Moncler e Rick Owens: nuova campagna con baci tra modelli

Aggiornato il :

|

Di : Davide Caruso

Nell’ultima campagna di Moncler + Rick Owens si baciano tutti
Una campagna che parla di vicinanza, pelle e gesti privati: Moncler incontra Rick Owens per la Primavera/Estate 2026 in immagini che privilegiano l’intimità più che la posa. Scatti diretti e senza fronzoli rendono visibile l’idea di una moda pensata per essere vissuta, non solo mostrata.

Il cuore visivo: Juergen Teller racconta l’intimità

La campagna prende vita attraverso l’obiettivo di Juergen Teller. Le foto non sono costruite: immortalano contatti reali, baci e carezze tra persone note e protagoniste.

  • Presenze chiave: Rick Owens e Michèle Lamy.

  • Accanto a loro, Teller e la sua partner Dovile Drizyte.

  • Un’atmosfera che rifiuta la teatralità e punta sulla verità dei corpi.

Il gioco dei capi: funzionalità e tensione estetica

La collezione unisce la solidità tecnica di Moncler alla ricerca concettuale di Rick Owens. Giacche, nylon e pelle dialogano con tagli più scultorei.

Elementi che emergono

  • Pantaloncini in stile kilt e gonne asimmetriche.

  • Bomber oversize e capispalla leggeri.

  • Dettagli tecnici che restano discreti ma efficaci.

Dettagli tecnici e accessori sotto i riflettori

Al di là dell’immagine, la collezione mostra soluzioni pratiche e finiture originali. Anche gli accessori partecipano al racconto senza rubare la scena.

  • La trapuntatura Geocamo come firma tecnica.

  • Le sneakers Trailgrip Megalace per un look funzionale.

  • Materiali che assecondano il movimento.

Palette e sensazioni: meno colore, più relazioni

La tavolozza è limitata, con il nero protagonista e un rosso scuro inedito nella collaborazione. Questa scelta mette in primo piano pelle, occhi e gesti.

Il risultato è un’estetica che valorizza l’imperfezione. Il look appare sospeso tra durezza e calore umano.

Il senso della collaborazione: Moncler incontra l’universo di Rick Owens

La sinergia funziona su più livelli. Moncler porta la tecnologia e la struttura. Rick Owens aggiunge una tensione concettuale.

È la fotografia di Teller a creare un ponte tra i due mondi. Le immagini trasformano i capi in strumenti di racconto.

Perché questa campagna parla al pubblico

Dopo la campagna virale con Robert De Niro e Al Pacino, Moncler conferma la scelta di narrazioni centrate sui rapporti umani. Qui l’effetto è più intimo e personale.

  • Un linguaggio visivo diretto, lontano dalla messinscena.

  • Fotografia che privilegia il dettaglio emozionale.

  • Capi progettati per durare nel quotidiano.

Come vivere la collezione: il guardaroba come esperienza

Questa capsule Primavera/Estate 2026 sembra pensata per essere indossata ogni giorno. Le giacche proteggono, i volumi accompagnano il corpo.

La moda non è più solo superficie. Diventa occasione per raccontare relazioni e complicità attraverso i tessuti.

