Dellai, Nonostante tutto: l’album della resistenza e la risalita dal buio

I fratelli Dellai tornano sotto i riflettori con Nonostante tutto, un disco che arriva il 9 gennaio 2026 per Sangita Records e distribuito da ADA Music Italy. Il nuovo album si presenta come un ritratto intimo e diretto, dove la parola torna a essere il centro pulsante delle canzoni.

Un album-manifesto: temi, voce e paesaggi emotivi

Il lavoro dei Dellai esplora una tensione tra abisso e risalita. Le tracce ritraggono giorni di solitudine dolorosa e momenti di ritrovata forza.

La scrittura rimane al centro del progetto, con testi che scavano nella quotidianità e nelle trasformazioni personali. L’alternanza tra brani immediati e pezzi più ruvidi costruisce un racconto coerente.

Le tappe della carriera e il riconoscimento istituzionale

Originari di Cattolica, i due fratelli hanno mantenuto un forte legame artistico anche vivendo tra Milano e Ferrara. Il pubblico li ha scoperti su scala più ampia nel 2021.

Sanremo 2021 : partecipazione nella sezione Nuove Proposte con il brano “Io sono Luca”.

: partecipazione nella sezione Nuove Proposte con il brano “Io sono Luca”. Contributo SIAE “PER CHI CREA” : recente vincita del bando sostenuto dal MiC .

: recente vincita del bando sostenuto dal . Un percorso che fonde canzone d’autore e linguaggi pop contemporanei.

I singoli che hanno anticipato il disco

La pubblicazione dell’album è anticipata da più uscite che ne delineano i diversi registri sonori.

Sudamericana — un brano che apre a atmosfere narrative e melodiche.

— un brano che apre a atmosfere narrative e melodiche. Una canzone d’amore — pubblicata a luglio 2025, mostra il lato più accessibile della band.

— pubblicata a luglio 2025, mostra il lato più accessibile della band. Amore Goodbye — singolo uscito a fine novembre, dal tono più ruvido e diretto.

La traccia centrale: “Nonostante tutto” come manifesto

La title track mette in luce la cifra emotiva del disco. Non è una canzone d’amore convenzionale.

Parla di abbandono, di una solitudine che brucia e di come quella ferita si trasformi in spinta. Nonostante tutto è una presa di posizione: vulnerabilità e resistenza convivono nello stesso fotogramma.

Perché questa canzone è il fulcro

Rovescia le certezze, mostrando la fragilità senza edulcorarla.

Trasforma la rabbia in energia creativa.

Funziona da bussola per il resto delle tracce.

Produzione tecnica e squadra creativa

Il suono dell’album nasce da una squadra consolidata. La produzione è affidata a Vincenzo Leone.

Testi: Matteo Dellai .

. Mix: Michele Bellagamba .

. Mastering: Alessandro Ciuffetti.

Questa squadra ha modellato un equilibrio tra calore artigianale e chiarezza sonora, valorizzando la scrittura e le performance vocali.

