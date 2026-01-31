Dellai, Nonostante tutto: l’album della resistenza e la risalita dal buio

I fratelli Dellai tornano sotto i riflettori con Nonostante tutto, un disco che arriva il 9 gennaio 2026 per Sangita Records e distribuito da ADA Music Italy. Il nuovo album si presenta come un ritratto intimo e diretto, dove la parola torna a essere il centro pulsante delle canzoni.
Un album-manifesto: temi, voce e paesaggi emotivi
Il lavoro dei Dellai esplora una tensione tra abisso e risalita. Le tracce ritraggono giorni di solitudine dolorosa e momenti di ritrovata forza.
La scrittura rimane al centro del progetto, con testi che scavano nella quotidianità e nelle trasformazioni personali. L’alternanza tra brani immediati e pezzi più ruvidi costruisce un racconto coerente.
Le tappe della carriera e il riconoscimento istituzionale
Originari di Cattolica, i due fratelli hanno mantenuto un forte legame artistico anche vivendo tra Milano e Ferrara. Il pubblico li ha scoperti su scala più ampia nel 2021.
- Sanremo 2021: partecipazione nella sezione Nuove Proposte con il brano “Io sono Luca”.
- Contributo SIAE “PER CHI CREA”: recente vincita del bando sostenuto dal MiC.
- Un percorso che fonde canzone d’autore e linguaggi pop contemporanei.
I singoli che hanno anticipato il disco
La pubblicazione dell’album è anticipata da più uscite che ne delineano i diversi registri sonori.
- Sudamericana — un brano che apre a atmosfere narrative e melodiche.
- Una canzone d’amore — pubblicata a luglio 2025, mostra il lato più accessibile della band.
- Amore Goodbye — singolo uscito a fine novembre, dal tono più ruvido e diretto.
La traccia centrale: “Nonostante tutto” come manifesto
La title track mette in luce la cifra emotiva del disco. Non è una canzone d’amore convenzionale.
Parla di abbandono, di una solitudine che brucia e di come quella ferita si trasformi in spinta. Nonostante tutto è una presa di posizione: vulnerabilità e resistenza convivono nello stesso fotogramma.
Perché questa canzone è il fulcro
- Rovescia le certezze, mostrando la fragilità senza edulcorarla.
- Trasforma la rabbia in energia creativa.
- Funziona da bussola per il resto delle tracce.
Produzione tecnica e squadra creativa
Il suono dell’album nasce da una squadra consolidata. La produzione è affidata a Vincenzo Leone.
- Testi: Matteo Dellai.
- Mix: Michele Bellagamba.
- Mastering: Alessandro Ciuffetti.
Questa squadra ha modellato un equilibrio tra calore artigianale e chiarezza sonora, valorizzando la scrittura e le performance vocali.
Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.