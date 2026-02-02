Tom Ford Cry to Heaven girato in Italia: riprese a Roma e Caserta, possibile anteprima a Venezia

In un caffè milanese, tra una pausa e l’altra, Per Tutti Fenomeni ci ha raccontato il suo nuovo progetto. Il disco si chiama Lunedì e promette di mescolare testi diretti, melodie essenziali e riferimenti culturali che non vogliono essere alla moda. L’incontro è stato appena il pretesto per capire come nasce la sua musica oggi.
Il suono di Lunedì: minimalismo e impatto
Il nuovo album punta sulla semplicità. Le linee melodiche sono pulite. Gli arrangiamenti non appesantiscono le canzoni.
- Melodie essenziali: poche note, grande presa emotiva.
- Strutture immediate pensate per l’ascolto rapido.
- Sperimentazioni discrete che non oscurano il testo.
L’idea è chiara: privilegiare ciò che rimane in testa.
Testi spinti e linguaggio diretto
Per Tutti Fenomeni non nasconde la volontà di essere schietto. I versi possono risultare volgari.
Perché usare un linguaggio crudo
- Riflessione sulla sincerità narrativa.
- Desiderio di rompere il velo della convenzione.
- Voce che cerca reazioni immediate nell’ascoltatore.
Il registro diretto serve a raccontare storie senza compromessi.
La scrittura tra libri voluminosi e riferimenti culturali
Tra una traccia e l’altra emergono citazioni colte. L’artista legge molto.
- Libri grandi che influenzano contenuti e ritmo.
- Una biblioteca personale che si riflette nei testi.
- Riferimenti non ostentati, ma disseminati.
Questa grammatica letteraria aiuta a dare peso alle immagini dell’album.
Podcast, noia e desiderio di ascoltare davvero
Durante la chiacchierata è saltato fuori anche il tema dei podcast. Secondo l’artista, molti programmi risultano monotoni.
- Podcast che non riescono a mantenere viva l’attenzione.
- Il rischio dell’autoreferenzialità nell’audio.
- La ricerca di formati che sappiano sorprendere.
Per lui, un buon podcast deve svegliare, non addormentare.
Marty Supreme: presenza e influssi nella scena
Marty Supreme viene citato come una figura significativa. Non è solo un nome, ma un punto di riferimento.
- Collaborazioni possibili per ampliare l’orizzonte sonoro.
- Scambi creativi che aiutano a evolvere il progetto.
- Influenze evidenti e ammesse dall’autore.
La relazione con altri artisti è vista come una risorsa, non come una competizione.
Appunti sul processo creativo
La costruzione delle canzoni avviene in modo semplice e pragmatico. Spesso tutto parte da una frase o da una melodia minima.
- Registrazioni rapide per cogliere l’intuizione.
- Sperimentazione controllata in fase di arrangiamento.
- Fase finale di scelta dei testi e delle sonorità.
Il metodo preferito è quello che preserva l’immediatezza dell’idea.
Perché ascoltare Lunedì
Il disco si propone come un ascolto onesto e poco lezioso. È pensato per chi cerca autenticità nella musica italiana contemporanea.
- Adatto a chi apprezza testi schietti e melodie memorabili.
- Interesse per chi ama scoprire riferimenti culturali nel pop.
- Perfetto per chi evita l’effetto “tendenza” a tutti i costi.
