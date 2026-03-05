Samuel L. Jackson apre l’hotel Superstar di adidas

Per la primavera 2026 adidas rilancia la leggenda della Superstar con un progetto visivo ambizioso. Al centro c’è un corto che fonde cinema e moda, guidato dalla voce e dalla presenza di Samuel L. Jackson. Il risultato non parla solo di scarpe: racconta come un’icona possa rinnovarsi attraversando culture e generazioni.

Samuel L. Jackson protagonista: la nuova voce della campagna adidas

Samuel L. Jackson ritorna come narratore e guida carismatica. La campagna sfrutta la sua figura per tessere un racconto che unisce memoria e futuro.

Il film è diretto dal fotografo e regista Thibaut Grevet. Dietro la strategia creativa c’è l’agenzia Johannes Leonardo. Lo stile è essenziale e immediato: immagini in bianco e nero, atmosfere meditative e un ritmo che privilegia il dettaglio.

La scena iniziale mostra Jackson al volante. Non è un tragitto urbano, ma un viaggio interiore. La regia suggerisce che la ricerca della “Superstar” è una questione di identità.

Hotel Superstar: un set dove la realtà si deforma

La location immaginaria si chiama Hotel Superstar. È un luogo sospeso, dove le regole quotidiane scivolano e l’ambiente diventa metafora.

Spazi soggetivi: corridoi che si dilatano e prospettive che cambiano.

Dettagli magici: lacci che si annodano da soli e porte che aprono mondi inaspettati.

Tempo elastico: sequenze che sfidano la linearità temporale.

Questo set trasforma la sneaker in elemento scenico. Ogni stanza racconta una possibilità diversa di essere “Superstar”.

Le celebrità che incarnano la nuova estetica

Nel film compaiono volti scelti per la loro influenza culturale. Ognuno porta un linguaggio diverso alla mitologia della scarpa.

Jennie — simbolo globale di musica e stile.

— simbolo globale di musica e stile. Kendall Jenner — crocevia tra moda, beauty e pop culture.

— crocevia tra moda, beauty e pop culture. Lamine Yamal — talento del calcio che rappresenta la nuova generazione sportiva.

— talento del calcio che rappresenta la nuova generazione sportiva. Baby Keem — voce giovane della scena musicale contemporanea.

— voce giovane della scena musicale contemporanea. James Harden — icona NBA, sinonimo di estetica sportiva urbana.

— icona NBA, sinonimo di estetica sportiva urbana. Tyshawn Jones — riferimento nello skate, stile e attitudine.

— riferimento nello skate, stile e attitudine. Olivia Dean — promessa del pop con forte identità artistica.

Questi protagonisti non promuovono solo un prodotto. Lo reinterpretano, lo caricano di significato personale.

Superstar: dalla scarpa al simbolo culturale

La sneaker rimane al centro, ma la campagna la usa come punto di partenza. Il tema vero è la continuità culturale.

La Superstar diventa specchio di come un’icona sopravvive. Si rinnova attraverso chi la indossa e le storie che la circondano. Così, il design storico convive con nuove letture estetiche.

Strategia globale: contenuti digitali e attivazioni dal vivo

Spring 2026 sarà supportata da una campagna internazionale. L’approccio è multicanale e immersivo.

Formati e canali

Video corti e contenuti social ottimizzati per mobile.

Attivazioni live che trasformano spazi reali in estensioni dell’Hotel Superstar.

Esperienze digitali che coinvolgono community e creator.

L’obiettivo dichiarato è creare una piattaforma narrativa aperta. Non si celebra solo il passato, ma si dimostra come lo status di “Superstar” possa rinascere in contesti diversi.

Estetica e storytelling: un equilibrio tra classico e contemporaneo

Il progetto mescola riferimenti iconici e linguaggi moderni. Il bianco e nero iniziale lascia spazio a sequenze più vive e colorate.

La regia punta su contrasti netti: minimalismo visivo e dettagli ricchi di senso. In questo modo la campagna parla tanto di heritage quanto di tendenze future.

Impatto culturale e aspettative del pubblico

Adidas scommette sull’effetto moltiplicatore delle celebrity e su contenuti che funzionano sia online che offline. Le prime reazioni attendono un calendario di drop e attivazioni nei principali mercati.

La campagna cerca di trasformare l’azione di comprare in un’esperienza culturale. La Superstar non è solo un prodotto: diventa un linguaggio condiviso.

