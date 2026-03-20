Bad Bunny al suo primo ruolo da protagonista nel film Porto Rico con Mortensen, Norton e Bardem

Alice Rohrwacher torna dietro la macchina da presa con un progetto internazionale che unirà la Capitale alle atmosfere selvagge delle Eolie. Il film, intitolato Three Incestuous Sisters, entrerà in produzione in primavera e porterà sul set volti noti del cinema anglofono e europeo.

Quando e dove si girerà: calendario e luoghi principali

Le riprese sono previste per partire in aprile. La regista trascorrerà la primavera alternando set a Roma e sull’isola di Stromboli, creando un contrasto visivo tra città e mare.

Fasi delle riprese

Aprile: avvio delle riprese nella Capitale.

Maggio-giugno: spostamento alle Isole Eolie, con sequenze ambientate a Stromboli.

Possibili sessioni aggiuntive in location minori per esterni e rifiniture.

Il cast principale e le scelte internazionali

Il film riunisce un cast di grande richiamo. Tra i nomi confermati figurano attrici e attori contemporanei molto apprezzati dalla critica.

Dakota Johnson — protagonista per il mercato internazionale.

— protagonista per il mercato internazionale. Saoirse Ronan — presenza di spicco per il tono drammatico.

— presenza di spicco per il tono drammatico. Jessie Buckley — talento riconosciuto per ruoli intensi.

— talento riconosciuto per ruoli intensi. Josh O’Connor — interprete con ampia esperienza nel cinema d’autore.

Atmosfera e possibili direttrici tematiche

Pur senza anticipare la trama, il titolo e le scelte di location suggeriscono un film che mischia tensione emotiva e paesaggi potentemente simbolici. Rohrwacher è nota per indagare rapporti familiari e radici rurali.

Ci si aspetta un linguaggio visivo attento alla luce naturale e a un ritmo contemplativo. Le scene tra Roma e Stromboli potrebbero giocare sul contrasto tra modernità e natura primordiale.

Impatto pratico: produzione, comunità e logistica

Un progetto di questo tipo necessita di una macchina produttiva complessa. Le riprese sull’isola richiederanno coordinamento per trasporti, alloggi e tutela ambientale.

Coinvolgimento di troupe locali per supporto tecnico.

Misure per minimizzare l’impatto ambientale sulle Eolie.

Possibili ricadute positive per l’economia turistica locale.

Perché il progetto interessa il pubblico e la stampa

Il mix tra una regista italiana di rilievo e un cast internazionale aumenta le aspettative. Le riprese ad aprile segnano l’inizio di una produzione che potrebbe attirare attenzione nelle principali rassegne cinematografiche.

La combinazione di Roma e Stromboli rende il progetto appetibile per il pubblico curioso di cinema d’autore con spunti visivi forti.

Articoli simili

Vota questo articolo