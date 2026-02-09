Adidas Originals x BAPE: collezione pronta per i Mondiali FIFA 2026

Quando moda e calcio si incontrano, nascono progetti che parlano sia ai tifosi sia agli appassionati di streetwear. Per i Mondiali FIFA 2026, adidas Originals e BAPE rilanciano una collaborazione che reinventa le divise e i capi da città con l’estetica di Harajuku e il linguaggio del football.
Un nuovo capitolo della Football Collective tra heritage e sperimentazione
La partnership punta a mescolare memoria e contaminazione contemporanea. Non si tratta solo di merchandising. È invece una reinterpretazione del guardaroba calcistico attraverso temi di stile urbano.
- Riferimenti storici: omaggi al calcio anni Novanta e alle uniformi nazionali.
- Segno visivo: la grafica BAPE e i pattern camo incontrano il codice Trefoil.
- Target: dalla folla nostalgica ai nuovi creatori di tendenza.
Maglie e capi focali: design, materiali e dettagli
La collezione ruota intorno a due maglie studiate come capi ibridi. Ogni pezzo è pensato per essere indossato dentro e fuori dallo stadio.
Due jersey, due anime
- Una versione a manica lunga che unisce stampa denim e colletto, suggerendo un ponte tra kit sportivo e workwear.
- Una maglia ispirata alle divise giapponesi degli anni Novanta, ripensata con le fiamme distintive di BAPE e la scritta “BAPE 93” sulla schiena.
Intorno a queste due maglie si sviluppa un guardaroba pratico e deciso. Spiccano capi come la Trefoil ABC CAMO Green Shark Hoodie e i jorts in denim jacquard camouflage. I materiali privilegiano comfort e resistenza, ideali per la vita urbana e per il match day.
Le sneaker: modelli, estetica e funzionalità
Le calzature traducono la stessa strategia visiva. Ogni paio racconta una sovrapposizione di significati e tecnologie.
Modelli principali e dettagli distintivi
- adistar HRMY BAPE: silhouette tecnica, midsole con stampa a denti di squalo e dettagli riflettenti con marchio BAPE STA.
- Campus 00’s BAPE: pulita e incisiva, proposta in total black con logo bianco a contrasto.
- Samba BAPE: rivisitazione del classico, inserito nel linguaggio grafico del brand giapponese.
Ogni sneaker lavora sul concetto di riconoscibilità. Le texture e i contrasti cromatici puntano a creare pezzi immediatamente identificabili.
Dove trovare la collezione e data di uscita
La linea sarà disponibile in negozi selezionati e online. La strategia di lancio privilegia canali globali e la piattaforma di release di adidas.
- Data di rilascio: 7 febbraio.
- Canali ufficiali: CONFIRMED e BAPE.COM.
- Disponibilità: selezione di retailer internazionali scelti per città chiave.
Perché questa collaborazione parla al mondo del calcio e della moda
Il progetto mostra come il calcio resti un terreno fertile per esperimenti estetici. Lo sport diventa base per nuovi codici stilistici.
- Unisce patrimonio sportivo e cultura di strada.
- Offre spunti per chi vuole esprimersi oltre la tifoseria tradizionale.
- Si rivolge sia ai collezionisti sia ai nuovi consumatori che cercano capi statement.
La miscela di elementi — dalle grafiche Harajuku alla funzionalità adidas — rende la collezione un punto di osservazione sulle tendenze future. Il lancio è pensato per attirare attenzione prima dei Mondiali FIFA 2026, ma anche per durare nella rotazione quotidiana degli appassionati.
Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.