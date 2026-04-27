Seltsam porta MammaRoma all’Alcazar il 21 maggio: Amico come va? sul palco per la prima volta

Seltsam torna in scena nella sua città con un live pensato come un abbraccio alla capitale: appuntamento il 21 maggio 2026 all’Alcazar Live per MammaRoma, il primo club show romano in cui il cantautore proporrà i suoi brani più amati e, per la prima volta dal vivo, il nuovo singolo uscito il 10 aprile.

Dettagli pratici: quando, dove e come prendere i biglietti

Il concerto si terrà all’Alcazar Live con inizio alle ore 21:00 del 21 maggio 2026. I biglietti saranno reperibili attraverso i canali ufficiali dell’artista e i rivenditori autorizzati. Consigliata la prenotazione anticipata, vista la natura intima della venue.

Scaletta e momenti chiave della serata

La serata è costruita come un percorso emotivo dentro Roma e i ricordi di Seltsam. La selezione dei brani punta sulle canzoni che hanno segnato il suo percorso.

Vent’anni – un brano che parla di crescita e strade prese.

– un brano che parla di crescita e strade prese. Canteremo un ritornello – testo e melodia che restano nella testa.

– testo e melodia che restano nella testa. Scusa Mamma – il pezzo che lo ha fatto conoscere a un pubblico più vasto.

– il pezzo che lo ha fatto conoscere a un pubblico più vasto. I giardini di marzo – una sorpresa prevista in scaletta, interpretata con una sciarpa al collo.

“Amico come va?”: il nuovo singolo e il suo valore emotivo

Amico come va? è stato pubblicato il 10 aprile ed è pensato come una lettera a un amico di infanzia. Racconta di percorsi che si separano, di luoghi che cambiano e di un affetto che resta.

Musicalmente il brano unisce sonorità elettroniche a una scrittura schietta e intima. L’equilibrio tra produzione moderna e testo diretto è parte dell’identità artistica di Seltsam.

Il 21 maggio sarà la prima esecuzione live del singolo, un passaggio importante nel secondo capitolo del suo percorso artistico.

Perché “MammaRoma”: il legame con la città

Il titolo MammaRoma non è casuale. Per l’artista Roma rappresenta una casa affettiva e formativa. La serata vuole essere un atto d’amore verso la città che lo ha cresciuto.

Seltsam racconta che, senza la sua famiglia e senza Roma, la sua identità sarebbe diversa. Per questo motivo il progetto live mescola canzoni personali e riferimenti alla capitale.

Cosa aspettarsi dal palco

Un set raccolto e intimo, adatto a venue come l’Alcazar Live.

Una scaletta pensata come racconto, non solo come successione di brani.

Momenti di sorpresa, tra cui una cover interpretata con forte valore affettivo.

Un debutto live del nuovo singolo e la riproposizione dei pezzi che hanno segnato la sua carriera.

Informazioni pratiche per i fan

I biglietti sono disponibili sui canali ufficiali dell’artista. Per restare aggiornati su aperture di vendita e possibili cambi date, è consigliato seguire i profili social di Seltsam e le pagine dell’Alcazar Live.

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