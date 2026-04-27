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Seltsam porta MammaRoma all’Alcazar il 21 maggio: Amico come va? sul palco per la prima volta

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Di : Enrico Valiani

Seltsam porta “MammaRoma” all’Alcazar il 21 maggio: primo live club con “Amico come va?” per la prima volta sul palco
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Seltsam torna in scena nella sua città con un live pensato come un abbraccio alla capitale: appuntamento il 21 maggio 2026 all’Alcazar Live per MammaRoma, il primo club show romano in cui il cantautore proporrà i suoi brani più amati e, per la prima volta dal vivo, il nuovo singolo uscito il 10 aprile.

Dettagli pratici: quando, dove e come prendere i biglietti

Il concerto si terrà all’Alcazar Live con inizio alle ore 21:00 del 21 maggio 2026. I biglietti saranno reperibili attraverso i canali ufficiali dell’artista e i rivenditori autorizzati. Consigliata la prenotazione anticipata, vista la natura intima della venue.

Scaletta e momenti chiave della serata

La serata è costruita come un percorso emotivo dentro Roma e i ricordi di Seltsam. La selezione dei brani punta sulle canzoni che hanno segnato il suo percorso.

  • Vent’anni – un brano che parla di crescita e strade prese.

  • Canteremo un ritornello – testo e melodia che restano nella testa.

  • Scusa Mamma – il pezzo che lo ha fatto conoscere a un pubblico più vasto.

  • I giardini di marzo – una sorpresa prevista in scaletta, interpretata con una sciarpa al collo.

“Amico come va?”: il nuovo singolo e il suo valore emotivo

Amico come va? è stato pubblicato il 10 aprile ed è pensato come una lettera a un amico di infanzia. Racconta di percorsi che si separano, di luoghi che cambiano e di un affetto che resta.

Musicalmente il brano unisce sonorità elettroniche a una scrittura schietta e intima. L’equilibrio tra produzione moderna e testo diretto è parte dell’identità artistica di Seltsam.

Il 21 maggio sarà la prima esecuzione live del singolo, un passaggio importante nel secondo capitolo del suo percorso artistico.

Perché “MammaRoma”: il legame con la città

Il titolo MammaRoma non è casuale. Per l’artista Roma rappresenta una casa affettiva e formativa. La serata vuole essere un atto d’amore verso la città che lo ha cresciuto.

Seltsam racconta che, senza la sua famiglia e senza Roma, la sua identità sarebbe diversa. Per questo motivo il progetto live mescola canzoni personali e riferimenti alla capitale.

Cosa aspettarsi dal palco

  • Un set raccolto e intimo, adatto a venue come l’Alcazar Live.

  • Una scaletta pensata come racconto, non solo come successione di brani.

  • Momenti di sorpresa, tra cui una cover interpretata con forte valore affettivo.

  • Un debutto live del nuovo singolo e la riproposizione dei pezzi che hanno segnato la sua carriera.

Informazioni pratiche per i fan

I biglietti sono disponibili sui canali ufficiali dell’artista. Per restare aggiornati su aperture di vendita e possibili cambi date, è consigliato seguire i profili social di Seltsam e le pagine dell’Alcazar Live.

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