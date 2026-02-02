Santamarea, album d’esordio anime storte in arrivo

I Santamarea si preparano a segnare una nuova tappa della loro storia artistica con il debutto discografico. L’album si chiama Anime storte e promette di mettere a fuoco il loro mondo sonoro, tra energia ritmica e testi che puntano al cuore.
Data di uscita, etichetta e formati: cosa sapere
Il disco uscirà il 30 gennaio 2026 sotto l’etichetta Numero Uno/Sony Music Italy. È già disponibile in pre-order e sarà pubblicato sia in digitale che in formato fisico.
Line-up della band e timbrica musicale
I Santamarea sono quattro elementi che miscelano affinità familiari e scelte artistiche condivise. La formazione include:
- Stella Gelardi
- Francesco Gelardi
- Michele Gelardi
- Noemi Orlando (sorella d’elezione)
Il loro suono si caratterizza per:
- grancasse potenti
- chitarre elettriche incisive
- sintetizzatori atmosferici
- cori serrati e voci che raccontano
L’orizzonte sonoro guarda alle band alternative di Regno Unito e Stati Uniti, con un’attitudine che alterna impatto e cura melodica.
Singoli pubblicati e riconoscimenti ottenuti
Il brano che dà il titolo all’album ha segnato un momento chiave per il gruppo. Alla 34ª edizione di Musicultura i Santamarea si sono aggiudicati il primo posto.
- Premio della critica
- Miglior testo
- Miglior progetto discografico
Oltre al singolo omonimo, la band ha pubblicato:
- Acqua Bagnami
- Splendere
- Con gli occhi di una lepre — entrato nella Top100 della classifica radiofonica
Temi, scrittura e dimensione narrativa
Nel nuovo album i testi puntano a un equilibrio tra introspezione e immagini forti. Le canzoni cercano di trasformare suggestioni personali in racconti accessibili.
La band dimostra una cura narrativa che evita il banale. Ogni brano è pensato come un frammento di un racconto più ampio.
Immagine e artwork: la copertina e il simbolismo
La copertina è firmata da Manuela Di Pisa. Al centro dell’immagine figura Daphne, metafora della metamorfosi.
La scelta visiva rafforza il filo tematico di trasformazione, elemento ricorrente nelle tracce e nel concept dell’album.
Il prossimo passo: dal disco al palco
Dopo l’uscita di Anime storte, i Santamarea intraprenderanno il loro primo tour. Sarà la prima occasione per portare dal vivo la potenza dei brani e l’intensità dei testi.
Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.