Timberland: Gabriel Moses e Spike Lee firmano la nuova campagna

Timberland rilancia la sua celebre Original Yellow Boot con una nuova campagna globale. Advice of an Icon mette al centro l’idea di autenticità. La promessa del marchio è semplice: restare fedeli a se stessi, senza compromessi.

La filosofia dietro la campagna Advice of an Icon

La comunicazione non è solo promozione. È una narrazione che collega passato e presente. Timberland punta sull’icona come strumento culturale. La Yellow Boot diventa simbolo di identità, capace di attraversare decenni e contesti diversi.

Valore storico: radici nel mondo del lavoro.

Trasformazione stilistica: adozione da parte dell’urban culture.

Rilevanza contemporanea: ritorno sulle passerelle e nei trend.

Chi sono i protagonisti della nuova fase

Il brand ha scelto volti noti per raccontare storie diverse ma con lo stesso filo conduttore: l’autenticità. Tra i protagonisti compaiono Spike Lee, Skepta e Kiko Mizuhara.

Ritratti e background

Spike Lee : regista e voce critica del cinema, simbolo di impegno e personalità.

: regista e voce critica del cinema, simbolo di impegno e personalità. Skepta : artista della scena grime, rappresentante dell’energia urbana globale.

: artista della scena grime, rappresentante dell’energia urbana globale. Kiko Mizuhara: modella e attrice, figura che mescola moda e introspezione.

Lo sguardo creativo: Gabriel Moses

La campagna è stata affidata al fotografo e regista Gabriel Moses. Il suo approccio unisce estetica e forza visuale.

Composizioni forti, colori riconoscibili.

Sequenze che esaltano la personalità dei protagonisti.

Immagini pensate per piattaforme digitali e stampa.

Il risultato punta a raccontare non solo lo stivale, ma le storie delle persone che lo indossano.

Perché la Original Yellow Boot continua a contare

Da oltre cinquant’anni lo stivale supera la definizione di prodotto. È un simbolo che connette generazioni.

Origini nel workwear, costruzione solida e funzionale. Uso nella cultura hip hop e streetwear. Riletture in passerella e collaborazioni creative.

Questa eredità è il terreno su cui Timberland costruisce nuove storie.

Dove e come vedere la campagna

La campagna gira a livello globale. Timberland la diffonde sui suoi canali social e media partner. Video, immagini e contributi editoriali accompagnano il lancio.

Canali ufficiali del marchio per contenuti esclusivi.

Media e testate per approfondimenti e interviste.

Eventi selezionati e attivazioni locali.

Advice of an Icon invita il pubblico a riconoscere l’oggetto come emblema di autenticità.

