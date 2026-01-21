Moncler e Rick Owens: nuova campagna con baci tra modelli

Una campagna che parla di vicinanza, pelle e gesti privati: Moncler incontra Rick Owens per la Primavera/Estate 2026 in immagini che privilegiano l’intimità più che la posa. Scatti diretti e senza fronzoli rendono visibile l’idea di una moda pensata per essere vissuta, non solo mostrata.
Il cuore visivo: Juergen Teller racconta l’intimità
La campagna prende vita attraverso l’obiettivo di Juergen Teller. Le foto non sono costruite: immortalano contatti reali, baci e carezze tra persone note e protagoniste.
- Presenze chiave: Rick Owens e Michèle Lamy.
- Accanto a loro, Teller e la sua partner Dovile Drizyte.
- Un’atmosfera che rifiuta la teatralità e punta sulla verità dei corpi.
Il gioco dei capi: funzionalità e tensione estetica
La collezione unisce la solidità tecnica di Moncler alla ricerca concettuale di Rick Owens. Giacche, nylon e pelle dialogano con tagli più scultorei.
Elementi che emergono
- Pantaloncini in stile kilt e gonne asimmetriche.
- Bomber oversize e capispalla leggeri.
- Dettagli tecnici che restano discreti ma efficaci.
Dettagli tecnici e accessori sotto i riflettori
Al di là dell’immagine, la collezione mostra soluzioni pratiche e finiture originali. Anche gli accessori partecipano al racconto senza rubare la scena.
- La trapuntatura Geocamo come firma tecnica.
- Le sneakers Trailgrip Megalace per un look funzionale.
- Materiali che assecondano il movimento.
Palette e sensazioni: meno colore, più relazioni
La tavolozza è limitata, con il nero protagonista e un rosso scuro inedito nella collaborazione. Questa scelta mette in primo piano pelle, occhi e gesti.
Il risultato è un’estetica che valorizza l’imperfezione. Il look appare sospeso tra durezza e calore umano.
Il senso della collaborazione: Moncler incontra l’universo di Rick Owens
La sinergia funziona su più livelli. Moncler porta la tecnologia e la struttura. Rick Owens aggiunge una tensione concettuale.
È la fotografia di Teller a creare un ponte tra i due mondi. Le immagini trasformano i capi in strumenti di racconto.
Perché questa campagna parla al pubblico
Dopo la campagna virale con Robert De Niro e Al Pacino, Moncler conferma la scelta di narrazioni centrate sui rapporti umani. Qui l’effetto è più intimo e personale.
- Un linguaggio visivo diretto, lontano dalla messinscena.
- Fotografia che privilegia il dettaglio emozionale.
- Capi progettati per durare nel quotidiano.
Come vivere la collezione: il guardaroba come esperienza
Questa capsule Primavera/Estate 2026 sembra pensata per essere indossata ogni giorno. Le giacche proteggono, i volumi accompagnano il corpo.
La moda non è più solo superficie. Diventa occasione per raccontare relazioni e complicità attraverso i tessuti.
