperture di vendita e possibili cambi date, è consigliato seguire i profili social di Seltsam e le pagine dell’Alcazar Live.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.