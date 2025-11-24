Timberland: Gabriel Moses e Spike Lee firmano la nuova campagna

Timberland rilancia la sua celebre Original Yellow Boot con una nuova campagna globale. Advice of an Icon mette al centro l’idea di autenticità. La promessa del marchio è semplice: restare fedeli a se stessi, senza compromessi.
La filosofia dietro la campagna Advice of an Icon
La comunicazione non è solo promozione. È una narrazione che collega passato e presente. Timberland punta sull’icona come strumento culturale. La Yellow Boot diventa simbolo di identità, capace di attraversare decenni e contesti diversi.
- Valore storico: radici nel mondo del lavoro.
- Trasformazione stilistica: adozione da parte dell’urban culture.
- Rilevanza contemporanea: ritorno sulle passerelle e nei trend.
Chi sono i protagonisti della nuova fase
Il brand ha scelto volti noti per raccontare storie diverse ma con lo stesso filo conduttore: l’autenticità. Tra i protagonisti compaiono Spike Lee, Skepta e Kiko Mizuhara.
Ritratti e background
- Spike Lee: regista e voce critica del cinema, simbolo di impegno e personalità.
- Skepta: artista della scena grime, rappresentante dell’energia urbana globale.
- Kiko Mizuhara: modella e attrice, figura che mescola moda e introspezione.
Lo sguardo creativo: Gabriel Moses
La campagna è stata affidata al fotografo e regista Gabriel Moses. Il suo approccio unisce estetica e forza visuale.
- Composizioni forti, colori riconoscibili.
- Sequenze che esaltano la personalità dei protagonisti.
- Immagini pensate per piattaforme digitali e stampa.
Il risultato punta a raccontare non solo lo stivale, ma le storie delle persone che lo indossano.
Perché la Original Yellow Boot continua a contare
Da oltre cinquant’anni lo stivale supera la definizione di prodotto. È un simbolo che connette generazioni.
- Origini nel workwear, costruzione solida e funzionale.
- Uso nella cultura hip hop e streetwear.
- Riletture in passerella e collaborazioni creative.
Questa eredità è il terreno su cui Timberland costruisce nuove storie.
Dove e come vedere la campagna
La campagna gira a livello globale. Timberland la diffonde sui suoi canali social e media partner. Video, immagini e contributi editoriali accompagnano il lancio.
- Canali ufficiali del marchio per contenuti esclusivi.
- Media e testate per approfondimenti e interviste.
- Eventi selezionati e attivazioni locali.
Advice of an Icon invita il pubblico a riconoscere l’oggetto come emblema di autenticità.
Articoli simili
- Mieko Kawakami: la scrittrice che critica la letteratura giapponese
- Capo Plaza Larry Hoover, a sorpresa nuovo singolo: manifesto di identità e riscatto
- Swatch, orologio che sfida i dazi doganali di Trump
- Brady Corbet esplora il mondo indie e oltre, tra innovazione e autenticità nel cinema contemporaneo.
- Wu-Tang Clan: 4 cose da aspettarsi dall’asta di memorabilia
Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.