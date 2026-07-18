Robert De Niro a Roma per presentare il restauro di Novecento di Bernardo Bertolucci

Roma si prepara ad accogliere Robert De Niro per una serata speciale a Trastevere: l’attore introdurrà la versione restaurata di Novecento – Atto I, opera di Bernardo Bertolucci che compie cinquant’anni. L’appuntamento, promosso dall’associazione Piccolo Cinema America, si svolgerà in Piazza San Cosimato e unisce cinema, memoria e impegno civico in un evento gratuito per la città.

Dettagli dell’appuntamento a Piazza San Cosimato

La presentazione avverrà lunedì 13 luglio in Piazza San Cosimato, cuore di Trastevere. Sul palco con De Niro saranno presenti Valerio Carocci e Antonio Monda. L’iniziativa rientra nel calendario estivo della rassegna Cinema in Piazza, promossa dall’associazione locale.

Data: lunedì 13 luglio — presentazione di Novecento – Atto I restaurato.

Proiezione successiva: martedì 14 luglio — Novecento – Atto II.

Ingresso: libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Perché il restauro di Novecento è un evento culturale

Il restauro riporta alla luce un film che ha segnato la storia del cinema italiano e internazionale. Novecento – Atto I racconta l’Italia rurale e politica del Novecento con una messa in scena ampia e ambiziosa. La versione restaurata celebra il cinquantesimo anniversario e permette di riscoprire immagini e suoni originali, conservati con cura.

Rilevanza artistica e tecnica

Valore storico: ricostruisce mezzo secolo di trasformazioni sociali.

Scelte produttive: un progetto di portata hollywoodiana con cast internazionale.

Impatto visivo: il restauro restituisce palette e dettagli della pellicola.

Il ruolo di De Niro e il suo legame con il film

Nel film De Niro interpreta Alfredo, erede di una famiglia di proprietari terrieri. Quel personaggio segnò una tappa importante nella carriera dell’attore. La sua presenza a Roma celebra non solo il restauro, ma anche il dialogo tra attori internazionali e la regia italiana di Bertolucci.

Accanto a De Niro, il racconto cinematografico intreccia la vita di Alfredo con quella di Olmo, interpretato da Gérard Depardieu. La storia segue la loro amicizia fino all’affermarsi del fascismo nella campagna emiliana.

Il contesto di San Cosimato: memoria e attivismo culturale

Piazza San Cosimato non è una location casuale. Qui nacque l’occupazione dell’ex Cinema America nel 2012, iniziativa che salvò lo spazio dalla trasformazione in parcheggi e residenze di lusso. La piazza è diventata simbolo della battaglia per conservare luoghi culturali aperti alla città.

2012: nascita dell’occupazione dell’ex Cinema America.

2017: qui Bertolucci presentò la proiezione di Ultimo tango a Parigi.

2019: Jeremy Irons mostrò il sostegno agli attivisti indossando la maglietta del Cinema America.

Queste tappe consolidano Piazza San Cosimato come spazio di cultura e resistenza urbana.

Cinema in Piazza: la rassegna e l’appello contro la speculazione

La dodicesima edizione di Cinema in Piazza ha scelto di prolungare il programma per ospitare il restauro di Bertolucci. L’associazione che cura la rassegna accompagna gli eventi con un messaggio chiaro contro la pressione dei fondi immobiliari sugli spazi culturali di Roma.

Obiettivi della rassegna

Riportare il cinema nelle piazze della città.

Difendere luoghi culturali aperti e accessibili.

Favorire il dibattito pubblico su patrimonio e rigenerazione urbana.

Cosa aspettarsi durante la serata

La serata prevede un’introduzione sul palco e la successiva proiezione dell’Atto I restaurato. La presenza di De Niro darà un valore aggiunto all’evento. Il giorno seguente verrà proiettato l’Atto II, che completa il racconto dal Ventennio fino alla Liberazione.

Introduzione con ospiti sul palco.

Proiezione in piazza con schermo all’aperto.

Programma gratuito e accessibile fino ad esaurimento posti.

Informazioni pratiche per chi vuole partecipare

Chi intende partecipare è invitato a presentarsi con anticipo per assicurarsi un posto. Essendo l’evento gratuito, la disponibilità è limitata. Le proiezioni sono all’aperto, quindi è consigliabile verificare le condizioni meteo e arrivare in tempo utile.

Organizza il trasferimento e controlla gli orari dei mezzi pubblici per evitare problemi di accesso. Portare acqua e un indumento per la sera può rendere la visione più confortevole.

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