Santamarea, album d’esordio anime storte in arrivo

Aggiornato il :

|

Di : Enrico Valiani

I Santamarea si preparano a segnare una nuova tappa della loro storia artistica con il debutto discografico. L’album si chiama Anime storte e promette di mettere a fuoco il loro mondo sonoro, tra energia ritmica e testi che puntano al cuore.

Data di uscita, etichetta e formati: cosa sapere

Il disco uscirà il 30 gennaio 2026 sotto l’etichetta Numero Uno/Sony Music Italy. È già disponibile in pre-order e sarà pubblicato sia in digitale che in formato fisico.

Line-up della band e timbrica musicale

I Santamarea sono quattro elementi che miscelano affinità familiari e scelte artistiche condivise. La formazione include:

  • Stella Gelardi

  • Francesco Gelardi

  • Michele Gelardi

  • Noemi Orlando (sorella d’elezione)

Il loro suono si caratterizza per:

  • grancasse potenti

  • chitarre elettriche incisive

  • sintetizzatori atmosferici

  • cori serrati e voci che raccontano

L’orizzonte sonoro guarda alle band alternative di Regno Unito e Stati Uniti, con un’attitudine che alterna impatto e cura melodica.

Singoli pubblicati e riconoscimenti ottenuti

Il brano che dà il titolo all’album ha segnato un momento chiave per il gruppo. Alla 34ª edizione di Musicultura i Santamarea si sono aggiudicati il primo posto.

  • Premio della critica

  • Miglior testo

  • Miglior progetto discografico

Oltre al singolo omonimo, la band ha pubblicato:

  • Acqua Bagnami

  • Splendere

  • Con gli occhi di una lepre — entrato nella Top100 della classifica radiofonica

Temi, scrittura e dimensione narrativa

Nel nuovo album i testi puntano a un equilibrio tra introspezione e immagini forti. Le canzoni cercano di trasformare suggestioni personali in racconti accessibili.

La band dimostra una cura narrativa che evita il banale. Ogni brano è pensato come un frammento di un racconto più ampio.

Immagine e artwork: la copertina e il simbolismo

La copertina è firmata da Manuela Di Pisa. Al centro dell’immagine figura Daphne, metafora della metamorfosi.

La scelta visiva rafforza il filo tematico di trasformazione, elemento ricorrente nelle tracce e nel concept dell’album.

Il prossimo passo: dal disco al palco

Dopo l’uscita di Anime storte, i Santamarea intraprenderanno il loro primo tour. Sarà la prima occasione per portare dal vivo la potenza dei brani e l’intensità dei testi.

