Tom Ford Cry to Heaven girato in Italia: riprese a Roma e Caserta, possibile anteprima a Venezia

Davide Caruso

Il nuovo film di Tom Ford, Cry to Heaven, sarà girato tutto in Italia, tra Roma e Caserta Le riprese sono appena iniziate ma già si parla di una possibile prima alla Mostra del cinema di Venezia.
In un caffè milanese, tra una pausa e l’altra, Per Tutti Fenomeni ci ha raccontato il suo nuovo progetto. Il disco si chiama Lunedì e promette di mescolare testi diretti, melodie essenziali e riferimenti culturali che non vogliono essere alla moda. L’incontro è stato appena il pretesto per capire come nasce la sua musica oggi.

Il suono di Lunedì: minimalismo e impatto

Il nuovo album punta sulla semplicità. Le linee melodiche sono pulite. Gli arrangiamenti non appesantiscono le canzoni.

  • Melodie essenziali: poche note, grande presa emotiva.

  • Strutture immediate pensate per l’ascolto rapido.

  • Sperimentazioni discrete che non oscurano il testo.

L’idea è chiara: privilegiare ciò che rimane in testa.

Testi spinti e linguaggio diretto

Per Tutti Fenomeni non nasconde la volontà di essere schietto. I versi possono risultare volgari.

Perché usare un linguaggio crudo

  • Riflessione sulla sincerità narrativa.

  • Desiderio di rompere il velo della convenzione.

  • Voce che cerca reazioni immediate nell’ascoltatore.

Il registro diretto serve a raccontare storie senza compromessi.

La scrittura tra libri voluminosi e riferimenti culturali

Tra una traccia e l’altra emergono citazioni colte. L’artista legge molto.

  • Libri grandi che influenzano contenuti e ritmo.

  • Una biblioteca personale che si riflette nei testi.

  • Riferimenti non ostentati, ma disseminati.

Questa grammatica letteraria aiuta a dare peso alle immagini dell’album.

Podcast, noia e desiderio di ascoltare davvero

Durante la chiacchierata è saltato fuori anche il tema dei podcast. Secondo l’artista, molti programmi risultano monotoni.

  • Podcast che non riescono a mantenere viva l’attenzione.

  • Il rischio dell’autoreferenzialità nell’audio.

  • La ricerca di formati che sappiano sorprendere.

Per lui, un buon podcast deve svegliare, non addormentare.

Marty Supreme: presenza e influssi nella scena

Marty Supreme viene citato come una figura significativa. Non è solo un nome, ma un punto di riferimento.

  • Collaborazioni possibili per ampliare l’orizzonte sonoro.

  • Scambi creativi che aiutano a evolvere il progetto.

  • Influenze evidenti e ammesse dall’autore.

La relazione con altri artisti è vista come una risorsa, non come una competizione.

Appunti sul processo creativo

La costruzione delle canzoni avviene in modo semplice e pragmatico. Spesso tutto parte da una frase o da una melodia minima.

  • Registrazioni rapide per cogliere l’intuizione.

  • Sperimentazione controllata in fase di arrangiamento.

  • Fase finale di scelta dei testi e delle sonorità.

Il metodo preferito è quello che preserva l’immediatezza dell’idea.

Perché ascoltare Lunedì

Il disco si propone come un ascolto onesto e poco lezioso. È pensato per chi cerca autenticità nella musica italiana contemporanea.

  • Adatto a chi apprezza testi schietti e melodie memorabili.

  • Interesse per chi ama scoprire riferimenti culturali nel pop.

  • Perfetto per chi evita l’effetto “tendenza” a tutti i costi.

