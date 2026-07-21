Tiziano Ferro pronto al debutto in gara a Sanremo: lo farei con la canzone giusta

Tiziano Ferro riaccende il dibattito su un suo possibile ritorno in gara a Sanremo. Durante la presentazione della versione Deluxe di Sono un grande, il cantautore ha lasciato intendere di essere disponibile a salire all’Ariston con la canzone giusta. Parole che riaprono scenari e alimentano i primi rumor su Sanremo 2027.

La disponibilità a gareggiare: cosa ha detto Ferro

Nel corso della conferenza stampa, Tiziano ha confermato una reale apertura verso la competizione. Ha spiegato di sentirsi oggi più sereno e meno condizionato dalla pressione del risultato.

Ha sottolineato che, se arrivasse la canzone giusta, non esiterebbe a partecipare. Ha anche ricordato come l’esperienza di artisti come Giorgia dimostri che il piazzamento non è sempre determinante.

Un invito rifiutato: il retroscena con Carlo Conti

Non è la prima volta che il nome di Ferro viene accostato al Festival. Un episodio emergente riguarda un invito formale di Carlo Conti ricevuto in passato. In quell’occasione Tiziano dovette rinunciare per impegni legati all’uscita del disco.

Ha motivato la scelta con l’impegno verso l’intero team di lavoro: fermare la promozione avrebbe significato penalizzare molte persone coinvolte nella produzione dell’album.

Il disco al centro della scelta

Sono un grande era in fase di lancio.

La versione Deluxe è stata l’occasione per commentare la vicenda.

Ferro ha riconosciuto anche il contributo di Amadeus alla rinascita del Festival.

Un legame lungo oltre vent’anni con il Festival

Il rapporto tra Tiziano e il Festival di Sanremo si sviluppa nel tempo, tra tentativi giovanili e numerose apparizioni come ospite.

La storia comincia negli anni Novanta, con iscrizioni e audizioni che non portarono subito al palco principale. Da artista emergente a star consolidata, la frequentazione con l’Ariston è stata costante.

Le tappe principali delle sue partecipazioni

1997-1999: tentativi di accesso alle selezioni del Festival.

2006: presenza nella serata dei duetti al fianco di Michele Zarrillo.

2007: ritorno per presentare Ti scatterò una foto.

2010: prevista esibizione con Mary J. Blige, annullata per laringite.

2015 e 2017: varie performance e reinterpretazioni, tra cui Luigi Tenco.

2020: ospite fisso nelle cinque serate di Amadeus con cover e duetti.

24 febbraio 2026: ultima apparizione come ospite nella prima serata di Carlo Conti e Laura Pausini.

Il caso Non me lo so spiegare: il brano salvagente

Un aneddoto significativo riguarda il 2003 e il primo periodo discografico di Ferro. A quei tempi i suoi produttori conservarono una ballad come possibile arma segreta per Sanremo.

La strategia era semplice: se il debutto discografico fosse stato debole, quella canzone sarebbe servita come piano B per tentare il Festival. Il pezzo in questione, Non me lo so spiegare, poi divenne una delle tracce più apprezzate.

Sanremo 2027: i rumor sul duo con Laura Pausini

Negli ultimi giorni è circolata una voce su una possibile partecipazione in gara di Ferro insieme a Laura Pausini. La notizia è stata riportata da alcune agenzie, ma necessita di conferme.

La Pausini ha più volte manifestato timori verso la competizione. Un duo con Ferro sarebbe un evento di grande richiamo, ma le condizioni per realizzarlo appaiono al momento incerte.

Cosa potrebbe cambiare il quadro

La scelta di un brano forte e originale.

Impegni discografici e tournèe che condizionano la disponibilità.

Decisioni editoriali dei direttori artistici del Festival per il 2027.

Perché la partecipazione sarebbe un passo importante

Per Tiziano Ferro si tratterebbe di chiudere un cerchio lungo quasi tre decenni. Da rifiuti e selezioni mancate a ospitate memorabili, il palco dell’Ariston rappresenta una pagina importante della sua carriera.

La partecipazione ufficiale in gara aprirebbe nuove narrazioni attorno alla sua produzione e alla scena pop italiana contemporanea.

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