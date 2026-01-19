Mobrici nuovo singolo Astri scritto con Calcutta nel 2026

Il nuovo singolo di Mobrici arriva come un filo caldo in una fredda serata milanese: una canzone che parla di attaccamento, fragilità e di come l’intimità possa trasformare ciò che sembra lontano in qualcosa di vicino e tangibile. La traccia anticipa un 2026 ricco di novità per l’artista, fra etichette importanti e un ritorno sul palco molto atteso.

Il lancio di “Astri” e i dettagli ufficiali

Il brano è distribuito da Maciste Dischi in collaborazione con Epic e Sony Music Italia. È stato pubblicato sulle piattaforme digitali il 9 gennaio e ha iniziato il suo percorso radiofonico il 16 gennaio.

Titolo: Astri

Astri Artista: Mobrici

Mobrici Etichette: Maciste Dischi / Epic / Sony Music Italia

Maciste Dischi / Epic / Sony Music Italia Data streaming: 9 gennaio 2026

9 gennaio 2026 Ingresso in radio: 16 gennaio 2026

Collaborazioni e autori: nomi di richiamo nel progetto

La scrittura del pezzo vede a fianco di Mobrici la firma di Calcutta e di Federico Nardelli. Le collaborazioni non sono casuali: uniscono sensibilità pop e approccio intimista.

Testo: Mobrici, Calcutta, Federico Nardelli

Produzione artistica: Federico Nardelli (coinvolto anche nella produzione)

Astri è pensato per dialogare con gli ascoltatori che cercano emozioni forti in arrangiamenti semplici e riconoscibili.

Genesi del brano: atmosfera, suoni e immaginario

La canzone è nata a Milano, una notte piovosa che ha fatto da cornice all’idea. L’intreccio musicale si basa su un basso persistente e una chitarra che accompagna le frasi.

Al centro c’è una storia di coppia vista come rifugio e al tempo stesso come elemento destabilizzante. Il tema principale è il bisogno dell’altro, raccontato con lucidità e un velo di malinconia.

Suono: basso ricorrente e chitarra

Tema centrale: intimità che dà stabilità e crea vertigini

Impatto emotivo: pensieri circolari e fragilità consapevole

Il titolo Astri evoca distanza e avvicinamento. Ciò che sembrava lontano diventa concreto quando prende forma nella voce di chi si ama.

Il precedente e il filo conduttore nella discografia

Questo singolo segue il successo di Con la lingua, scritto insieme a Gazzelle e con la produzione di Federico Nardelli. Anche allora il tema era l’amore finito ma ancora presente nella memoria.

Mobrici prosegue così il suo percorso tra pop e intimità, trasformando dettagli quotidiani in canzoni che raccontano vite e relazioni.

Live: il ritorno sul palco e la data milanese

Dopo oltre due anni lontano dai palchi, Mobrici riapre la stagione dei live. L’appuntamento è fissato per il 11 marzo 2026 all’Alcatraz di Milano. La notizia ha subito acceso l’entusiasmo dei fan.

Lo show promette di mescolare brani del passato con le nuove canzoni, creando momenti di intensa condivisione emotiva.

Informazioni sui biglietti e circuiti ufficiali

Si raccomanda di acquistare i biglietti solo tramite canali autorizzati. L’organizzazione non risponde per acquisti effettuati su piattaforme non ufficiali.

Data concerto: 11 marzo 2026

Luogo: Alcatraz, Milano

Consiglio: verificare i circuiti di vendita indicati nei comunicati ufficiali

Articoli simili

Vota questo articolo