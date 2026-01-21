Moncler e Rick Owens: nuova campagna con baci tra modelli

Una campagna che parla di vicinanza, pelle e gesti privati: Moncler incontra Rick Owens per la Primavera/Estate 2026 in immagini che privilegiano l’intimità più che la posa. Scatti diretti e senza fronzoli rendono visibile l’idea di una moda pensata per essere vissuta, non solo mostrata.

Il cuore visivo: Juergen Teller racconta l’intimità

La campagna prende vita attraverso l’obiettivo di Juergen Teller. Le foto non sono costruite: immortalano contatti reali, baci e carezze tra persone note e protagoniste.

Presenze chiave: Rick Owens e Michèle Lamy .

e . Accanto a loro, Teller e la sua partner Dovile Drizyte .

. Un’atmosfera che rifiuta la teatralità e punta sulla verità dei corpi.

Il gioco dei capi: funzionalità e tensione estetica

La collezione unisce la solidità tecnica di Moncler alla ricerca concettuale di Rick Owens. Giacche, nylon e pelle dialogano con tagli più scultorei.

Elementi che emergono

Pantaloncini in stile kilt e gonne asimmetriche.

Bomber oversize e capispalla leggeri.

Dettagli tecnici che restano discreti ma efficaci.

Dettagli tecnici e accessori sotto i riflettori

Al di là dell’immagine, la collezione mostra soluzioni pratiche e finiture originali. Anche gli accessori partecipano al racconto senza rubare la scena.

La trapuntatura Geocamo come firma tecnica.

come firma tecnica. Le sneakers Trailgrip Megalace per un look funzionale.

per un look funzionale. Materiali che assecondano il movimento.

Palette e sensazioni: meno colore, più relazioni

La tavolozza è limitata, con il nero protagonista e un rosso scuro inedito nella collaborazione. Questa scelta mette in primo piano pelle, occhi e gesti.

Il risultato è un’estetica che valorizza l’imperfezione. Il look appare sospeso tra durezza e calore umano.

Il senso della collaborazione: Moncler incontra l’universo di Rick Owens

La sinergia funziona su più livelli. Moncler porta la tecnologia e la struttura. Rick Owens aggiunge una tensione concettuale.

È la fotografia di Teller a creare un ponte tra i due mondi. Le immagini trasformano i capi in strumenti di racconto.

Perché questa campagna parla al pubblico

Dopo la campagna virale con Robert De Niro e Al Pacino, Moncler conferma la scelta di narrazioni centrate sui rapporti umani. Qui l’effetto è più intimo e personale.

Un linguaggio visivo diretto, lontano dalla messinscena.

Fotografia che privilegia il dettaglio emozionale.

Capi progettati per durare nel quotidiano.

Come vivere la collezione: il guardaroba come esperienza

Questa capsule Primavera/Estate 2026 sembra pensata per essere indossata ogni giorno. Le giacche proteggono, i volumi accompagnano il corpo.

La moda non è più solo superficie. Diventa occasione per raccontare relazioni e complicità attraverso i tessuti.

Articoli simili

Vota questo articolo