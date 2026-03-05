Jennifer Lawrence nude look ai Golden Globes 2026 fa girare la testa

Jennifer Lawrence ha catturato l’attenzione sul red carpet dei Golden Globes 2026 con un look audace e immediatamente commentato dai media. Nonostante la mancata vittoria per il ruolo drammatico in Die My Love, la sua presenza ha dominato i titoli per stile e provocazione.

Un abito che ha monopolizzato i flash

La scelta di Jennifer per la serata è stata un abito lungo e trasparente firmato Givenchy. La creazione aderiva alla silhouette, con aperture laterali e ricami floreali posizionati con cura. Un velo color cipria completava l’insieme.

I fotografi hanno subito confrontato il look con il celebre abito nude di Givenchy indossato da Beyoncé al Met Gala 2015. La somiglianza è stata tema dominante nelle conversazioni di moda.

La reazione dell’attrice sul red carpet

Sorridente e scherzosa, Lawrence ha commentato con ironia il suo outfit davanti ai microfoni. Ha ammesso di sentirsi molto scoperta e ha scherzato sul fatto che la mise avrebbe incentivato la sua partecipazione agli after-party.

Ha inoltre citato la famiglia, spiegando che i suoi figli probabilmente l’avrebbero preferita a casa quella sera.

Dettagli tecnici e scelte di stile

Materiali e lavorazione

Trasparenze leggere e tessuto a rete per l’effetto «nude».

Ricami floreali posizionati strategicamente per coprire le zone essenziali.

Stola in tinta per aggiungere un tocco sofisticato.

Accessori e make-up

Gioielli minimal per lasciare il focus sull’abito.

Trucco naturale e pelle luminosa.

Acconciatura raccolta per enfatizzare il collo e le scollature laterali.

Queste scelte hanno rafforzato l’idea di un outfit studiato per bilanciare sensualità e alta sartoria.

Il film candidato e il tema della maternità

Lawrence era in nomination come miglior attrice per Die My Love, diretto da Lynne Ramsay e interpretato anche da Robert Pattinson. Il film esplora la fragilità mentale di una giovane madre nelle aree rurali del Montana.

La pellicola affronta la depressione post-partum e la progressiva perdita di contatto con la realtà della protagonista. Il progetto ha suscitato discussioni per l’approccio viscerale al tema.

Esito della serata e la concorrenza

Alla fine la statuetta per la categoria è andata a Jessie Buckley per la sua interpretazione in Hamnet. Tra le candidate c’erano volti noti e interpretazioni acclamate.

Renate Reinsve per Sentimental Value

Julia Roberts per After the Hunt: Dopo la tempesta

Tessa Thompson per Hedda

Eva Victor per Sorry, Baby

Eco social e critiche di moda

Sui social l’abito ha scatenato commenti entusiasti e opinioni contrastanti. Critici di moda hanno elogiato la lavorazione, mentre alcuni utenti hanno sollevato questioni sulla scelta del look per una serata formale.

Trend: i confronti con abiti iconici dei grandi red carpet.

Reazioni: applausi da parte degli stilisti, discussione tra il pubblico online.

Impatto: il look è destinato a rimanere tra i più ricordati della stagione.

Articoli simili

Vota questo articolo